1. FIFA World Cup 2022: দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন নেইমার ? উত্তরের অপেক্ষায় অনুরাগীরা

ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার বলছেন, "নেইমারের মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে।" কিন্তু তাঁর দাবিতে জোর নেই। কারণ তিতের সংসারে এখন চোট বড় সমস্যা (Brazil team doctor has not ruled out the possibility)।

2. Dinhata Clash: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আহত 5, বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়ি ভাঙচুর

দিনহাটা আমবাড়ি বাজারে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে জখম হলেন পাঁচজন । শারীরিক পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় দুই তৃণমূল কর্মীকে হাসপাতলে ভরতি করা হয়েছে (TMC and BJP Clash at Dinhata) ৷

3. FIFA World Cup 2022: মেসি-বিক্রমে কাত অজিরা, শেষ আটে আর্জেন্তিনা

প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 34 মিনিটে গোল করলেন মেসি । বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে এই প্রথমবার গোল করলেন আর্জেন্তিনার অধিনায়ক। দেশের হয়ে গোলের নিরিখে মারাদোনাকেও ছাপিয়ে গেলেন মেসি (Messi scored his 10th goal for Argentina) ।

4. Twitter Legal Head Fired: তথ্য পাচারের অভিযোগে বরখাস্ত টুইটার লিগাল হেড বিজয়া গাড্ডে

ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিজয়া গাড্ডেকে টুইটারের লিগাল সেলের প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করা হল (Indian American Vijaya Gadde Fired by Elon Musk as Twitter Legal Head) ৷ অভিযোগ এক সাংবাদিকের সঙ্গে সংস্থার আভ্যন্তরীণ তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন তিনি ৷

5. Bride Collaped: মালাবদলের পর লুটিয়ে পড়লেন মঞ্চে, হাসপাতালের পথে মৃত্যু কনের

বিয়ের মঞ্চে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কমই ঘটে ৷ শনিবার যেমনটা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে ৷ বিয়ের মঞ্চেই জ্ঞান হারালেন সদ্যবিবাহিতা কনে (Bride Dies after garland exchange) ৷ পরে তাঁর মৃত্যু হল ।

6. Nizam of Hyderabad Property: নিজামের 250 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

সাতারা (Satara) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে হায়দারাবাদের নিজামের মহাবালেশ্বরের সম্পত্তি সিল করা হল । বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সম্পত্তির দাম প্রায় 250 কোটি টাকা ৷

7. Cannabis Recovered: হায়দরাবাদে পার্টিতে হানা দিয়ে গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ, আটক 33 পড়ুয়া

হায়দরাবাদে একটি রিসোর্টে অভিযান চালাল পুলিশ (police raid) ৷ সেখানে পড়ুয়াদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে গাঁজা (Cannabis Recovered) ৷

8. Pele Health Update: 'এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে' কিংবদন্তি, উদ্বেগে ফুটবল দুনিয়া

মহাতারকা পেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে প্যালিয়েটিভ বা 'এন্ড-অফ-লাইফ-কেয়ার' সাপোর্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (Pele in palliative care) ৷

9. MCD Election 2022: দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ভোটারদের ঠকাচ্ছেন, অভিযোগ কংগ্রেসের

আজ দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচন ৷ 22 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী বিজেপি প্রার্থী ভুয়ো চিকিৎসক বলে অভিযোগ তুলল কংগ্রেস ৷ তিনি 'ডাঃ' লিখে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন এবং বোকা বানাচ্ছেন বলে দাবি হাত শিবিরের (Municipal Corporation of Delhi, MCD) ৷

10. Suvendu Adhikari: ডায়মন্ডহারবারে তৃণমূল-বিজেপি হাতাহাতি, মহিলা কর্মীদের আক্রমণের অভিযোগ শুভেন্দুর

শনিবার ডায়মন্ডহারবারে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা ছিল ৷ এই সভা ঘিরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ?