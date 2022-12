1. President Droupadi Murmu: বিশাখাপত্তনমে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

রবিবার থেকে দু'দিনের অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu) ৷ সেখানে তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে ৷ এরই মধ্যে বিশাখাপত্তনমে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি (Navy Day celebrations in Visakhapatnam) ।

2. Teacher Recruitment Scam: আগামী 10 দিনেই প্রথম চার্জশিট ইডির ? মানিকের নাম থাকা নিয়ে জল্পনা

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (Teacher Recruitment Scam) কাণ্ডে আগামী 10 দিনের মধ্যেই চার্জশিট (Charge Sheet) পেশ করতে পারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED) ৷ সূত্রের দাবি, সেই চার্জশিটে নাম থাকবে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) !

3. Bogtui Massacre: বগটুই কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত, সিবিআই অভিযানে পাকড়াও লালন শেখ

বগটুই গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় (Bogtui Massacre) মূল অভিযুক্ত লালন শেখ (Lalan Sheikh) গ্রেফতার ৷ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Bureau of Investigation) সিবিআই (CBI) ৷

4. MCD Polls 2022: ভোট দিলেন কেজরি, সৎ দলকে বেছে নিতে আহ্বান জনগণের কাছে

দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনে (MCD Polls 2022) সৎ দলকে বেছে (Vote for honest party) নেওয়ার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal)৷ আজ সকালে তিনি সপরিবারে ভোট দিয়েছেন ৷

5. 51 Arrested in Hatuhanj Clash: শুভেন্দুর সভাকে ঘিরে রণক্ষেত্র হটুগঞ্জ, পুলিশি ধরপাকড়ে গ্রেফতার 51

শুভেন্দু অধিকারীর সভাকে (Suvendu Adhikari Rally) ঘিরে শনিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কুলপির হটুগঞ্জ এলাকা (51 Arrested in Hatuhanj Clash)৷ সেই ঘটনায় পুলিশি ধরপাকড়ে গ্রেফতার হয়েছেন 51 জন ৷

6. Vintage Cannons in Kolkata: হুগলি নদীর তীর থেকে ব্রিটিশ আমলের 5 কামানের হদিশ পায় নৌসেনা

হুগলি নদীর তীর (Hooghly river bank) থেকে ব্রিটিশ আমলের 5টি কামানের হদিশ পেয়েছিল ভারতীয় নৌসেনা (Navy discover vintage cannons)৷ সেগুলির মধ্যে থেকে দুটিকে সংস্কার করে নৌবাহিনীর বেঙ্গল এরিয়া বেস হেডকোয়ার্টার আইএনএস নেতাজি সুভাষে বসানো হয় ।

7. Son Killed Father: স্ত্রী-র সঙ্গে সম্পর্ক ! সন্দেহের বশে বাবাকে খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বাবাকে খুন করল ছেলে(Son Killed Father)৷ স্ত্রী-র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে ভেবে এই দুর্ঘটনা ঘটায় ছেলে ৷

8. South African Cheetahs: হয়নি মৌ চুক্তি, চার মাসেরও বেশি কোয়ারান্টিনে থেকে শক্তি কমছে 12 চিতার

আজ আন্তর্জাতিক চিতা দিবস ৷ ইতিমধ্যে দেশে এসেছে 8টি চিতা ৷ আরও 12টি চিতার ভারতে আসার বিষয়টি আটকে রাখা হয়েছে ৷ তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা (MoU delay holds up translocation of South African cheetahs to India) ৷

9. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ অ্যান্থেমে ব়্যাপার লিল বেবি’র সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার সিদ্ধান্ত চতুর্বেদির

ফিফা বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদিকে ৷ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল অ্যান্থেমে তাঁকে দেখা যাবে ব়্যাপার লিল বেবির সঙ্গে (Siddhant Chaturvedi to be part of FIFA World Cup Anthem) ৷

10. Jalpaiguri Elephant: ফুলেছে পা, বুনো হাতির সেবায় বনবস্তিবাসী

ফুলে গিয়েছে হাতির পা, হাঁটতে না পারার কারণে জুটছে না খাবারও ৷ এমন অবস্থায় অসুস্থ হাতির সেবা করছে নাগরাকাটার ধূমপাড়া এবং খেড়কাটা এলাকার বাসিন্দারা (Villagers Serving a Sick Wild Elephant) ৷