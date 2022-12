1.Jhalda Municipality: 'নির্দল' শিলাকে ঝালদা পৌরসভার চেয়ারপার্সন করল কংগ্রেস

পুরুলিয়া জেলার (Purulia District) ঝালদা পৌরসভায় (Jhalda Municipality) আবারও পৌরপ্রধান বদল ! তৃণমূলের জবা মাছোয়ার বদলে সর্বসম্মতিক্রমে শিলা চট্টোপাধ্য়ায়কে (Shila Chatterjee) পৌরপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করল কংগ্রেস (Congress) ৷

2.Abhishek Banerjee Rally: কাঁথিতে আজ অভিষেকের মেগা শো , প্রস্তুত সভাস্থল

রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বাসভবন শান্তিকুঞ্জের দোরগোড়ায় সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee Rally) ৷ শেষ প্রস্তুতি ৷

3.IRMSE 2023: রেলমন্ত্রকে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা, আগামী বছরে থেকে দায়িত্বে ইউপিএসসি

রেলে চাকরির পরীক্ষা দিতে হলে এবার থেকে পেরতে হবে দু'টি ধাপ ৷ পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় থাকবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৷ 2023 থেকেই শুরু হচ্ছে নয়া ব্যবস্থা (UPSC to conduct Railway Services Examination) ৷

4.Joka-Taratala Metro: বড়দিনের আগেই জোকা-তারাতলা মেট্রো চালুর ইঙ্গিত, প্রকাশিত ভাড়ার তালিকা

আর কয়েকদিনের অপেক্ষা ৷ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে জোকা-তারাতলা মেট্রো (Joka-Taratala Metro) ৷ এমনটাই ইঙ্গিত মিলল ভাড়ার তালিকা প্রকাশের পর (Fare chart published ) ৷

5.Suvendu-Dilip over Blast: কাঁথির ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে দায়ী তৃণমূল, দাবি শুভেন্দু-দিলীপের

শুক্রবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের ভূপতিনগরে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে বিস্ফোরণ হয় ৷ বুথ-সভাপতি সহ 3 জন মারা গিয়েছেন ৷ অভিষেকের সভার আগে এর জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন দুই বিজেপি নেতা (Suvendu and Dilip makes responsible TMC for Bomb Blast in BhupatiNagar) ৷

6.Shahi Idgah: শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির শাহী ইদগাহে হনুমান চালিশা পাঠের অনুমতি চেয়ে যোগীকে রক্তে লেখা চিঠি

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমিতে অবস্থিত শাহী ইদগাহ মসজিদে লাড্ডু গোপালের জলাভিষেক ও হনুমান চালিশা (Hanuman Chalisa) পাঠ করতে দেওয়ার দাবি তোলা হল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা (Akhil Bharat Hindu Mahasabha)-র তরফে ৷

7.Asansol HIV Awareness: সচেতনতায় নিম্নমুখী আসানসোলে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা

বাংলা-ঝাড়খণ্ড- এই দুই রাজ্যের সীমানায় ব্য়স্ততম শহর আসানসোল ৷ রয়েছে দু'টি যৌনপল্লি ৷ একসময় এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী ছিল ৷ বর্তমান পরিসংখ্যান স্বস্তিদায়ক (HIV statistics in Asansol) ৷

8.Death in Road Accident: অন্ধ্রপ্রদেশে কন্টেইনারে লরির ধাক্কা, পুড়ে মৃত 4

জাতীয় সড়কের উপর কন্টেইনারে ধাক্কা মারল লরি ৷ এর জেরে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াবহ আগুন ৷ পুড়ে মারা গিয়েছেন চারজন (Death in Road Accident) ৷

9.Jubin Nautiyal Thanks Fans: 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন...', আরোগ্য কামনার জন্য় ফ্যানেদের ধন্যবাদ দিলেন জুবিন

বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন গায়ক জুবিন নটিওয়াল ৷ একইসঙ্গে তাঁর অগণিত অনুরাগীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন গায়ক (Jubin Nautiyal thanks fans) ৷

10.Car Accident: ওড়িশায় গাড়ি দুর্ঘটনায় 4 জনের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক এক

ওড়িশার নবরংপুর (Nabarangpur) জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় (Car Accident) মৃত্যু হল চারজনের ৷ পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি গাড়ি রাস্তার পাশের একটি গাছে ধাক্কা মারে ৷ সেই দুর্ঘটনাতেই চারজনের মৃত্যু হয় ৷ আহত একজন ৷