1. TMC-CPIM on Paresh Rawal: বাঙালিদের নিয়ে পরেশের মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব তৃণমূল, থানায় অভিযোগ সিপিএমের

বাঙালিদের মাছ খাওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় অভিযুক্ত বিজেপি (BJP) সাংসদ তথা অভিনেতা পরেশ রাওয়াল (Paresh Rawal) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ও সিপিএম (CPIM) ৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আবার পরেশের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন ৷

2. Suvendu Adhikari: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রুজু মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্য়ায়

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Teacher Recruitment Scam) জড়িত থাকার অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বিরুদ্ধে রুজু হল মামলা ৷ কিন্তু, পত্রপাঠ সেই মামলা খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

3. Cash Recovered: পোস্তা থেকে উদ্ধার নগদ 50 লক্ষ টাকা, গ্রেফতার দুই

খাস কলকাতায় ফের লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার হল (Cash Recovered from Kolkata) । দুই ব্যক্তির কাছ থেকে মিলেছে 50 লক্ষ টাকা ৷ কলকাতার পোস্তা থানার পুলিশ ওই দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

4. SSC Scam: 183 জন অযোগ্য শিক্ষকের 24 জনই মালদার! বিরোধীরা সরব হতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল

কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) রাজ্যের 183 জন অযোগ্য শিক্ষকের তালিকা তুলে দিয়েছে এসএসসি কর্তৃপক্ষ ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, সেই তালিকা এসএসসির (SSC) ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে ৷ প্রকাশিত সেই তালিকায় নাম রয়েছে মালদার 24 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার ৷ যা নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক ৷ সরব বিরোধীদের কটাক্ষ করছে রাজ্যের শাসকদল (TMC) ৷

4. Vehicle Location Tracker: অমিল পরিকাঠামো, বাড়ল চারচাকা গাড়িতে ট্র্যাকিং ডিভাইস বসানোর সময়সীমা

রাজ্য়ের সমস্ত বাণিজ্যিক চারচাকা গাড়িতে (Commercial Four Wheeler) 'ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস' (Vehicle Location Tracking Device) বা ভিএলটিডি (VLTD) বসানোর সময়সীমার মেয়াদ বাড়িয়ে করা হল 31 মার্চ, 2023 ৷ কেন এই পদক্ষেপ ?

6. LOC Against Gujarati Businessmen: গুজরাতের 2 ব্যবসায়ীর নামে লুক আউট নোটিশ জারি লালবাজারের

লগ্নি অ্যাপ জালিয়াতি কাণ্ডে গুজরাতের 2 ব্যবসায়ীর (LOC Against Gujarati Businessmen) নামে লুক আউট নোটিশ (Look Out Notice) জারি করল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police)৷

7. Hookah Bars to close in Kolkata: কলকাতায় বন্ধ হচ্ছে সমস্ত হুক্কাবার, নির্দেশ ফিরহাদের

শহর কলকাতায় এবার থেকে বন্ধ হতে চলেছে সমস্ত হুক্কাবার (Hookah Bar) ৷ যে সমস্ত হুক্কাবারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তা সব বাতিলও করা হচ্ছে। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এই কারণে যুব সমাজের ক্ষতি হচ্ছে তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (All Hookah Bars are Closing in Kolkata)।

8. TMC on Nisith Pramanik: ‘দেশরক্ষার দায়িত্বে অপরাধী’, তুফানগঞ্জের সভা থেকে নিশীথকে নিশানা রবীন্দ্রনাথের

অপরাধীকে দেশরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে ৷ নিশীথ প্রামাণিককে নিশানা করে একথাই বললেন, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (Rabindranath Ghosh Critisises Nisith Pramanik) ৷

9. TMC Ready to Help Babita: চাকরিস্থলে ঘর পাচ্ছেন না ববিতা, সাহায্য করতে প্রস্তুত তৃণমূল

চাকরিস্থল মেখলিগঞ্জে বাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন না ববিতা সরকার (TMC Ready to Help Babita)৷ পরেশ অধিকারীর কন্যার চাকরি পাওয়া ববিতার (Babita Sarkar) ঘর না পাওয়ার পেছনে শাসকদলের হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তবে সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছে, তারা ববিতাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে ৷

10. PAK vs ENG: নজির গড়ে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম ইনিংসে 657 রানে থামল ইংল্যান্ড, প্রত্যাঘাত পাকিস্তানের

প্রথমদিনে টেস্ট (PAK vs ENG 1st Test) ক্রিকেটে রেকর্ড রান তোলার পর, দ্বিতীয় দিনে 657 রানে অল আউট ইংল্যান্ড (England All Out for 657 Runs Against Pakistan) ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে দেড়শোর উপরে পার্টনারশিপ দুই পাক ওপেনারের ৷