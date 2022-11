1. Anubrata Mondal Bail Plea: জামিনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অনুব্রত মণ্ডল

জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে আগামিকাল এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে (Anubrata Mondal Bail Plea in Calcutta High Court) ।

2. WB New Districts: পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর চমক ! আজই নতুন 2 জেলার ঘোষণা ?

তিন দিনের সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন গিয়েছেন ৷ আজ তিনি প্রত্যন্ত কালীতলা গ্রামপঞ্চায়েতে যাবেন ৷ প্রকৃতি পুজো করবেন ৷ আর নতুন দুই জেলার ঘোষণাও কি শোনা যাবে তাঁর মুখ থেকে (West Bengal 2 New Districts announcement) ?

3. Mamata Banerjee: বনবিবির মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, হিঙ্গলগঞ্জের সামসেরনগরে কড়া নিরাপত্তা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে হিঙ্গলগঞ্জের সামসেরনগর ৷ সকাল থেকে স্থল ও নদীপথে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ কয়েক ফুটের মধ্যেই রয়েছে গভীর সুন্দরবন ৷ তাই ত্রিস্তরীয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ কালীতলা পঞ্চায়েত সংলগ্ন মাঠে প্রশাসনিক সভার আগে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন সামসেরনগরের বনবিবির মন্দিরে ৷ সেখানে প্রকৃতি পুজো দিলেন তিনি ৷

4. East West Metro: ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ-সল্টলেক লাইনে এবার মিলবে বাড়তি মেট্রো

ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক (Number of metro services increased) লাইনে এ বার মিলবে বাড়তি মেট্রো ৷ ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো (East West Metro) পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো ৷

5. Suvendu Adhikari: বিধানসভা ভোট-পরবর্তী মামলা, আজ '1956' বই প্রকাশ শুভেন্দুর

তাঁর একটাই দোষ ৷ তিনি একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রাম থেকে হারিয়েছেন ৷ তাতেই নাকি শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বহু মামলা হয়েছে ৷ এমনটাই দাবি বিরোধী দলনেতার (Suvendu Adhikari on petitions against him) ?

6. Nalanda Murder Case: নালন্দায় 4 প্রেমিকের সঙ্গে বৃদ্ধকে খুন ! গ্রেফতার মহিলা-সহ 5

নালন্দায় বৃদ্ধকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার মহিলা-সহ 5 জন (Woman and Her Four Paramours Arrested for Killing 75yr Old in Bihar) ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, খুনের পিছনে কারণ, মহিলার সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির সম্পর্ক ৷

7. Nadav on The Kashmir Files: 'অশ্লীল ছবি', 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে বড় মন্তব্য ইফি জুরি প্রধানের

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্য়াল-এর জুরি প্রধান নাদাভ লাপিদ ৷ সোমবার এই ইজরায়েলি চলচ্চিত্র নির্মাতা এই ছবিকে 'অশ্লীল' এবং 'পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার' বলে অভিযোগ করেছেন (IFFI Jury head reaction on The Kashmir Files) ৷

8. Anupam on IFFI Jury Head: 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' মন্তব্যের জন্য় জুরি প্রধানকে পালটা আক্রমণ অনুপমের

'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস'-কে 'অশ্লীল' এবং 'পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারের হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্য়াল-এর জুরি প্রধান নাদাভ লাপিদ ৷ এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন ছবির অন্যতম অভিনেতা অনুপম খের (Anupam Kher on IFFI Jiri chief Nadav Lapid )৷

9. FIFA World Cup 2022: জোড়া গোল করে নায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ, শেষ ষোলোয় পর্তুগাল

দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ফিরে আসে পর্তুগাল (FIFA World Cup 2022) । রোনাল্ডো যখনই বল ধরেছেন প্রতিপক্ষের কড়া জোনাল মার্কিংয়ে আটকে গিয়েছেন । তবে গোল করতে না-পারলেও উরুগুয়ে রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রেখে গিয়েছেন । যার সুফল পেয়েছেন সতীর্থরা । ফ্রান্স, ব্রাজিলের পর তৃতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে জায়গা পাকা করে নিল পর্তুগাল (Portugal enters Round of Sixteen) ।

10. FIFA World Cup 2022: বিশ্বমঞ্চে ফের ভালোবাসার জয়গান ! রামধনু রঙা পতাকা জড়িয়ে মাঠে ঢুকে পড়লেন দর্শক

অফিসিয়াল গ্রুপ ফোটোতে মুখ চাপা দিয়ে ছবি তুলেছেন ন্যুয়ের, মুলাররা (FIFA World Cup 2022) । এবার পর্তুগাল-সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচ চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়লেন এক দর্শক । পরনে নীল রঙা সুপারম্যান টি-শার্ট । সামনে লেখা 'ইউক্রেনকে বাঁচান', পিঠে 'ইরানের নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা' (Spectator with rainbow flag)।