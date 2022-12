1. Abhishek Banerjee Rally: কাঁথিতে আজ অভিষেকের মেগা শো , প্রস্তুত সভাস্থল

রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বাসভবন শান্তিকুঞ্জের দোরগোড়ায় সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee Rally) ৷ শেষ প্রস্তুতি ৷

2. Joka-Taratala Metro: বড়দিনের আগেই জোকা-তারাতলা মেট্রো চালুর ইঙ্গিত, প্রকাশিত ভাড়ার তালিকা

আর কয়েকদিনের অপেক্ষা ৷ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে জোকা-তারাতলা মেট্রো (Joka-Taratala Metro) ৷ এমনটাই ইঙ্গিত মিলল ভাড়ার তালিকা প্রকাশের পর (Fare chart published) ৷

3. Suvendu-Dilip over Blast: কাঁথির ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে দায়ী তৃণমূল, দাবি শুভেন্দু-দিলীপের

শুক্রবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের ভূপতিনগরে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে বিস্ফোরণ হয় ৷ বুথ-সভাপতি সহ 3 জন মারা গিয়েছেন ৷ অভিষেকের সভার আগে এর জন্য তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন দুই বিজেপি নেতা (Suvendu and Dilip makes responsible TMC for Bomb Blast in BhupatiNagar) ৷

4. Bhupatinagar Bomb Blast: অভিষেকের সভার আগে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ, মৃত বুথ সভাপতি-সহ 3

পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর 2 ব্লকের ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে উড়ল তৃণমূল নেতার বাড়ি (Bhupatinagar Bomb Blast) ৷ ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি-সহ 3 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে (TMC Booth President Body Recovered) ৷ আজ এই জেলাতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ৷

5. Patna Engineer Arrested: ঘুষকাণ্ডে হাতেনাতে গ্রেফতার পাটনার ইঞ্জিনিয়ার, তল্লাশিতে উদ্ধার কোটি টাকা

পাটনার আবাসান দফতরের সেন্ট্রাল ডিভিশনের এক ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করল ভিজিল্যান্স ব্যুরো (Vigilance Bureau) ৷ ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Executive Engineer Arrests for Taking Bribe) ৷

6. New Appointment in Jhalda Municipality: বিরোধী কাউন্সিলরদের সভার আগে ঝালদা পৌরসভায় চেয়ারম্যান নিয়োগ

ঝালদা পৌরসভায় (Jhalda Municipality) নিয়োগ করা হল নতুন চেয়ারম্যান ৷ জবা মাছোয়ারকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি 10 নম্বর ওয়ার্ডের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর(TMC Councillor) ৷

7. Rahul Sinha: শীতবস্ত্র বিতরণ 'কেলেঙ্কারি', সিবিআই তদন্তের দাবি রাহুল সিনহার

শীতবস্ত্র বিতরণ নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি তুললেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ৷ 29 নভেম্বর হিঙ্গলগঞ্জের সামসেরনগরে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে সময়মতো শীতবস্ত্র না পৌঁছনোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই ঘটনাকে হাতিয়ার করল রাহুল ৷ মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চা সভায় তিনি জানান, শীত বস্ত্র কেলেঙ্কারির তদন্ত হওয়া দরকার ৷ সিবিআই তদন্ত হোক এবং সত্য সামনে আসুক (BJP Leader Rahul Sinha demands CBI investigation over delay in Winter clothes distribution) ৷

8. Weapon at India-Pak Border: ড্রোনে পাকিস্তানের অস্ত্র-পাচার ! উদ্ধার সীমান্তের ফিরোজপুরে

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তান থেকে আসা অস্ত্র উদ্ধার করল পঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগ (CI Amritsar Recovered 5 AK47 and 5 Pistols From Firozpur Border) ৷

9. Jubin Nautiyal Thanks Fans: 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন...', আরোগ্য কামনার জন্য় ফ্যানেদের ধন্যবাদ দিলেন জুবিন

বড় দূর্ঘটনার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন গায়ক জুবিন নটিওয়াল ৷ একইসঙ্গে তাঁর অগনিত অনুরাগীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন গায়ক (Jubin Nautiyal thanks fans) ৷

10. FIFA World Cup 2022: শেষ মুহূর্তে নাটক, ক্যামেরুনের কাছে হার ব্রাজিলের

আরও একটা অঘটনের রাত দেখল কাতার । 1-0 গোলে ক্যামারুনের কাছে হেরে গেল ব্রাজিল । চোখে লেগে থাকার মতো ফুটবল উপহার দিয়েও পরের রাউন্ডে যাওয়া হল না ক্যামারুনের (Cameroon Creates Another Upset in FIFA World Cup)