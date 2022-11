1. Adhir Reacts on CAA: সিএএ লাগু হলে বিপদ হবে হিন্দুদেরই, দাবি অধীরের

লোকসভায় কংগ্রেসের এই দলনেতা সংবাসংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করলেন সিএএ লাগু হলে ক্ষতি হবে হিন্দুদেরই । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে (Adhir feels CAA and NRC are being used as a political tool) ।

2. Prannoy Roy and Radhika Roy Resigns: আদানি গোষ্ঠীর প্রবেশ, এনডিটিভি ছাড়লেন প্রণয়-রাধিকা

আরআরপিআরএইচ-এর 29.18 শতাংশের অংশীদারিত্ব কিনেছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি ৷ এরপর মঙ্গলবার এনডিটিভির বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন প্রণয় রয় ও তাঁর স্ত্রী রাধিকা রয় (Prannoy Roy and Radhika Roy steps down) ৷

3. West Bengal Weather Update: আচমকা হাওয়া বদল, শীতের আমেজে ভাটা বঙ্গে

কলকাতাবাসীর বহু আশার শীত এখনও আসেনি ৷ তবে আসছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ অতএব অপেক্ষা ছাড়া আর করার কিছু নেই (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

4. Leadership Crisis in Panchayet: দলীয় পতাকা হাতে পঞ্চায়েত অফিসে তালা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার পর অবিলম্বে প্রধান নিয়োগ এবং বোর্ড গঠনের দাবি তুলে মুর্শিদাবাদের গুন্দুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে তৃণমূলের পতাকা হাতে বিক্ষোভ এবং পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা (TMC Workers Locked TMC Gram Panchayat Office at Bharatpur) ৷

5. Gujarat Assembly Polls 2022: সৌরাষ্ট্র-দক্ষিণ গুজরাতই মোদির রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভাগ্য নির্ধারণ করবে

প্রথম দফায় গুজরাতের সৌরাষ্ট্র (Saurashtra) ও দক্ষিণ গুজরাতে (South Gujarat) ভোট ৷ এই দুই এলাকায় ফলের উপর নির্ভর করছে বিজেপির (BJP) ভাগ্য ৷ লিখেছেন শ্যাম পারেখ ৷

6. FIFA World Cup 2022: আর্জেন্তিনার হারে কান্না, কেরলের খুদে এবার কাতার যাচ্ছে আইডল মেসির ম্যাচ দেখতে

আর্জেন্তিনার হারে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল কেরলের নিবরাস ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল ৷ সেই নিবরাস এবার কাতার যাচ্ছে আর্জেন্তিনার গ্রুপের শেষ ম্যাচ দেখতে ৷ সঙ্গে আইডল মেসি ও বাকি আর্জেন্তিনা দলের সঙ্গেও দেখা করবে সে (Kerala Boy Nibras Fly to Qatar Meets Leonel Messi) ৷

7. Indian Army: শত্রুপক্ষের ড্রোন ধরবে ভারতীয় সেনার ‘অর্জুন’

গত শনিবার উত্তরাখণ্ডের আউলিতে ভারত (India) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (USA) যৌথ সেনা মহড়া ‘যুদ্ধ অভ্যাস’ হয়েছে ৷ সেখানে ভারতীয় সেনার (Indian Army) বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিল ’অর্জুন’ দেখিয়েছে ড্রোন ধরার কৌশল ৷

8. Air India-Vistara Merger: 2024 মার্চের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া-ভিস্তারার সংযুক্তিকরণ, ঘোষণা টাটাদের

2024 মার্চের (March 2024) মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া ও ভিস্তারার সংযুক্তিকরণ হতে চলেছে (Air India-Vistara Merger)৷ এ কথা ঘোষণা করল টাটা গ্রুপ (Tata Group)৷

9. FIFA World Cup 2022: সহজ জয়, পরের পর্বে ইংল্যান্ড-আমেরিকা

বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইরানকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে চলে গেল আমেরিকা। পাশাপাশি ওয়েলসকে 3-0 গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে চলে গেল ইংল্যান্ডও (England and USA will play in the next round of World Cup)।

10. Telangana Bengali Film Festival: 'তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ এবার বাংলার কোন কোন ছবি ?

আসছে 'তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল- আয়না 2022'। আগামী 9 ডিসেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এবারের এই বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব (Telangana Bengali film festival will Strat this December) ।