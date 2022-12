1. Gujarat Election 2022: দান্তে বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীকে বেধড়ক মারধর করেছে বিজেপি, অভিযোগ রাহুলের

গুজরাতের দান্তে বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ (Congress Candidate Brutally Attacked by BJP Goons) করলেন রাহুল গান্ধি ৷ পাশাপাশি, ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

2. Toy Train: যাত্রী সংখ্যা কম, বাতিল টয় ট্রেন

নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (NFR) দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (DHR) সেকশনে যাত্রী সংখ্যা কম হওয়ার (Insufficient Patronisation) কারণে কয়েকটি ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্মকর্তারা (NFR cancels few Darjeeling Toy Trains) ৷

3. Bhupatinagar Bomb Blast: ভূপতিনগরে বিস্ফােরণ, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হচ্ছে দাবি করে শাহকে চিঠি শুভেন্দুর

ভূপতিনগরে বিস্ফােরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Home Minister) অমিত শাহকে (Amit Shah) চিঠি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ পুলিশের গাফিলতির বিষয়টিও জানালেন (Suvendu Adhikari Wrote to Home Minister Amit Shah About Bhupatinagar Bomb Blast) ৷ পাশাপাশি প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা চলছে বলে তাঁর অভিযোগ ।

4. Aurangabad Crime News: স্বামীর মৃত্যুর পর ধরা পড়েছে এইডস, 'ভয়ে' ছেলে-মেয়েকে 'খুন' করে দেহ পুঁতলেন মা

ছেলেকে খুন করে বাড়ির উঠোনে পুঁতে দিলেন মা ৷ চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সরগরম বিহারের ঔরঙ্গাবাদ ৷ তদন্তে উঠে এল 2 মাস আগে মেয়েকেও খুন করেছিল সেই মা (Son Murdered in Aurangabad) ৷

5. FIFA World Cup 2022: তিন গোলে থ্রি লায়ন্সদের দাপট, সেনেগালকে হেলায় হারাল ইংল্যান্ড

রবিবার রাতে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে হ্যারি কেনের দল 3-0 গোলে উড়িয়ে দিল সেনেগালকে। প্রথমার্ধে দুটো গোল হেন্ডারসন, হ্যারি কেনের। তৃতীয়টি দ্বিতীয়ার্ধে সাকার। শেষ আটে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স (England will play France in the quarter final)।

6. West Bengal Weather Update: পড়ছে পারদ, বাড়ছে ঠান্ডা, দুয়ারে শীত

আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক ৷ আপাতত কলকাতায় জাঁকিয়ে শীতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে (West Bengal Weather Update) ।

7. Jitendra Tiwari: ছাগলের তৃতীয় সন্তানের অবস্থা জামুড়িয়ার, কটাক্ষ জিতেন্দ্রর

এবার জামুড়িয়ার উন্নয়ন নিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহাকে এক হাত নিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি (Jitendra Tiwari) ৷ আসানসোল সাংসদ তহবিলের উন্নয়ন থেকে জামুড়িয়াকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ ।

8. Actress Mother on Aindrila: বৃদ্ধাশ্রম,অনাথ আশ্রম গড়ে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চান ঐন্দ্রিলার মা

ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা ছিল একটি অনাথ আশ্রম এবং একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলার ৷ সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাঁরা ৷ ঐন্দ্রিলার স্মরণে 'ঐন্দ্রিlife' নামের একটি অনুষ্ঠানে এসে অশ্রুভেজা চোখে এমনটাই জানালেন অভিনেত্রীর মা শিখা শর্মা (Actress Mother on Aindrila)।

9. Gujarat Assembly Election: আজ গুজরাত বিধানসভার শেষ দফার ভোট, ভাগ্য নির্ধারণ 833 প্রার্থীর

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব (second phase of Gujarat Assembly Election) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৷ ফল গণনা 8 ডিসেম্বর ৷

10. Market Price: শীত পড়তেই দাম বেড়েছে ডিমের, বাকি জিনিসের দাম কেমন রয়েছে ?

শীত পড়ছে কলকাতায় ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম(Kolkata Market Price)৷