1.Gujarat Assembly Election: সোমবার গুজরাত বিধানসভার শেষ দফার ভোট, ভাগ্য নির্ধারণ 833 প্রার্থীর

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব (second phase of Gujarat Assembly Election) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৷ ফল গণনা 8 ডিসেম্বর ৷

2.Gujarat Election 2022: গুজরাতে দ্বিতীয় দফায় বেশি সংখ্যায় ভোটদানের আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের

বেশি সংখ্যায় ভোট দিন (Vote in Large Numbers in Phase 2 CEC to Voters) ৷ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে গুজরাতের ভোটারদের কাছে আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ৷

3.Narendra Modi: গুজরাতে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে মায়ের দরবারে মোদি

রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে গুজরাতে (Gujarat Assembly Election 2022) ৷ তার ঠিক আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

4.Iran Abolishes Morality Police: মেয়েদের বিরাট জয়, হিজাব-বিপ্লবের চাপে নীতি পুলিশ তুলে দিল ইরান

হিজাব আন্দোলনের (Protest in Iran) চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নীতি পুলিশ বাহিনী তুলে নিল ইরান (Iran Abolishes Morality Police)৷ এই সিদ্ধান্তকে বড় জয় হিসেবে দেখছেন আন্দোলনকারীরা (Gasht-e Ershad)৷

5.Pageant Celebrates Trans Life: রূপান্তরকামীদের জীবন উদযাপন গুয়াহাটির সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়, রইল অ্যালবাম

রূপান্তরকামীদের জীবন উদযাপনের উৎসব চলল গুয়াহাটির সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় (Pageant Celebrates Trans Life)৷ আয়োজন করা হয়েছিল মিস ট্রান্স এনই (নর্থইস্ট) (Miss Trans NE) প্রতিযোগিতার ৷

6.Shraddha Murder Case: তিহাড়ে বসে দাবায় মগ্ন আফতাব, পড়ছেন ইংরেজি উপন্যাস

শ্রদ্ধা হত্যা মামলার (Shraddha murder case) অভিযুক্ত আফতাব আমিন পুনাওয়ালা তিহাড় সংশোধনাগারে দাবা খেলে সময় কাটাচ্ছেন (Aaftab in Tihar)৷ পাশাপাশি তিনি পড়ছেন ইংরেজি উপন্যাস, 'দ্য গ্রেট রেলওয়ে বাজার'৷

7.Land Acquisition: রেল বা জাতীয় সড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণে কেন্দ্রের আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আপত্তি মামলায় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট(Land Acquisition)৷ কেন্দ্রের নতুন আইন মেনেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷

8.Saumitra Khan: 'ডিসেম্বর মাসে ধরা পড়বে মহাচোর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়', হুঁশিয়ারি সৌমিত্র খাঁ'র

ফের বিজেপি নেতৃত্বের মুখে শোনা গেল ডিসেম্বর মাসের কথা ৷ এবার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (BJP MP Soumitra Khan) ৷ রবিবার বোলপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ডিসেম্বরে আমরা পিকনিক করি ৷ ডিসেম্বরে মহাচোর ধরা পড়বে, তাই ডিসেম্বরে ধামাকা ৷ মহাচোর তো আমাদের ধেড়ে ইঁদুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Saumitra Khan criticises Abhishek Banerjee) ৷

9.Sonam and Anand Ahuja: 'আনন্দে'র সঙ্গে সাত বছর, বিশেষ দিনে সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন সোনম

সাতবছর একসঙ্গে কাটিয়ে ফেললেন বলি অভিনেত্রী সোনম কাপুর (Bollywood Actor Sonam Kapoor) ও আনন্দ আহুজা ৷ এদিন অনিল কন্যে ইনস্টাতে করলেন আবেগঘন পোস্ট ৷ স্বামী আনন্দ আহুজাকে উল্লেখ করে লিখলেন, "সাতবছর পার করলাম, প্রিয় ! তোমার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা হয় না...তোমাকে খুব মিস করছি ৷"

10.Jhalda Municipality: 'নির্বাচিত সরকারই গণতন্ত্র মানছে না', ঝালদার ঝামেলা মেটাতে ফের রাজ্যপালকে চিঠি অধীরের

পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার (Jhalda Municipality) অচলাবস্থা কাটাতে আবারও একবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে (CV Anand Bose) চিঠি পাঠালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷ কী দাবি করেছেন তিনি ?