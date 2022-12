1.Duare Sarkar: ফের বাড়ল দুয়ারে সরকারের মেয়াদ, চলবে আগামী 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত

গত 1 নভেম্বর শুরু হয়েছিল দুয়ারে সরকারের (Duare Sarkar) শিবির ৷ শেষ হওয়ার কথা ছিল 30 নভেম্বর ৷ পরে মেয়াদ বাড়িয়ে 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ শুক্রবার সেই মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হল ৷

2.Ricky Ponting Hospitalized: ধারাভাষ্য চলাকালীন হৃদযন্ত্রে সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে রিকি পন্টিং

যে সম্প্রচারকারী সংস্থার হয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন কিংবদন্তি, সেই চ্যানেল সেভেন-এর (Channel 7) মুখপাত্র ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে জানিয়েছে, রিকি পন্টিং (Ricky Ponting) অসুস্থ ৷ প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিন অবশিষ্ট সময়ের জন্য কমেন্ট্রি বক্সে থাকতে পারবেন না তিনি ৷

3.Abhishek in Suvendu Den: শান্তিকুঞ্জের পাশেই অভিষেকের সভা, থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী

কাঁথিতে (Abhishek in Suvendu Den) শনিবার অধিকারীদের শান্তিকুঞ্জের পাশেই সভা (Suvendu Adhikari House) হতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee)৷ সভা ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ৷ থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ৷

4.Keshpur Fake Rape Charge: তৃণমূল নেতার অঙ্গুলি হেলনেই ধর্ষণের ভুয়ো অভিযোগ ? উঠছে পালটা চক্রান্তের তত্ত্ব

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ভুয়ো ধর্ষণ কাণ্ডে (Keshpur Fake Rape Charge) এবার রাজনীতি যোগের জল্পনা ! নাম জড়াল এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতার (Local TMC Leader) ৷ কী বললেন তিনি ?

5.Hookah Bars to close in Kolkata: কলকাতায় বন্ধ হচ্ছে সমস্ত হুক্কাবার, নির্দেশ ফিরহাদের

শহর কলকাতায় এবার থেকে বন্ধ হতে চলেছে সমস্ত হুক্কাবার (Hookah Bar) ৷ যে সমস্ত হুক্কাবারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তা সব বাতিলও করা হচ্ছে। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এই কারণে যুব সমাজের ক্ষতি হচ্ছে তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (All Hookah Bars are Closing in Kolkata)।

6.Babita Sarkar: মেখলিগঞ্জে কোথাও বাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন না ববিতা, নেপথ্যে কি শাসকদলের চাপ ?

মন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতার স্কুলে চাকরি পান ববিতা সরকার(Babita Sarkar)৷ হাইকোর্টের নির্দেশেই সেই স্কুলে যোগ দেন তিনি ৷ বর্তমানে কোথাও বাড়ি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন ববিতা ৷ মন্ত্রী কন্যার চাকরি ভুয়ো প্রমাণ করাতেই কি এই বিপত্তি ?

7.Ludhiana Court Blast: দিল্লি বিমানবন্দরে এনআইএ-র জালে লুধিয়ানা আদালতে বিস্ফোরণের চক্রী

দিল্লি বিমানবন্দরে এনআইএ-র জালে ধরা পড়লেন লুধিয়ানা আদালতে বিস্ফোরণের (Ludhiana Court Blast) চক্রী হরপ্রীত সিং ৷ তাঁর জন্য 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল এনআইএ (NIA arrests Harpreet Singh)।

8.FD Interest Rates: বাড়তে পারে ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার, জেনে নিন এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য

ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার বাড়াতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি (FD Interest Rates Likely to Rise) ৷ সেই সঙ্গে বেসরকারি আর্থিক সংস্থগুলিও তাদের এককালীন সঞ্চয়ে (Fixed Deposit) সুদের হার বাড়াতে পারে ৷ জেনে নিন কারা, কীভাবে, কোন ক্ষেত্রে এই সুদের হার বাড়ায় ৷

9.Bhadu Sheikh Murder: ভাদু শেখ খুনে সিবিআইয়ের জালে আরও এক অভিযুক্ত

গত 21 মার্চ রাতে বীরভূমের রামপুরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) নেতা ভাদু শেখকে বোমা মেরে খুন করা হয় (Bhadu Sheikh Murder) ৷ ওই ঘটনায় আগেও একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (CBI) ৷ এবার আরও একজনকে তারা গ্রেফতার করল ৷

10.Sweta Bhattacharya: 'নিজেও জানেন না উনি কতবড় মানুষ', দেবে মাতোয়ারা শ্বেতা

একগুচ্ছ বাংলা ধারাবাহিকে কাজ করার পর বড় পর্দায় ডেবিউ করলেন অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। আর প্রথম বারেই তিনি নায়ক হিসেবে পাশে পেলেন সুপারস্টার দেবকে (Sweta Bhattacharya Shares Her Thoughts on Dev )। স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত ছোট পর্দার সকলের প্রিয় যমুনা ঢাকি। 'প্রজাপতি' ছবিতে তিনি সহ-অভিনেতা হিসেবে পেলেন দেব, মমতা শঙ্কর, মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে খরাজ মুখোপাধ্যায়কে (Sweta Bhattacharya on Dev)। বড় পর্দায় ডেবিউ করার অনুভূতি ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে। একইসঙ্গে দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তিনি বলেন, "দেবদা নিজেও জানেন না উনি কত বড় মাপের অভিনেতা এবং কত বড় মনের মানুষ।