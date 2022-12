1.Gujarat Election 2022: লড়াইয়ে বিজেপি-আপ-কংগ্রেস, গুজরাতে প্রথম দফার ভোট শুরু সকাল 8টায়

মোদি-রাজ্যে আজ প্রথম দফার নির্বাচন ৷ 19টি জেলার 89টি কেন্দ্রে 788 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে 2 কোটিরও বেশি মানুষ ৷ ভোটদান শুরু সকাল 8টা থেকে (Gujarat Assembly Election 2022 Phase 1) ৷

2.FIFA World Cup 2022: পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মেসি, প্রশ্নের মুখে 'ভার'

প্রশ্নের মুখে ভার এবং রেফারিং! চলতি বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) ভারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছিলই। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনা পেনাল্টি পেতে সেই আওয়াজ জোরালো হল। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে পেনাল্টি পেয়েও তা থেকে গোল করতে ব্যর্থ লিওনেল মেসি (Lionel Messi)। তবে পেনাল্টি কি ছিল?

3.FIFA World Cup 2022: হেরেও শেষ ষোলোয় ফ্রান্স, দৌড়ে অস্ট্রেলিয়া! ছিটকে গেল তিউনেশিয়া-ডেনমার্ক

তিউনেশিয়ার নাটকীয় জয়! ফ্রান্সের কাছ থেকে তিউনেশিয়া এই জয় ছিনিয়ে নেয় (France Lost Against Tunisia) ৷ কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷ দু'বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান দল ফ্রান্সকে হারিয়েও শেষ ষোলোয় পৌঁছতে পারল না তিউনেশিয়া ৷ প্রতিপক্ষ দল কিন্তু সেই দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে (FIFA World Cup 2022) ৷

4.West Bengal Weather Update: হেমন্তের শহরে বসন্তের উত্তাপ, সপ্তাহান্তে ফিরবে শীত ?

বাঙালির প্রিয় ঠান্ডা আসি আসি করেও আসছে না ৷ ডিসেম্বরের প্রথমেও আবহাওয়ার খামখেয়ালি চলছে ৷ উত্তরবঙ্গে শীত এলেও, দক্ষিণে অধরাই (West Bengal Weather) ?

5.FIFA World Cup 2022: জিতেও শেষ রক্ষা হল না মেক্সিকোর, পরের রাউন্ডে আর্জেন্তিনা,পোল্যান্ড

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে 2-0 গোলে জিতে পরের রাউন্ডে চলে গেল আর্জেন্তিনা । অন্যদিকে ম্যাচ জিতেও গোল পার্থক্যে পরের রাউন্ডে যেতে পারল না মেক্সিকো (Mexico is out of the FIFA World Cup ) ।

6.Pele: অবস্থা আশঙ্কাজনক, হাসপাতালে ভর্তি ফুটবল সম্রাট পেলে

শারীরিক অবস্থা ভালো নয় ৷ সঙ্কটজনক অবস্থায় সাও পাওলোর হাসপাতালে ভর্তি করা হল পেলে-কে (Pele)৷ সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী মার্সিয়া ৷

7.Kolkata Market Price: একনজরে জেনে নিন কী বলছে আজকের বাজারদর ?

শীত এসেই গেল । শীত মানেই নানা ধরনের সবজি । তাছাড়া মাছ থেকে শুরু করে মাংসও পেটপুরে খাওয়ার দিন। আর তাই একনজরে বাজারদর জেনে নিন (Market Price in Kolkata)।

8.Yogi Adityanath: রামভক্তদের আত্মত্যাগই গুজরাতকে হিংসামুক্ত করেছে, দাবি যোগী আদিত্যনাথের

মঙ্গলবার গুজরাতের গোধরায় নির্বাচনী জনসভা (Gujarat Assembly Polls 2022) করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath) ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, রামভক্তদের আত্মত্যাগই গুজরাতকে হিংসামুক্ত করেছে ৷

9.Abhijit Gangopadhyay: বাইকের সামনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি, নজর কাড়ছে সুজনের 'অভিজিৎ প্রীতি'

সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ওঠা রাজ্য সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় বিভিন্ন আদেশকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি (Abhijit Gangopadhyay)।

10.Mamata Banerjee: সুন্দরবনের গ্রামে সাধারণের মাঝে মিশে গেলেন জননেত্রী

জেলা সফরের দ্বিতীয় দিন বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) উত্তর 24 পরগনার খাঁপুকুর নামে একটি গ্রামে যান ৷ সেখানে গিয়ে তিনি মিশে গেলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ স্কুল ঘুরে দেখলেন ৷ সাধারণ মানুষের দাবি শুনলেন ৷ প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতিও দিলেন ৷