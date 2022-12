1. Gujarat Election Live Updates: শুরু গুজরাত নির্বাচন, একনজরে আপডেট

2. Gujarat Election 2022: লড়াইয়ে বিজেপি-আপ-কংগ্রেস, গুজরাতে প্রথম দফার ভোট শুরু সকাল 8টায়

মোদি-রাজ্যে আজ প্রথম দফার নির্বাচন ৷ 19টি জেলার 89টি কেন্দ্রে 788 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে 2 কোটিরও বেশি মানুষ ৷ ভোটদান শুরু সকাল 8টা থেকে (Gujarat Assembly Election 2022 Phase 1) ৷

3. Gujarat Election 2022: ভারতে একফালি আফ্রিকা গুজরাতের জাম্বুরা, প্রথম ভোট দেবেন ভিনদেশিরা

জাম্বুর গ্রাম যেন ছোট্ট আফ্রিকা। এবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে নতুন চমক ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট দেবেন জাম্বুরের বাসিন্দারা ৷ এই গ্রামেই আফ্রিকানদের বাস ৷ জুনাগড়ে দুর্গ তৈরির সময় এদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসে বসতি গড়ে ৷

4. Vijay Devarakonda: ইডির জেরার মুখে দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডা

আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত একটি মামলার জেরে বুধবার দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে জেরা করলেন ইডি আধিকারিকরা (Vijay Devarakonda Questioned by ED) ৷

5. Jadavpur University: হবে না বিশেষ সমাবর্তন, যাদবপুরে চলতি শিক্ষাবর্ষে 'দা ডিগ্রি আওয়ার্ডিং সেরিমনি'

এ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) হবে না কোনও বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৷ তবে হবে বার্ষিক সমাবর্তন সভা ৷ এছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাক্তনীদের দেওয়া হবে শংসাপত্র (Certificate) ৷ যার আয়োজন করা হয়েছে আগামী বছর 3 জানুয়ারি ৷

6. Condoms in School Bags: পড়ুয়াদের ব্যাগে কন্ডোম-কনট্রাসেপটিভ-সিগারেট ! ছুটিতে পাঠাল স্কুল

বেঙ্গালুরুর একটি স্কুলে ছুটির সময় পড়ুয়াদের ব্যাগ পরীক্ষা হচ্ছিল ৷ তাতে যা যা পাওয়া গেল, তাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের চোখ কপালে উঠেছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে তাদের (Comdoms, Contraceptive pills, cigarettes in school students bags) ৷

7. The Red Files Poster: হাজির 'দ্য রেড ফাইলস' ছবির লোগো এবং ফার্স্ট লুক পোস্টার

বানতলা ধর্ষণকাণ্ড অবলম্বনে আসছে 'দ্য রেড ফাইলস'। ইতিমধ্যেই হাজির ছবির লোগো এবং ফার্স্ট লুক পোস্টার । দেখুন তার কিছু ঝলক ৷

8. FIFA World Cup 2022: পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মেসি, প্রশ্নের মুখে 'ভার'

প্রশ্নের মুখে ভার এবং রেফারিং! চলতি বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) ভারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছিলই। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনা পেনাল্টি পেতে সেই আওয়াজ জোরালো হল। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে পেনাল্টি পেয়েও তা থেকে গোল করতে ব্যর্থ লিওনেল মেসি (Lionel Messi)। তবে পেনাল্টি কি ছিল? এই প্রশ্নেই এখন সরগরম সোশাল মিডিয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভারের দারস্থ হন রেফারি। ভিডিয়ো দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

9. FIFA World Cup 2022: হেরেও শেষ ষোলোয় ফ্রান্স, দৌড়ে অস্ট্রেলিয়া! ছিটকে গেল তিউনেশিয়া-ডেনমার্ক

তিউনেশিয়ার নাটকীয় জয়! ফ্রান্সের কাছ থেকে তিউনেশিয়া এই জয় ছিনিয়ে নেয় (France Lost Against Tunisia) ৷ কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷ দু'বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান দল ফ্রান্সকে হারিয়েও শেষ ষোলোয় পৌঁছতে পারল না তিউনেশিয়া ৷ প্রতিপক্ষ দল কিন্তু সেই দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে (FIFA World Cup 2022) ৷

10. FIFA World Cup 2022: জিতেও শেষ রক্ষা হল না মেক্সিকোর, পরের রাউন্ডে আর্জেন্তিনা,পোল্যান্ড

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে 2-0 গোলে জিতে পরের রাউন্ডে চলে গেল আর্জেন্তিনা । অন্যদিকে ম্যাচ জিতেও গোল পার্থক্যে পরের রাউন্ডে যেতে পারল না মেক্সিকো (Mexico is out of the FIFA World Cup ) ।