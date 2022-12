1.Mamata Banerjee: প্রধানমন্ত্রীর জন্য আলাদা নিয়ম কেন ? প্রশ্ন মমতার

সোমবার ভোট দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ তার আগে পরে কার্যত নির্বাচনী প্রচারের ভঙ্গিতে জনসংযোগ করেন করেন তিনি ! এই ঘটনাকে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ বলছে ওয়াকিবহাল ৷ বিশেষ মানুষদের জন্য বিশেষ নিয়ম কেন ? প্রশ্ন তুললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Mamata Banerjee) ৷

2.Gujrat Election Live Updates: সকাল 11টা পর্যন্ত গুজরাতে ভোট পড়ল প্রায় 19 শতাংশ, চোখ রাখুন সব আপডেটে

3.Fire at Garia: গড়িয়ার কারখানায় আগুন, আতঙ্কিত স্থানীয়রা

কারখানার গোডাউনে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য় ৷ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা(Fire at Garia)।

4.Lalu Kidney Transplant: সিঙ্গাপুরে আজ লালুর কিডনি প্রতিস্থাপন, 'রক অ্যান্ড রোলের জন্য প্রস্তুত' দাতা কন্যা

সিঙ্গাপুরে আজ লালু প্রসাদ যাদবের (Lalu Prasad Yadav) কিডনি প্রতিস্থাপন হতে চলেছে (Lalu Kidney Transplant)৷ তাঁকে কিডনি দান করছেন তাঁর মেয়ে রোহিণী আচার্য (Rohini Acharya)৷

5.Child Theft Captured on CCTV: শিশুকন্যাকে চুরি করে পালাল 2 বাইক আরোহী, সিসিটিভিতে প্রমাণ থাকলেও নেওয়া হয়নি অভিযোগ !

এক মাসের শিশুকন্যাকে চুরি করে পালাল 2 বাইক আরোহী ৷ ধানবাদের এই ঘটনা সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে (Child Theft Captured on CCTV)৷ তবুও পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে দাবি করেছেন ওই শিশুর বাবা-মা ৷

6.G20 Sherpa Meeting: ভারতের সভাপতিত্বে উদয়পুরে শুরু জি20-র প্রথম শেরপা বৈঠক

গত 1 ডিসেম্বর জি20-র সভাপতিত্ব (G20 Presidency) পেয়েছে ভারত ৷ তার পর রাজস্থানের উদয়পুরে শুরু হল জি20 শেরপা বৈঠক (G20 Sherpa Meeting) ৷ চারদিনের বৈঠকের প্রথমদিন ছিল সোমবার ৷

7.Gujarat Election 2022: আমাদেবাদে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

আমেদাবাদের রানিপে নিশান পাবলিক স্কুলে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi Casts His Vote in Ahmedabad) ৷ এদিন সকালে গান্ধিনগর রাজভবন থেকে বেরিয়ে ভোট কেন্দ্রে যান তিনি ৷ সেখানে পৌঁছো নিজের লাইন আসার অপেক্ষাও করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে ৷

8.Bus Accident in Himachal: হিমাচলে বাস দুর্ঘটনা, কলকাতার বাসিন্দা-সহ আহত কমপক্ষে 21

কাংড়ার থুরালে দুর্ঘটনার কবলে বেসরকারি বাস (Private bus accident in Kangra) ৷ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক-অপারেটর-সহ কমপক্ষে 21 জন যাত্রী । আহতদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার এক বাসিন্দাও ৷

9.Gujarat Election 2022: দান্তা বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীকে বেধড়ক মারধর করেছে বিজেপি, অভিযোগ রাহুলের

গুজরাতের দান্তা বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ (Congress Candidate Brutally Attacked by BJP Goons) করলেন রাহুল গান্ধি ৷ পাশাপাশি, ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

10.New Film TRP: সুদীপ-লাবণীদের হাত ধরে বড় পর্দায় এবার সাংবাদিকের জীবননামা

বড় পর্দায় এবার আসতে চলেছে একজন সাংবাদিকের জীবনের গল্প (New Film TRP is Coming Soon)। পরিচালক আতিউল ইসলাম বানাচ্ছেন বাংলা ছবি 'টিআরপি'। নির্মাতারা জানিয়েছেন এই ছবির শুটিং শুরু হতে চলেছে জানুয়ারিতে (New Film TRP Will Portray The Journey of a Journalist) ।