1. Gangster Goldy Brar Detained: সিধু মুসেওয়ালা খুনে অভিযুক্ত গোল্ডি ব্রার আটক ক্যালিফোর্নিয়া

কয়েক মাস আগে পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সিধু মুসেওয়ালা খুন হন ৷ সেই খুনের তদন্ত চলছে ৷ ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল মাস্টারমাইন্ড গোল্ডি ব্রার (Gangster Goldy Brar Detained In California) ৷

2. Puri Sand Art: পুরীতে বালি দিয়ে তৈরি হল জি 20-র লোগোর প্রতিকৃতি

পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি দিয়ে ভারতে আয়োজিত জি 20 প্রেসিডেন্সির লোগোর প্রতিকৃতি তৈরি করলেন প্রখ্যাত শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক (Sudarsan Pattnaik Creates Indias G20 Presidency Logo on Sand) ৷ বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে এই লোগোটি তৈরি করেন । জানা গিয়েছে সম্পূর্ণ কাজটি করতে সময় লেগেছে প্রায় দু'দিন।

3. Death of Jharana Das: প্রয়াত প্রবীণ অভিনেত্রী ঝর্ণা দাস

প্রয়াত প্রবীণ অলিউড অভিনেত্রী ঝর্ণা দাস ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কটকের চন্ডি রোডের বাড়িতে তাঁর মৃত্য়ু হয় ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 82 বছর (Odia actress Jharana Das died )।

4. JNU Controversy: জেএনইউয়ে দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক, ডিনকে তদন্তের নির্দেশ উপাচার্যের

নয়া বিতর্কে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ৷ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে কেউ বা কারা ৷ এবিভিপি অবশ্য এর জন্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির দিকে আঙুল তুলেছে (Anti Brahmin Baniya slogans) ৷

5. Civic Volunteer Killed: থানার গোডাউনে বাজি ফেটে মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার গোডাউনে বাজি ফেটে মৃত গোপাল মান্না নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার (Fire Crackers blast claimed life at Panskura) ৷ দীর্ঘদিন ধরে থানার সামনে একটি গোডাউনে বাজি মজুত ছিল । কোনও কারণে গোডাউনে আগুন লেগে যায়। আর তার জেরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে । জানা গিয়েছে, পাঁশকুড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া বাজি ও বাজি তৈরির মশলা জমা রাখা হয়েছিল এখানে। সেই মজুদ থাকা বাজি থেকে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন ।

6. Lalgarh Teenager Dead: খাদানের বালিতে চাপা পড়ে মৃত্যু কিশোরের

খাদানের বালিতে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের । ঘটনাটি লালগড় থানার ধামরো গ্রামের (Teenager Dead by buried in sand at Lalgarh) ।

7. Malda Student Death: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর আত্মহত্যা, প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ বন্ধুর বাবার বিরুদ্ধে

ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের তুলসিহাটা গ্রামে (Malda Student Death Case) ৷ আত্মঘাতী ছাত্রীর নাম স্নেহা সাহা (17) ৷

8. Paytm on Uniform: পেটিএমের কোড স্ক্যান করিয়ে নিতেন বকশিস, চাকরি গেল হাইকোর্টের কর্মীর

বকশিস নেওয়ার নতুন পথ বের করেছিলেন হাইকোর্টের এক কর্মী । পেটিএমের কোড স্ক্যান করে তাঁকে খুশি করতে হত আইনজীবীদের । শেষমেশ গেল চাকরি (High Court employee suspended for receiving tips) ।

9. FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপে এবার বলি লুকাকুর বেলজিয়াম, শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়া-মরক্কো

কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে ব্যর্থ গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী বেলজিয়াম (Belgium knocked out from World Cup 2022) । মাস্ট উইন ম্যাচে ক্রোটদের কাছে আটকে গেল তারা ৷

10. Actors On Prajapati: দেব-মিঠুনের যুগলবন্দিতে হাসি, কান্না আর ভাবনায় ভরপুর 'প্রজাপতি'র ট্রেলার

হাজির হল অভিজিৎ সেন পরিচালিত বাংলা ছবি 'প্রজাপতি'র ট্রেলার(Projapati Trailer Is Out Now ) । এদিন অনুষ্ঠানে টেলিভিশন খ্যাত অভিনেত্রী শ্বেতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন দেব । এদিন ট্রেলার লঞ্চে এসে ছবি নিয়ে মুখ খুললেন অন্যরাও (Projapati Trailer Is Out Now ) ৷