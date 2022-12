1.Mamata Banerjee: ভাত চেয়ে খেলেন মমতা, আপ্লুত খাঁপুরের নমিতা

বুধবার উত্তর 24 পরগনার (North 24 Parganas) পারহাসনাবাদের খাঁপুরে একটি বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ওই বাড়ির বাসিন্দা নমিতা মণ্ডলের বাড়িতে ভাত চেয়ে খান তিনি ৷

2.Mamata Banerjee: ইছামতীতে লঞ্চের স্টিয়ারিং হাতে মুখ্যমন্ত্রী

বুধবার টাকিতে অচেনা মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee )৷ ইছামতীতে চালালেন লঞ্চ (Mamata Banerjee conducts launch boat in Ichamati river) ৷

3.Gujarat Elections 2022: 'নীরব' প্রচারের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত কংগ্রেস, প্রথম দফায় প্রতি বুথে নজর পর্যবেক্ষকদের

এ বার নির্বাচনমুখী গুজরাতে (Gujarat Elections 2022) বড় নির্বাচনী সমাবেশের পরিবর্তে 'নীরব', ডোর টু ডোর প্রচারের (Congress silent campaign) কাজ চালিয়েছে ৷ তাদের এই কৌশল কতটা কার্যকরী হল, তার প্রথম পরীক্ষা 1 ডিসেম্বর ৷ দক্ষিণ গুজরাতের মতো কঠিন মাঠে তারা ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগের উপর বেশি জোর দিয়েছে ৷ লিখছেন ইটিভি ভারতের অমিত অগ্নিহোত্রী ৷

4.Teacher Recruitment Scam: নবম-দশমে চাকরির জন্য 183টি বেআইনি সুপারিশ ! দাবি কমিশনের

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত 183টি সুপারিশ (Teacher Recruitment Scam) এসেছিল তাদের কাছে ! কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (School Service Commission) বা এসএসসি (SSC) কর্তৃপক্ষ ৷

5.BJP: বঙ্গ বিজেপির ইন্টেলেকচুয়াল সেলের 25 এক্সিকিউটিভের নাম ঘোষণা

বিজেপির (BJP) ইন্টেলেকচুয়াল সেলে (Intellectual Cell) কো-কনভেনর থাকলেও এতদিন পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ পদে সদস্য হিসেবে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি । এবার 25 জন এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করা হল ।

6.Farmer son to go to Malaysia: গবেষণায় ডাক পেয়ে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন কৃষকের ছেলে শুভজিৎ

কৃষকের ছেলে গবেষণায় ডাক পেয়েছেন মালয়েশিয়া (Farmer son to go to Malaysia) থেকে ৷ উত্তর দিনাজপুরের (North Dinajpur news) শুভজিৎকে নিয়ে গর্বিত তাঁর পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ৷

7.Adani Group Wins Bid: ধারাভি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাত জিতে নিল আদানি গোষ্ঠী

ধারাভি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের (Dharavi Redevelopment project) বরাত জিতে (Adani Group Wins Bid) নিল আদানি গোষ্ঠী (Adani Wins Bid)৷ তারা সর্বোচ্চ 5000 কোটি টাকার দর দিয়েছিল ৷

8.Leaf Art: লিফ আর্টে প্রিয় ফুটবলারদের সম্মান জ্ঞাপন আসানসোলের শিক্ষকের

বিশ্বকাপ (FIFA World Cup Qatar 2022) চলাকালীন গাছের পাতায় প্রিয় ফুটবলারদের মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুলছেন (Leaf Art) আসানসোলের (Asansol) শিক্ষক রূপম মুখোপাধ্যায় ৷ কীভাবে শুরু হল তাঁর এই 'জার্নি' ?

9.The Kashmir Files: ইজরায়েলি পরিচালকের মন্তব্য সমর্থন করে টুইট মেহবুবার

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' (The Kashmir Files) ইস্যুতে এবার সরব হলেন মেহবুবা মুফতি (Mehbooba Mufti) ৷ ইজরায়েলি পরিচালক নাদাভ লাপিদের (Nadav Lapid) বক্তব্যের সমর্থনে করলেন টুইট ৷

10.Plea for Marriage Help: সরকারি প্রকল্পে মিলেছে গৃহ, এবার গৃহিণীর খোঁজে প্রশাসনের দ্বারে আড়াই ফিটের শরিফ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে মিলেছে গৃহ ৷ এ বার গৃহিণীর খোঁজে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন রায়বরেলির আড়াই ফিটের মহম্মদ শরিফ (Plea for Marriage Help)৷