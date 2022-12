1.Mamata Banerjee: 7 ডিসেম্বর শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে সৌগতর বাসভবনে সাংসদের সঙ্গে বৈঠক মমতার

আগামী 5 ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে আগামী বছরের জি20 সমাবেশ (G20 Summit) নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তাছাড়া আগামী 7 ডিসেম্বর তিনি তৃণমূলের সাংসদদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ৷

2.Sukanta Mujamdar: খেলা হলে ভয়ঙ্কর খেলা হবে, সাবধান হয়ে যান ! অনুব্রতর সুরে এবার হুঁশিয়ারি সুকান্তর

জনসমক্ষে রাজনীতির মঞ্চে এতদিন বিজেপিকে নিশানা করে কটাক্ষ করতে শোনা যেত অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ এবার অনুব্রত সুর শোনা গেল সুকান্তর গলাতেও (Sukanta Mujamdar) ৷ ব্যারাকপুরের দলীয় সভা থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

3.TMC-CPIM on Paresh Rawal: বাঙালিদের নিয়ে পরেশের মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব তৃণমূল, থানায় অভিযোগ সিপিএমের

বাঙালিদের মাছ খাওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি (BJP) সাংসদ তথা অভিনেতা পরেশ রাওয়াল (Paresh Rawal) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ও সিপিএম (CPIM) ৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আবার পরেশের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন ৷

4.Viral Leave Applications: মায়ের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সম্ভাব্য পেটব্যথা, ছুটির আবেদনে আজব সব কারণ ভাইরাল!

আজব সমস্ত কারণ দেখিয়ে ক্য়াসুয়াল লিভ (Casual Leave) নেওয়ার আবেদন জানান বিহারের স্কুলশিক্ষকরা ৷ সেইসব আবেদনপত্রই এখন ভাইরাল (Viral Leave Applications) সোশাল মিডিয়ায় (Social Media) ৷

5.Auto Driver Footballer: খেলেছিলেন বিশ্বকাপ ! ভারতের তেকাঠি রক্ষা করা অরিন্দম এখন অটোচালক

2010 সালের গৃহহীন ফুটবল বিশ্বকাপের (Homeless Football World Cup 2010) গোলরক্ষক (Goalkeeper) এখন অটোচালক (Auto Driver) ! বাংলার সোনার ছেলে অরিন্দম ঘোষালের কেন এই পরিণতি ?

6.Raju Bista on Paresh Rawal Comment: মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী, পরেশ রাওয়াল বিতর্কে সাফাই রাজু বিস্তার

পরেশ রাওয়ালের (Paresh Rawal) মাছ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে সরগরম বাংলার রাজনীতি । এই নিয়ে বাঙালির পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করলেন দার্জিলিংয়ের (Darjeeling) সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা (Raju Bista) । বললেন, "মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী ৷"

7.Bhopal Gas Tragedy 38 years: 38 বছর কাটল, আজও যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঁচার লড়াই চালাচ্ছেন ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের 38 বছর পূর্ণ হল (Bhopal Gas Tragedy 38 years)। 1984 সালের 2 ও 3 ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান । আজও সেই অন্ধকার রাতের যন্ত্রণা ভোগ করছেন গ্যাস ট্রাজেডির ক্ষতিগ্রস্তরা ।

8.Naina Singh: এভারেস্ট জয়ী নয়না পেলেন তেনজিং নোরগে জাতীয় অভিযান পুরস্কার

চলতি বছর 'তেনজিং নোরগে জাতীয় অভিযান পুরস্কার' (Tenzing Norgay National Adventure Award) পেলেন 32 বছরের পর্বতারোহী (Mountaineer) নয়না সিং (Naina Singh) ৷ গত বছরের জুন মাসে মাউন্ট এভারেস্ট (Mount Everest) জয় করেন তিনি ৷

9.Death in Train: ট্রেনের কামরায় গলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে ঢুকল শাবল, মৃত যাত্রী

আলিগড়ে ট্রেনে সফররত এক যাত্রীর গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে লোহার শাবল ঢুকে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে (Death in Train)। নীলাঞ্চল এক্সপ্রেসে সুলতানপুর যাচ্ছিলেন 35 বছর বয়সি হরিকেশ (Iron rod pierced through neck of train passenger) ।

10.Pele Thanks His Fans: আরোগ্য প্রার্থনার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ পেলের

পেলের সুস্থতা কামনা করে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা অনুরাগীদের (Well Wishing Messages for Pele by Fans) ৷ আর সকলের থেকে সেই ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত পেলে নিজেও ৷ সোশাল মিডিয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানালেন কিংবদন্তী (Hospitalized Pele Thanks His Fans) ৷