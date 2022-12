1. Suvendu Adhikari: শনিবারই অভিষেকের গড় ডায়মন্ড হারবারে শুভেন্দুর সভা, অনুমতি হাইকোর্টের

আগামিকাল শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরে সভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ সেইদিনই অভিষেকের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Harbour) সভা করতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) সেই সভা করার অনুমতিও দিয়েছে ৷

2. Fake Rape Charge: তিনি ধর্ষক নন, পাঁচ বছর অভিযোগ বয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে মুক্তি

পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) কেশপুরের (Keshpur) বাসিন্দা যুবকের বিরুদ্ধে পাঁচবছর আগে ভুয়ো ধর্ষণের অভিযোগ (Fake Rape Charge) করেছিল এক কিশোরী ৷ তারপর যা হল তা টানটান ওয়েব সিরিজের গল্পকেও হার মানায় ।

3. Ramakrishna Mission School: পড়ুয়াদের জন্য নীল-সাদা নয়, রাজ্যের নির্দেশ না মেনে আগের পোশাকই বহাল রামকৃষ্ণ মিশনে

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা (Govt guideline) মানবে না রামকৃষ্ণ মিশন (Ramakrishna Mission School)৷ নীল-সাদা পোশাক (Blue and White School uniform) নয়, মিশনের পড়ুয়ারা বেলুড় মঠের নির্দেশ মেনে আগের পোশাকই বহাল রাখবে বলে জানিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ ৷

4. Home Guard Jawan Kills Wife: স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারল হোমগার্ড জওয়ান !

বিহারের আরায় (Home guard jawan wife suspicious death in Arrah) স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল এক হোমগার্ড জওয়ানের বিরুদ্ধে (Home Guard Jawan Kills Wife) ৷

5. Worker Dead in DSP: ফের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক মৃত্যু, দুর্ঘটনায় ছিন্নভিন্ন দেহ

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ছিন্নভিন্ন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এক শ্রমিকের দেহ (Worker Died in Durgapur Steel Factory Due to Mechanical Fault) ৷ বৃহস্পতিবার রাতে আশুতোষ ঘোষাল নামে ওই স্থায়ী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷

6. Gangster Goldy Brar Detained: সিধু মুসেওয়ালা খুনে অভিযুক্ত গোল্ডি ব্রার আটক ক্যালিফোর্নিয়ায়

কয়েক মাস আগে পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সিধু মুসেওয়ালা খুন হন ৷ সেই খুনের তদন্ত চলছে ৷ ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল মাস্টারমাইন্ড গোল্ডি ব্রার (Gangster Goldy Brar Detained In California) ৷

7. HBD Boman Irani: আজ ভাইরাসের জন্মদিন, ফিরে দেখা বোমান-কাহিনি

আজ নিজের 62তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বোমান ইরানি (Boman Irani birthday) ৷ আসুন ফিরে দেখি বোমানের আকাশ ছোঁয়ার কাহিনি ৷

8. Mysore Leopard Attack: মাইসরে চিতাবাঘের হামলায় যুবতীর মৃত্যু, গুলি করার নির্দেশ

চিতাবাঘের হামলায় যুবতীর মৃত্যু মাইসরের নারসিপুর তালুকে (Leopard Killed Young Girl in Mysore) ৷ ঘটনায় চিতাবাঘটিকে গুলি করে মারার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাইসর বন দফতরের সার্কেল অফিসার ৷ জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় আরেক ব্যক্তি চিতাবাঘের হামলায় মারা গিয়েছেন (Mysore Leopard Attacked) ৷

9. Rourkela Post Office: 100 কিমি পাড়ি দিতে 4 বছর ! শেষমেশ দাদার পাঠানো টাকা পেলেন বোন

ডিজিটাল যুগে কাউকে টাকা পাঠাতে এক মুহূর্ত যথেষ্ট ৷ শুধু একটা ক্লিকেই হয়ে যায় কাজ ৷ সেখানে ওড়িশার রৌরকেল্লায় মানিঅর্ডার পৌঁছতে কত সময় লাগল (Rourkela Post Office took 4 years for money order to travel 100 kms in Odisha) ?

10. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের নকআউটে সামুরাইরা, হেরেও গোল পার্থক্যে বাঁচল স্পেন

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে স্পেনকে 2-1 গোল হারিয়ে নকআউট রাউন্ডে প্রবেশ করল জাপান (Japan Win Against Spain in Last Match) ৷ তবে, জাপানের জয়সূচক গোল নিয়ে রয়ে গেল একাধিক বিতর্ক ৷