1. Weapon at India-Pak Border: ড্রোনে পাকিস্তানের অস্ত্র-পাচার ! উদ্ধার সীমান্তের ফিরোজপুরে

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তান থেকে আসা অস্ত্র উদ্ধার করল পঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগ (CI Amritsar Recovered 5 AK47 and 5 Pistols From Firozpur Border) ৷

2. New Appointment in Jhalda Municipality: বিরোধী কাউন্সিলরদের সভার আগে ঝালদা পৌরসভায় চেয়ারম্যান নিয়োগ

ঝালদা পৌরসভায় (Jhalda Municipality) নিয়োগ করা হল নতুন চেয়ারম্যান ৷ জবা মাছোয়ারকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি 10 নম্বর ওয়ার্ডের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর(TMC Councillor) ৷

3. Bhupatinagar Bomb Blast: অভিষেকের সভার আগে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ, মৃত বুথ সভাপতি-সহ 3

পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর 2 ব্লকের ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে উড়ল তৃণমূল নেতার বাড়ি (Bhupatinagar Bomb Blast) ৷ ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি-সহ 3 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে (TMC Booth President Body Recovered) ৷ আজ এই জেলাতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ৷

4. Raiganj Milan Mela: মিলন মেলায় চরম বিশৃঙ্খলা, বিএসএফের হাতে 'মার' খেল শিশু

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে ওপারের পরিজনদের দেখা মিলতে গিয়ে বিএসএফের লাঠির আঘাতে জখম শিশু । বাদ যায়নি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মহিলারাও (Chaos in Milan Mela)। এমনই ছবি ধরা পড় হেমতাবাদ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে (Indo-Bangladesh Border) ৷

5. HBD Mithali Raj: শাবাশ মিঠু! জন্মদিনে ফিরে দেখা কিছু রেকর্ড, যাঁর মালিক শুধু মিতালি

কয়েকদিন আগেই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন মিতালি রাজ ৷ আজ তাঁর 40তম জন্মদিন ৷ আজ ফিরে দেখি মিতালির এমন কিছু রেকর্ড, যা আর কোনও মহিলা ক্রিকেটারের নেই।

6. Suvendu-Kunal Tweets: ডায়মন্ডহারবারে জনসভার আগে 'অপদার্থদের কুনাট্য' ! তৃণমূলের নিশানায় শুভেন্দু

শনিবার শুভেন্দু-গড় কাঁথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা ৷ আর অন্যদিকে অভিষেকের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ডহারবারে সভা শুভেন্দুর ৷ শুক্রবার রাতে মঞ্চ খোলা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি দোষারোপের পালা শুরু (Decorator sparks row between TMC and BJP) ।

7. FIFA World Cup 2022: শেষ মুহূর্তে নাটক, ক্যামেরুনের কাছে হার ব্রাজিলের

আরও একটা অঘটনের রাত দেখল কাতার । 1-0 গোলে ক্যামারুনের কাছে হেরে গেল ব্রাজিল । চোখে লেগে থাকার মতো ফুটবল উপহার দিয়েও পরের রাউন্ডে যাওয়া হল না ক্যামারুনের (Cameroon Creates Another Upset in FIFA World Cup)

8. Awareness Walk: ‘জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস'-এ সচেতনতার বার্তা দিতে পথে রচনা

‘ন্যাশনাল পলিউশন কন্ট্রোল ডে’ বা ‘জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস' উপলক্ষে আশে পাশের এলাকা দূষণমুক্ত রাখার বার্তা দিতে একটি সচেতনতা মিছিলের আয়োজন করা হল গত শুক্রবার ৷ বি.পি.পোদ্দার হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড এদিন সকালে এই ‘অ্যাওয়ারনেস ওয়াক’-এর আয়োজন করে । হাজির অভিনেত্রী রচনা বন্দোপাধ্যায়ও(Rachna Banerjee Joins the Awareness Walk on National Pollution Control Day) ।

9. Sukanta Mujamdar: 'ডিসেম্বর পড়ে গিয়েছে, আর বেশি দিন বাকি নেই...', কী ইঙ্গিত সুকান্তর ?

ডিসেম্বর মাস পড়ে গিয়েছে, আর বেশিদিন নেই, ব্যারাপুরের সভা থেকে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Mujamdar) ৷

10. West Bengal Weather Update: আসছে নিম্নচাপ, শীতের কী হবে ?

রবিবার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্নাবর্ত তৈরি হবে বলে খবর। সোমবারের মধ্যেই সেটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরবর্তী 2-3 দিনে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে (New depression is likely to form)।