1. FIFA World Cup 2022: ফের অঘটন, জিতেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় জার্মানির

জার্মানদের আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিদায় নিয়েছিল বেলজিয়াম। রাতে সেই তালিকায় নাম উঠল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের (Germany is out of the Qatar world cup)।

2. JNU Controversy: জেএনইউয়ের দেওয়ালে লাল রঙে লেখা হল 'ব্রাহ্মণরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাও'!

নয়া বিতর্কে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ৷ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে কেউ বা কারা ৷ এবিভিপি অবশ্য এর জন্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির দিকে আঙুল তুলেছে (Anti Brahmin Baniya slogans) ৷

3. West Bengal Weather Update: উত্তর ঠান্ডা, ডিসেম্বরের প্রথমেও দক্ষিণে শীত দূরেই !

ডিসেম্বরের প্রথমেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19 ডিগ্রির আশপাশে থাকছে ৷ বাঙালির প্রিয় শীত কবে আসবে ? জানালেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

4. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পড়তে শুরু করেছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কোন জিনিসের কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

5. Malda Student Death: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর আত্মহত্যা, প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ বন্ধুর বাবার বিরুদ্ধে

ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের তুলসিহাটা গ্রামে (Malda Student Death Case) ৷ আত্মঘাতী ছাত্রীর নাম স্নেহা সাহা (17) ৷

6. Paytm on Uniform: পেটিএমের কোড স্ক্যান করিয়ে নিতেন বকশিস, চাকরি গেল হাইকোর্টের কর্মীর

বকশিস নেওয়ার নতুন পথ বের করেছিলেন হাইকোর্টের এক কর্মী । পেটিএমের কোড স্ক্যান করে তাঁকে খুশি করতে হত আইনজীবীদের । শেষমেশ গেল চাকরি (High Court employee suspended for receiving tips) ।

7. Malaria New Medicine: এনআরএস-ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধের ট্রায়াল শীঘ্রই

খুব শীঘ্রই ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধের ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে কলকাতায় (Malaria New Medicine) ৷ এনআরএস ও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে হবে এই ট্রায়াল পর্ব ৷

8. ICSC and ISC Examination: প্রকাশিত হল আগামী বছরের আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি

2023 সালের আইসিএসসি ও আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি (Schedule of icsc and isc examination)। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা ৷

9. FIFA World Cup 2022: শেষ ষোলোয় সাম্বা চ্যালেঞ্জ এড়াতে কোরিয়ার বিরুদ্ধে পয়েন্ট চাইছে রোনাল্ডোর পর্তুগাল

শেষ ষোলোয় ব্রাজিল হার্ডলস এড়াতে শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে যেনতেন প্রকারে পয়েন্ট চাইছে ফার্নান্দো স্যান্তোসের ছেলেরা (Portugal looking to avoid Brazil at Round of 16) ৷ এক পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত, সেক্ষেত্রে এড়ানো যাবে হলুদ-ঝড়ের আতঙ্ক ৷ সবমিলিয়ে গ্রুপের শেষ ম্যাচে নামার আগে সাবধানী পর্তুগিজরা ৷

10. FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপে এবার বলি লুকাকুর বেলজিয়াম, শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়া-মরক্কো

কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে ব্যর্থ গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী বেলজিয়াম (Belgium knocked out from World Cup 2022) । মাস্ট উইন ম্যাচে ক্রোটদের কাছে আটকে গেল তারা ৷