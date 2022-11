1. Bilkis Approaches Supreme Court: 11 অপরাধীর মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিলকিস বানো

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিলকিস বানো (Bilkis Bano)৷ 2002 সালের গুজরাত দাঙ্গায় তাঁকে গণধর্ষণ করা 11জন দোষীর মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করেছেন তিনি (Bilkis Approaches Supreme Court)৷

2. Anubrata Mondal: অনুব্রতর জামিন মামলায় বক্তব্য জানাতে সময় চাইল সিবিআই, মঞ্জুর হাইকোর্টের

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) গত অগস্টে গ্রেফতার হন বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তার পর থেকে তিনি জামিন পাননি ৷ বারবার জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে ৷ তাই জামিনের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এই তৃণমূল নেতা ৷

3. Female Teacher Canes Girl Student: 'বোরিং' শিক্ষিকার ছবি পোস্ট, বেত মেরে ছাত্রীকে শিক্ষা !

সোশ্য়াল মিডিয়ায় (Social Media) শিক্ষিকার ছবি পোস্ট করে ক্য়াপশনে 'বোরিং' লিখেছিল এক ছাত্রী ৷ জবাবে সেই ছাত্রীকে বেত মারলেন শিক্ষিকা (Female Teacher Canes Girl Student) ৷

4. Zombie Virus: 48500 বছরের পুরনো জম্বি ভাইরাসের হদিশ রাশিয়ায়, ফের প্যানডেমিকের আশঙ্কা

রাশিয়ায় পাওয়া গেল জম্বি ভাইরাস (zombie virus found in russia) ৷ এটা 48 হাজার 500 বছরের পুরনো ৷ রাশিয়ায় বরফে জমে যাওয়া একটি লেক থেকে এই ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে ৷

5. Train Accident: শিয়ালদা স্টেশনে লাইনচ্যুত রানাঘাট লোকাল, বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা

শিয়ালদা শাখায় দুর্ঘটনা (Train Accident) । লাইনচ্যুত হয়ে রানাঘাট লোকাল (Ranaghat Local) অন্য একটি ট্রেনে ধাক্কা মেরেছে ৷ এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই ৷

6. Couple Died by Suicide: পরিবারের অত্যাচারে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে আত্মঘাতী যুবক !

দুর্গাপুরের কাঁকসায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য (Man Died by Suicide with Wife in Durgapur) ৷ অভিযোগ পরিবারের তরফে স্ত্রীর উপরে অত্যাচার মেনে নিতে না পেরে, এই ঘটনা ঘটিয়েছেন যুবক ৷

7. Mamata to Meet TMC MPs: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের কৌশল ঠিক করতে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মমতা !

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের (Parliament winter session) কৌশল ঠিক করতে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ দলের একটি সূত্র এমনই দাবি করেছে (Mamata to Meet TMC MPs)৷

8. Bemetara Crime News: অশ্লীল ভিডিয়োতে আসক্তি, 'ধর্ষণের পর খুন' নাবালিকা

বেমেতারা সিটি কোতয়ালি থানা এলাকায় অশ্লীল ভিডিয়ো দেখে এক নাবালিকাকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে খুন করার অভিযোগ উঠল নাবালকের বিরুদ্ধে (Murder After Rape of a Minor) ৷

10. Purulia Woman Dies: ঝালদায় কুয়োয় আচমকা ধস, মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার

পুরুলিয়ার (Purulia news) ঝালদায় কুয়োয় আচমকা ধস (Sudden collapse of well) নেমে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার ৷ 37 বছর বয়সি ওই মহিলার নাম ইন্দ্রাণী সিং গঞ্জু (Purulia Woman Dies)৷