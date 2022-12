1. Mamata Banerjee: জি-20 প্রস্তুতি বৈঠকে সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, সফরের মাঝে আজমের-পুষ্কর দর্শন

জি-20 প্রস্তুতি বৈঠকে (G-20 Preparatory Meeting) যোগ দিতে 4 দিনের দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Going to Delhi) ৷ যে সফরের মাঝেই তিনি রাজস্থানে আজমের ও পুষ্কর দর্শনে যাবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷

2. Iran Abolishes Morality Police: মেয়েদের বিরাট জয়, হিজাব-বিপ্লবের চাপে নীতি পুলিশ তুলে দিল ইরান

হিজাব আন্দোলনের (Protest in Iran) চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নীতি পুলিশ বাহিনী তুলে নিল ইরান (Iran Abolishes Morality Police)৷ এই সিদ্ধান্তকে বড় জয় হিসেবে দেখছেন আন্দোলনকারীরা (Gasht-e Ershad)৷

3. Gujarat Election 2022: গুজরাতে দ্বিতীয় দফায় বেশি সংখ্যায় ভোটদানের আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের

বেশি সংখ্যায় ভোট দিন (Vote in Large Numbers in Phase 2 CEC to Voters) ৷ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে গুজরাতের ভোটারদের কাছে আর্জি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ৷

4. Siliguri Couple Murder: মালিক দম্পতির উপর ভাড়াটিয়ার হামলায় শিলিগুড়িতে মৃত্যু মহিলার

শিলিগুড়িতে দম্পতির উপরে হামলার অভিযোগ উঠল ভাড়াটিয়া যুবকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহিলার (Couple Attacked by Tenant Boy in Siliguri Woman Dead) ৷ আক্রান্ত ব্যক্তি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ৷

5. Kapil Patil: কেন্দ্রের টাকার মাত্র 40 শতাংশ খরচ হয়েছে গ্রামোন্নয়নে, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

বারেবারেই অভিযোগ উঠছিল কেন্দ্র রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না ৷ এরই মাঝে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল (Kapil Moreshwar Patil) ৷ কেন্দ্রের টাকা খরচ করা নিয়ে সরাসরি তোপ দাগলেন রাজ্য সরকারকে ৷

6. Football World Cup: গ্যালারি থেকে সাক্ষী দশটি বিশ্বকাপের, পেয়েছেন পেলে-মারাদোনার সান্নিধ্য; ইটিভি ভারতে স্মৃতিচারণায় চৈতালি চট্টোপাধ্যায়

86 বছরেও দেশ-বিদেশে খেলা দেখার স্মৃতি টাটকা(Football World Cup)৷ খেলা পাগল স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে খেলা দেখেছেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের মরশুমে ইটিভি ভারতের সঙ্গে সেদিনের গপ্পো-আড্ডায় চৈতালি চট্টোপাধ্যায়(Chaitali Chatterjee)৷

7. Jaaved Jaaferi Birthday: বুগি উগি থেকে তাকেশিস ক্যাসেল, 90-এর দশকের স্কুলজীবন জুড়ে আছেন জাভেদ জাফরি

90-এর দশকে আমাদের সবার স্কুলজীবনকে স্মরণীয় করে রেখেছেন অভিনেতা জাভেদ জাফরি ৷ আজ তাঁর জন্মদিন (Jaaved Jaaferi Birthday)৷

8. Abhishek Banerjee: অভিষেককে কুরুচিকর মন্তব্য করে বরখাস্ত বারাসতের ডিআইবি ইন্সপেক্টর

সোশাল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee) জড়িয়ে কুরুচিকর পোস্ট! কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সাসপেন্ড বারাসত পুলিশ জেলার ডিআইবি-র ইন্সপেক্টর (DIB Inspector of Barasat Police District Suspended)। যা নিয়ে সরগরম রাজ‍্য-রাজনীতি।

9. Delhi Municipal Corporation Election 2022: বরের সাজেই ভোটার লাইনে দিল্লির যুবক, সঙ্গী নববধূ

বিয়ের মণ্ডপ থেকে সটান ভোটগ্রহণকেন্দ্রে পৌঁছলেন বর ৷ সঙ্গে নববধূ ৷ দিল্লি পৌরনিগমের নির্বাচন (Delhi Municipal Corporation Election 2022) চলাকালীন এই দৃশ্য দেখা গেল বুরারি বিধানসভা (Burari Assembly Constituency) এলাকায় ৷

10. Duke University: ডিউকের গবেষণার ফসল, 10 মিনিটেই আলাদা হবে রক্তে মিশে থাকা সূক্ষতম কণা !

আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের (Duke University) ইঞ্জিনিয়ররা এমন একটি যন্ত্র (Device) আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে খুব সহজেই এবং দ্রুত রক্তে মিশ্রিত সূক্ষতম কণাগুলিকে (Tiniest Particles) খুঁজে বের করা এবং সেগুলিকে রক্ত থেকে আলাদা করা সম্ভব হবে ৷ কীভাবে সারা হবে এই প্রক্রিয়া ?