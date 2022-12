1.Gujarat Election 2022: বিপুল পরিমাণে ভোট দেওয়ার আর্জি নাড্ডা-শাহ ও রাহুলের

মোদি রাজ্যে চলছে প্রথম দফার নির্বাচন (Gujarat Election 2022) ৷ আর আজ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে ভোটারদের বেশি সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ(Amit Shah), কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি(Rahul Gandhi)-সহ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ।

2.Anti Rape Smart Foot Wear: অবাঞ্ছিত রোমিওদের বিদ্যুতের ঝটকা দেবে বিজয়লক্ষ্মীর চপ্পল !

ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ ঠেকাতে অভিনব একটি আবিষ্কার করেছে দশম শ্রেণির ছাত্রী বিজয়লক্ষ্মী বীরেন্দ্র (Vijayalakshmi Biradara) ৷ 'ধর্ষণবিরোধী স্মার্ট চপ্পল' (Anti Rape Smart Foot Wear) তৈরি করেছে সে ৷ কী এর বিশেষত্ব ?

3.Unemployment in Gujarat: মোদি-রাজ্যে বেকারের সংখ্যা 3 লক্ষেরও বেশি, নির্বাচনের আবহে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

আজ গুজরাত বিধানসভার প্রথম দফার নির্বাচন ৷ 19 টি জেলার 89টি কেন্দ্রে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৷ জানেন কি নরেন্দ্র মোদির এই রাজ্যে কত তরুণ-তরুণী বেকার (Gujarat Unemployment Report) ?

4.Gujarat Election 2022: লড়াইয়ে বিজেপি-আপ-কংগ্রেস, গুজরাতে প্রথম দফার ভোট শুরু সকাল 8টায়

মোদি-রাজ্যে আজ প্রথম দফার নির্বাচন ৷ 19টি জেলার 89টি কেন্দ্রে 788 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে 2 কোটিরও বেশি মানুষ ৷ ভোটদান শুরু সকাল 8টা থেকে (Gujarat Assembly Election 2022 Phase 1) ৷

5.Rape in Bengaluru: বেঙ্গালুরুতে স্কুল বাসে ধর্ষণ, গ্রেফতার চালক

বেঙ্গালুরুতে (Bengaluru) স্কুল বাসে এক মহিলাকে ধর্ষণের (Rape) অভিযোগ উঠেছে ৷ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে বাসের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Accused Arrested) ৷ তদন্ত চলছে ৷

6.WB TT Championship 2022: টিটিতে রাজ্য সেরা উত্তর চব্বিশ পরগনা, দ্বিতীয় দক্ষিণ কলকাতা

রাজ্য টেবিল টেনিস (Table Tennis) চ্যাম্পিয়নশিপের (WB TT Championship 2022) দলগত বিভাগে দাপটে উত্তর চব্বিশ পরগনা। মোট চারটে সোনা, পাঁচটা রূপো এবং একটি ব্রোঞ্জ-সহ মোট দশটি পদক পেয়েছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কলকাতা। তারা দু'টো সোনা, তিনটে রূপো ও চারটে ব্রোঞ্জ-সহ মোট নয়টি পদক জিতেছে।

7.TRS MLC Kavitha Slams BJP: সরকারকে ফেলতে ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্র, মোদিকে নিশানা টিআরএস-এর কবিতার

সরকারকে (Telangana govt) ফেলে দিতে ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্র (TRS MLC Kavitha Slams BJP)৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে এমনই অভিযোগ করলেন টিআরএস-এর বিধান পরিষদের সদস্য কে কবিতা (K Kavitha)৷

8.Actors on Hatyapuri: 'হত্যাপুরী' ঘিরে তিন পার্শ্বচরিত্রাভিনেতার জমজমাট আড্ডা

সন্দীপ রায় পরিচালিত 'হত্যাপুরী'তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ চক্রবর্তী এবং দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় । সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কাজ করার টুকরো টুকরো স্মৃতি ভাগ করে নিলেন তাঁরা (Three Side Actors on Hatyapuri )। এই ছবিতে নতুন ফেলুদার পাশাপাশি অনেক নতুন চরিত্রকেও খুঁজে পাবেন দর্শকরা ৷ যদিও বইয়ের গল্পের মজা ছবিতেও একইরকম থাকবে ৷ জানালেন কলা কুশীলবরা (Three Side Actors Share Their Thoughts on Hatyapuri ) ৷

9.Gujarat Election 2022: ভারতে একফালি আফ্রিকা গুজরাতের জাম্বুরা, প্রথম ভোট দেবেন ভিনদেশিরা

জাম্বুর গ্রাম যেন ছোট্ট আফ্রিকা। এবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে নতুন চমক ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট দেবেন জাম্বুরের বাসিন্দারা ৷ এই গ্রামেই আফ্রিকানদের বাস ৷ জুনাগড়ে দুর্গ তৈরির সময় এদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসে বসতি গড়ে ৷ তাঁরা বংশপরম্পরায় দশকের পর দশক ধরে গুজরাতের এই গ্রামে বসবাস করছেন ৷

10.Ukraine Lion Cubs Rescued: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অনাথ 4 সিংহ শাবক, নতুন ঠিকানা স্যান্ডস্টোন

এ বছর 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের উপর রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরু করে ৷ তাতে মানুষ আশ্রয় হারিয়েছে ৷ একইসঙ্গে ঠাঁইনাড়া ইউক্রেনের বন্যপ্রাণীরাও ৷ এমনই 4 সিংহ শাবক পৌঁছল আমেরিকায় (4 Lion Cubs orphanded in war torned Ukraine) ৷