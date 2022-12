1.Brutal Murder in Pilibhit: বাবার সঙ্গে শত্রুতা, মেয়ের পেট কেটে দেহাংশ গমের ক্ষেতে ছড়াল প্রতিবেশী

ভোরবেলা স্থানীয়দের চোখে পড়ে গমের ক্ষেতে ছড়িয়ে রয়েছে নাবালিকা নিখোঁজ ছাত্রীর দেহের পেটের বিভিন্ন অংশ ৷ অনুমান, এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তার বাবার শত্রুতা ছিল ৷ যার জেরে এই খুন ৷ পিলিভিটের মাধোপুর (Madhopur) গ্রামের ঘটনা (Minor Student was Brutally Murdered at Pilibhit) ৷

2.Bogtui Massacre: বগটুই কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত, সিবিআই অভিযানে পাকড়াও লালন শেখ

বগটুই গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় (Bogtui Massacre) মূল অভিযুক্ত লালন শেখ (Lalan Sheikh) গ্রেফতার ৷ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Bureau of Investigation) সিবিআই (CBI) ৷

3.FIFA World Cup 2022: কেরিয়ারের 1000 তম ম্যাচে রেকর্ডের জোয়ার লিও মেসির

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে কেরিয়ারের 1000 তম ম্যাচ খেললেন লিওনেল মেসি ৷ শনিবার রাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ 16’র সেই ম্যাচে একাধিক রেকর্ডও গড়লেন এলএম টেন (Many Records by Leonel Messi in Career 1000 Match) ৷

4.Mallikarjun Kharge: 'ঘৃণার বীজ ছড়াচ্ছে বিজেপি', দলীয় বৈঠকে লড়াইয়ের ডাক খাড়গের

কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge to steering panel members) ৷

5.FIFA World Cup 2022: দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন নেইমার ? উত্তরের অপেক্ষায় অনুরাগীরা

ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার বলছেন, "নেইমারের মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে।" কিন্তু তাঁর দাবিতে জোর নেই। কারণ তিতের সংসারে এখন চোট বড় সমস্যা (Brazil team doctor has not ruled out the possibility)।

6.BAN vs IND 1st ODI: প্রথম একদিনের ম্যাচে টস জিতে বোলিং বাংলাদেশের, 4 অলরাউন্ডারকে দলে নিল ভারত

ঢাকায় প্রথম একদিনের ম্যাচে টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস (Bangladesh Won Toss Against India in 1st ODI) ৷ ভারতীয় দলে একাধিক চোটের সমস্যা থাকায় প্রথমবার 4 জন অলরাউন্ডারকে খেলিয়েছে ভারত ৷

7.Mekhliganj Bus Accident: কয়লা বোঝাই ট্রাক আর সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত 15

কয়লা বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে এনবিএসটিসি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম চালক-সহ প্রায় 15 জন ৷ তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

8.Dinhata Clash: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আহত 5, বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়ি ভাঙচুর

দিনহাটা আমবাড়ি বাজারে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে জখম হলেন পাঁচজন । শারীরিক পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় দুই তৃণমূল কর্মীকে হাসপাতলে ভরতি করা হয়েছে (TMC and BJP Clash at Dinhata) ৷

9.FIFA World Cup 2022: মেসি-বিক্রমে কাত অজিরা, শেষ আটে আর্জেন্তিনা

প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 34 মিনিটে গোল করলেন মেসি । বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে এই প্রথমবার গোল করলেন আর্জেন্তিনার অধিনায়ক। দেশের হয়ে গোলের নিরিখে মারাদোনাকেও ছাপিয়ে গেলেন মেসি (Messi scored his 10th goal for Argentina) ।

10.Navy Day 2022: নৌবাহিনী দিবসে নৌসেনাদের কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

রবিবার পালিত হচ্ছে নৌবাহিনী দিবস (Navy Day 2022) ৷ টুইটে নৌসেনাদের কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ৷ বিশাখাপত্তনমের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি ৷