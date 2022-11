1. Same Sex Marriage: 'ভালোবাসা ভালোবাসাই', সমকাম বিবাহ বিল পাশে ঊচ্ছ্বসিত জো বাইডেন

মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সমকাম বিবাহ বিলকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ সে দেশের হাজার হাজার সমকাম যুগলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত (Same Sex marriage bill wins Senate) ৷

2. Adhir Reacts on CAA: সিএএ লাগু হলে বিপদ হবে হিন্দুদেরই, দাবি অধীরের

লোকসভায় কংগ্রেসের এই দলনেতা সংবাসংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করলেন সিএএ লাগু হলে ক্ষতি হবে হিন্দুদেরই । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে (Adhir feels CAA and NRC are being used as a political tool) ।

3. UP Road Accident: উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত 6, আহত 15

ভোরবেলা বাসটি যেদিক থেকে আসছিল, ট্রাকটি তার উলটো দিকে দিয়ে যাচ্ছিল ৷ মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন 6 জন (Road Accident in UP Bahraich) ৷

4. Lovers Died by Suicide: প্রেম মেনে নেয়নি পরিবার, উত্তরপ্রদেশে একসঙ্গে আত্মহত্যা যুগলের

উত্তরপ্রদেশে একসঙ্গে আত্মহত্যা যুগলের (Lovers Died by Suicide) ৷ গুদামের সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাঁদের ৷

5. Prannoy Roy and Radhika Roy Resigns: আদানি গোষ্ঠীর প্রবেশ, এনডিটিভি ছাড়লেন প্রণয়-রাধিকা

আরআরপিআরএইচ-এর 29.18 শতাংশের অংশীদারিত্ব কিনেছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি ৷ এরপর মঙ্গলবার এনডিটিভির বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন প্রণয় রয় ও তাঁর স্ত্রী রাধিকা রয় (Prannoy Roy and Radhika Roy steps down) ৷

6. Pankaj Tripathi New Film: ফের বাঙালি পরিচালকের হিন্দি ছবিতে পঙ্কজ, থাকতে পারেন জয়া আহসানও

সবকিছু ঠিক থাকলে এবার অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর পরিচালনায় জয়া আহসানের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করতে চলেছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী । ছবির নাম 'করক সিংহ'। নাম ভূমিকায় পঙ্কজ ত্রিপাঠী (Pankaj Tripathi New Film Karak Singh) ।

7. Jhulan on FIFA World Cup: গলা ফাটাচ্ছেন মেসির জন্য, ঝুলনের পছন্দ আর্জেন্তিনা

ঝুলন গোস্বামীর প্রিয় দল আর্জেন্তিনা ৷ মারাদোনার জন্যই এই দলের সমর্থক ৷ প্রিয় দলের জন্য় এবারও ব্যাট ধরলেন এই পেস স্টার (Jhulan Goswami Shares Her Thoughts on FIFA World Cup)৷

8. Leadership Crisis in Panchayet: দলীয় পতাকা হাতে পঞ্চায়েত অফিসে তালা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার পর অবিলম্বে প্রধান নিয়োগ এবং বোর্ড গঠনের দাবি তুলে মুর্শিদাবাদের গুন্দুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে তৃণমূলের পতাকা হাতে বিক্ষোভ এবং পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা (TMC Workers Locked TMC Gram Panchayat Office at Bharatpur) ৷

9. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পড়ছে ৷ বাজারে উঠেছে মরশুমি সবজি ৷ মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

10. Gujarat Assembly Polls 2022: সৌরাষ্ট্র-দক্ষিণ গুজরাতই মোদির রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভাগ্য নির্ধারণ করবে

প্রথম দফায় গুজরাতের সৌরাষ্ট্র (Saurashtra) ও দক্ষিণ গুজরাতে (South Gujarat) ভোট ৷ এই দুই এলাকায় ফলের উপর নির্ভর করছে বিজেপির (BJP) ভাগ্য ৷ লিখেছেন শ্যাম পারেখ ৷