1.Keshpur Fake Rape Charge: তৃণমূল নেতার অঙ্গুলি হেলনেই ধর্ষণের ভুয়ো অভিযোগ ? উঠছে পালটা চক্রান্তের তত্ত্ব

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ভুয়ো ধর্ষণ কাণ্ডে (Keshpur Fake Rape Charge) এবার রাজনীতি যোগের জল্পনা ! নাম জড়াল এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতার (Local TMC Leader) ৷ কী বললেন তিনি ?

2.Abhishek vs Suvendu: ডিসেম্বরের শুরুতেই ঊর্ধ্বমুখী রাজনীতির পারদ ! শনিতে একে-অপরের গড়ে অভিষেক-শুভেন্দু

ডিসেম্বরের শুরুতেই চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ (Abhishek vs Suvendu)৷ শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ডায়মন্ড হারবারে থাকছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)৷ আবার শুভেন্দুর গড় কাঁথিতে সভা করতে চলেছেন অভিষেক (Abhishek Banerjee)৷

3.Woman Takes Extreme Step: 3 সন্তানকে বিষ খাইয়ে খুন করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা বধূর

3 সন্তানকে বিষ খাইয়ে খুন করার (Woman poisons her three children to death) পর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক বধূ (Woman dies by suicide)৷ কর্ণাটকের (Karnataka suicide) মাণ্ডিয়ায় ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা (Woman Takes Extreme Step)৷

4.HC over Soumendu Adhikari: সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আপাতত কড়া পদক্ষেপ নয়, রাজ্য সরকারকে নির্দেশ আদালতের

সৌমেন্দু অধিকারীকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কোনও ভাবে 'হেনস্থা' করা যাবে না ৷ আজ কলকাতা হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিল রাজ্য সরকারকে (HC directs TMC Government over Soumendu Adhikari) ৷

5.Azam Khan: মহিলাদের সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য ! আজম খানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) নেতা আজম খানের (Azam Khan) বিরুদ্ধে মহিলাদের সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল ৷ সভা থেকেই মহিলারা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান আজম খানের বিরুদ্ধে ৷ উত্তরপ্রদেশ (Uttar Pradesh) পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

6.Suvendu Adhikari: শনিবারই অভিষেকের গড় ডায়মন্ড হারবারে শুভেন্দুর সভা, অনুমতি হাইকোর্টের

আগামিকাল শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরে সভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ সেইদিনই অভিষেকের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Harbour) সভা করতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) সেই সভা করার অনুমতিও দিয়েছে ৷

7.Bengaluru Live Wire Incident: পায়রা ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট , হাসপাতালে দুই শিশু

শিশু দু'টি স্কুলে গিয়ে খেলার মাঠ থেকে দু'টি পায়রা দেখতে পায় ৷ সেই পায়রা ধরতে গিয়ে কেলেঙ্কারি ৷ এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দু'জন (two children injured while get in touch with live wire) ৷

8.HC on Pending DA: রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার কর্মীদের বকেয়া ডিএ 6 জানুয়ারির মধ্যে মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা 6 জানুয়ারির মধ্যে মেটানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷ এখনও বকেয়া ডিএ না মেটানোর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত (HC on Pending DA) ৷

9.Jubin Nautiyal in Hospital: পাঁজরে-মাথায় চোট নিয়ে হাসপাতালে জুবিন নটিয়াল

সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেলেন বলিউডের পরিচিত গায়ক জুবিন নটিয়াল ৷ বৃহস্পতিবার এই ঘটনার পর মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয় এই গায়ককে(Jubin Nautiyal Gets Injured) ৷

10.Fake Rape Charge: পাঁচ বছরে জানা গেল তিনি ধর্ষক নন ! তথ্যফাঁস ডিএনএ পরীক্ষায়

পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) কেশপুরের (Keshpur) বাসিন্দা যুবকের বিরুদ্ধে পাঁচবছর আগে ভুয়ো ধর্ষণের অভিযোগ (Fake Rape Charge) করেছিল এক কিশোরী ৷ তারপর যা ঘটল, তা টানটান ওয়েব সিরিজের গল্পকেও হার মানায় !