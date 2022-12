1.Debangshu Bhattacharya: যুব তৃণমূলের রাজ্য কমিটি থেকে বাদ দেবাংশু, তালিকায় একাধিক মন্ত্রীর পুত্র-কন্যার নাম

বুধবার রাজ্যের যুব তৃণমূলের কমিটির সদস্যরের নাম ঘোষণা হয়েছে ৷ 47 জনের সেই কমিটির সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সায়নী ঘোষ । তবে বাদ গিয়েছে দেবাংশু ভট্টাচার্যের নাম (Debangshu Bhattacharya removed from TMC Youth Committee) ৷

2.Mamata Banerjee: সুন্দরবনের গ্রামে সাধারণের মাঝে মিশে গেলেন জননেত্রী

জেলা সফরের দ্বিতীয় দিন বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) উত্তর 24 পরগনার খাঁপুকুর নামে একটি গ্রামে যান ৷ সেখানে গিয়ে তিনি মিশে গেলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ স্কুল ঘুরে দেখলেন ৷ সাধারণ মানুষের দাবি শুনলেন ৷ প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতিও দিলেন ৷

3.Bride Refused to Marry: বিয়ের আগেই প্রকাশ্যে চুম্বন, বরকে 'ত্যাজ্য' করলেন কনে

বিয়ের আগেই সকলের সামনে তাঁকে চুম্বন করেছিলেন বর ৷ আর সেই কারণেই বিয়ে বাতিল করে দিলেন কনে (Bride Refused to Marry) ৷ উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) সম্ভলের (Sambhal) ঘটনা ৷

4.Road Construction Corruption Case: রাস্তা তৈরি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার অধিকারী ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার

রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিল থেকে কয়েক কোটি টাকা আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার অধিকারী ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার (Road Construction Corruption Case)৷

5.FIFA World Cup 2022: রামধনু রঙা বস্তু ও ব্যানার নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশের অনুমতি দিল ফিফা

বিশ্বকাপের মঞ্চে এবার দেখা যাবে রামধনু রঙ ৷ সঙ্গে রঙিন ব্যানার ৷ এদিন ফিফা জানিয়েছে, দর্শকরা মাঠে রঙিন বস্তু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন (FIFA Gives Assurance That Rainbow Items and Banners will Allowed) ৷

6.Karnataka: 205 কেজি পেঁয়াজ বেচে মুনাফা 8 টাকা ! চোখে জল কৃষকের

পেঁয়াজ বিক্রি করে কারও মুনাফা 8 (আট) টাকা, কারও বা 10 টাকা ! বেঙ্গালুরুর পাইকারি বাজারে ফসল বিক্রি করতে এসে এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে কর্ণাটকের (Karnataka) গদগের (Gadag) কৃষকদের (Onion Farmers) !

7.KIFF 2022: চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য স্বর্ণ ময়ূর জয় ‘আই হ্যাভ ইলেকট্রিক ড্রিমস’-এর

15 ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব । এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য সম্মানীয় স্বর্ণ ময়ূর সম্মান পাচ্ছে স্প্যানিশ চলচ্চিত্র 'Tengo sueñoseléctricos' অর্থাৎ ‘আই হ্যাভ ইলেকট্রিক ড্রিমস’(I Have Electric Dreams wins the Award for The Best Film in KIFF 2022) ।

8.Afghanistan Blast: আফগানিস্তানের মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ, নিহত কমপক্ষে 16

আফগানিস্তানে ফের বিস্ফোরণ (Afghanistan Blast) ৷ আয়বাক (Aybak) শহরের একটি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ৷ তাতে কমপক্ষে 16 জনের মৃত্যুর খবর মিলছে ৷ আহতের সংখ্যা অন্তত 24 ৷

9.Mamata Banerjee: ভাত চেয়ে খেলেন মমতা, আপ্লুত খাঁপুরের নমিতা

বুধবার উত্তর 24 পরগনার (North 24 Parganas) পারহাসনাবাদের খাঁপুরে একটি বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ওই বাড়ির বাসিন্দা নমিতা মণ্ডলের বাড়িতে ভাত চেয়ে খান তিনি ৷

10.Viral Infection in England Camp: ইংল্যান্ড শিবিরে ভাইরাল হানা, পিছতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম টেস্ট

পিছতে পারে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট (ECB Talks with PCB Regarding Start of First Test) ৷ কারণ, ইংল্যান্ড শিবিরে ভাইরাল ইনফেকশন হানা দিয়েছে (Viral Infection in England Camp) ৷ যার জেরে 8 ক্রিকেটার এবং 14 জন সাপোর্ট স্টাফ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৷