1. D.EL. ED Exam 2022: নিরাপত্তার দিকে জোর দিতে শেষ পরীক্ষার দিন ফের নিয়ম পর্ষদের

ডিএলএড পরীক্ষা (D.EL. ED Exam) পরীক্ষার শেষ দিনে ফের বদল হল নিয়ম ৷ নির্দেশিকা দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷

2. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধার খুনের পর দুবার গেলেও ঘরে দেহাংশ লুকনো আছে টেরই পাননি আফতাবের নতুন প্রেমিকা !

শ্রদ্ধা খুনের (Shraddha Murder Case) পর দু'বার আফতাবের বাড়িতে গেলেও ঘরে যে দেহাংশ লুকনো আছে, তার কোনও আভাস পানন অভিযুক্তের 'নতুন প্রেমিকা' (Aaftab New Girlfriend) ৷

3. HC over Teacher Recruitment: কর্ম-শারীরশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ, মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট

18 নভেম্বর কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত তা বহাল থাকার কথা ৷ আজ সেই স্থগিতাদেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করল আদালত (Stay order over physical and work education recruitment) ৷

4. Vikram Kirloskar: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 64 বছরে প্রয়াত শিল্পপতি বিক্রম কিরলসকার

টয়োটা কিরলসকার মোটর প্রাইভেট লিমিটেডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিক্রম কিরলসকার প্রয়াত ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গতকাল তাঁর মারা গিয়েছেন বলে জানিয়েছে টয়োটা কিরলসকার মোট প্রাইভেট লিমিটেড (Vikram Kirloskar Vice Chairperson of Toyota Kirloskar Motor Passes Away) ৷

5. Firozabad Fire Incident: ফিরোজাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 3 শিশু-সহ মৃত 6

উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে একটি বাড়িতে আগুন লেগে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে (Six People Including Three Children Dead in A Fire Incident) ৷ যদের মধ্যে 3টি শিশু ছিল ৷ শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে ৷

6. Same Sex Marriage: 'ভালোবাসা ভালোবাসাই', সমকাম বিবাহ বিল পাশে ঊচ্ছ্বসিত জো বাইডেন

মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সমকাম বিবাহ বিলকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ সে দেশের হাজার হাজার সমকাম যুগলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত (Same Sex marriage bill wins Senate) ৷

7. Raveena Tandon: 'আইন ভেঙে' বাঘের ছবি তুলে বিপাকে, কী বললেন রবিনা ট্যান্ডন?

সাফারিতে গিয়ে বাঘের ছবি তুলতে গিয়ে বিপদে পড়লেন নায়িকা রবিনা ট্যান্ডন ৷ অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মধ্য়প্রদেশের সাতপুরা অভয়ারণ্যে বেড়াতে গিয়ে তিনি আইন ভেঙে বাঘের ছবি তুলেছেন তিনি (Raveena Tandon viral tiger video )৷

8. Dinhata Couple Murdered: জমি বিবাদের জের, ভাইদের হাতে 'খুন' দম্পতি

পারিবারিক বিবাদের জেরে খুন হলেন এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী ৷ ঘটনাটি দিনহাটার ৷ অভিযুক্তরা পলাতক (Couple Murdered at Dinhata) ৷

10. Kriti on Dating Prabhas: 'এটা পেয়ারও নয়, পিআরও নয়', প্রভাসের সঙ্গে ডেটিং নিয়ে মুখ খুললেন কৃতি

কয়েকদিন আগেই গুজব তৈরি হয়েছিল বলিউড সুন্দরী কৃতি স্যানন নাকি প্রভাসের প্রেমে পড়েছেন ৷ এবার তাতে জল ঢেলে দিলেন নায়িকা নিজেই (Kriti Sanon opens up on dating Prabhas) ৷