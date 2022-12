1.Shashi Kapoor Death Anniversary: শশী কাপুরের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে নজরে তাঁর সেরা 5 ফিল্ম

আজ বলিউডের অভিনেতা শশী কাপুরের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী (Shashi Kapoor Death Anniversary)৷ এই বিশেষ দিনে চোখ রাখব তাঁর অন্যতম সেরা 5 ফিল্মের দিকে (Shashi Kapoor films) ৷

2.Abhishek Banerjee: অভিষেককে কুরুচিকর মন্তব্য করে বরখাস্ত বারাসতের ডিআইবি ইন্সপেক্টর

সোশাল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee) জড়িয়ে কুরুচিকর পোস্ট! কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সাসপেন্ড বারাসত পুলিশ জেলার ডিআইবি-র ইন্সপেক্টর (DIB Inspector of Barasat Police District Suspended)। যা নিয়ে সরগরম রাজ‍্য-রাজনীতি।

3.Mamata Banerjee: জি-20 প্রস্তুতি বৈঠকে সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, সফরের মাঝে আজমের-পুষ্কর দর্শন

জি-20 প্রস্তুতি বৈঠকে (G-20 Preparatory Meeting) যোগ দিতে 4 দিনের দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Going to Delhi) ৷ যে সফরের মাঝেই তিনি রাজস্থানে আজমের ও পুষ্কর দর্শনে যাবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷

4.BAN vs IND 1st ODI: বিপর্যয়ে একা লড়লেন রাহুল, শাকিবের দাপটে 186 রানে শেষ ভারতের ইনিংস

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে (BAN vs IND 1st ODI) মাত্র 186 রানে অল আউট ভারত ৷ একমাত্র কেএল রাহুল অর্ধ-শতরান করেছেন (India All Out Only 186 Runs Against Bangladesh) ৷ বাংলাদেশের হয়ে শাকিব এবং ইবাদত হোসেন সবচেয়ে সফল বোলার ৷

5.Pradhan Mantri Awas Yojana: দফায় দফায় তথ্য যাচাইয়ের পরই মিলবে সুবিধা, বিতর্ক এড়াতে কঠোর নবান্ন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) নিয়ে আর কোনও বিতর্ক চায় না নবান্ন (Nabanna) ৷ তার জন্য কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক কার্যালয় ?

6.Pagla Baba Tea Stall: রাজগীর মহোৎসবে নজর কাড়ছে পাগলাবাবার চায়ের স্টল

বিহারের (Bihar) নালন্দায় (Nalanda) আয়োজিত রাজগীর মহোৎসবে পাগলাবাবার অনন্য চায়ের স্টল (Pagla Baba Tea Stall) সকলের নজর কাড়ছে ৷ এমনিতে এই স্টলে মোট 31 রকমের ভেষজ চা (Herbal Tea) মিলবে ৷

7.Sujan Chakraborty:'সেটিং করতে ফের দিল্লি যাচ্ছেন', মমতার সফরকে কটাক্ষ সুজনের

সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর এই সফরকে 'সেটিং' বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty criticises Mamata Banerjee) ৷

8.President Droupadi Murmu: বিশাখাপত্তনমে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

রবিবার থেকে দু'দিনের অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu) ৷ সেখানে তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে ৷ এরই মধ্যে বিশাখাপত্তনমে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি (Navy Day celebrations in Visakhapatnam) ।

9.Businessman Jumps off Taj Terrace: মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের 10 তলা থেকে ঝাঁপ দুবাইয়ের ব্যবসায়ীর

মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের 10 তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন দুবাইয়ের এক ব্যবসায়ী (Businessman Jumps off Taj Terrace) ৷ 60 বছরের ওই ব্যবসায়ীর নাম শাহরুখ ইঞ্জিনিয়ার (Businessman dies by Suicide)৷

10.Kapil Patil: কেন্দ্রের টাকার মাত্র 40 শতাংশ খরচ হয়েছে গ্রামোন্নয়নে, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

বারেবারেই অভিযোগ উঠছিল কেন্দ্র রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না ৷ এরই মাঝে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল (Kapil Moreshwar Patil) ৷ কেন্দ্রের টাকা খরচ করা নিয়ে সরাসরি তোপ দাগলেন রাজ্য সরকারকে ৷