1. Aurangabad Crime News: স্বামীর মৃত্যুর পর ধরা পড়েছে এইডস, 'ভয়ে' ছেলে-মেয়েকে 'খুন' করে দেহ পুঁতলেন মা

ছেলেকে খুন করে বাড়ির উঠোনে পুঁতে দিলেন মা ৷ চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সরগরম বিহারের ঔরঙ্গাবাদ ৷ তদন্তে উঠে এল 2 মাস আগে মেয়েকেও খুন করেছিল সেই মা (Son Murdered in Aurangabad) ৷

2. FIFA World Cup 2022: তিন গোলে থ্রি লায়ন্সদের দাপট, সেনেগালকে হেলায় হারাল ইংল্যান্ড

রবিবার রাতে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে হ্যারি কেনের দল 3-0 গোলে উড়িয়ে দিল সেনেগালকে। প্রথমার্ধে দুটো গোল হেন্ডারসন, হ্যারি কেনের। তৃতীয়টি দ্বিতীয়ার্ধে সাকার। শেষ আটে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স (England will play France in the quarter final)।

3. West Bengal Weather Update: পড়ছে পারদ, বাড়ছে ঠান্ডা, দুয়ারে শীত

আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক ৷ আপাতত কলকাতায় জাঁকিয়ে শীতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে (West Bengal Weather Update) ।

4. Gujarat Assembly Election: আজ গুজরাত বিধানসভার শেষ দফার ভোট, ভাগ্য নির্ধারণ 833 প্রার্থীর

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব (second phase of Gujarat Assembly Election) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৷ ফল গণনা 8 ডিসেম্বর ৷

5. Market Price: শীত পড়তেই দাম বেড়েছে ডিমের, বাকি জিনিসের দাম কেমন রয়েছে ?

শীত পড়ছে কলকাতায় ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম(Kolkata Market Price)৷

6. Tata Steel Chess Tournament: টাটা স্টিলের দাবায় সেরা তিন ভারতীয়

তিন বিভাগে সেরা হলেন ভারতীয় দাবাড়ুরা । ছেলেদের ব্লিৎজ আর রাপিড বিভাগের পাশাপাশি মেয়েদের ব্লিৎজেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এদেশের দাবাড়ুরা (Tata Steel Chess Tournament) ।

7. Gujarat Election 2022: গুজরাতে দ্বিতীয় দফায় বেশি সংখ্যায় ভোটদানের আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের

বেশি সংখ্যায় ভোট দিন (Vote in Large Numbers in Phase 2 CEC to Voters) ৷ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে গুজরাতের ভোটারদের কাছে আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ৷

8. Narendra Modi: গুজরাতে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে মায়ের দরবারে মোদি

রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে গুজরাতে (Gujarat Assembly Election 2022) ৷ তার ঠিক আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

9. FIFA World Cup 2022: জোড়া গোল নায়ক সেই এমবাপে, পোল্যান্ডকে মাটি ধরিয়ে শেষ আটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা

রবিবাসরীয় প্রথম প্রি-কোয়ার্টারে 'লেওয়ানডোস্কি অ্যান্ড কোং'কে ধরাশায়ী করে কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা (France beat Poland to reach QF of FIFA WC 2022) ৷ জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক সেই এমবাপে (Kylian Mbappé) ৷ সঙ্গী হলেন জিরু ৷

10. Vladimir Putin: ছাদের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন, পুতিনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

গত বুধবার সরকারি বাসভবনের ছাদে পড়ে যান পুতিন । পাঁচ ধাপ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর শরীরের কয়েকটি অংশে চোট লেগেছে (Rush President Fell Down From Stairs at His Residence )।