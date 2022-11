1.Mamata Abhishek Meeting: নবান্নে মমতা-অভিষেক বৈঠক নিয়ে জল্পনা

সোমবার নবান্নে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ প্রায় এক ঘণ্টা তিনি সেখানে ছিলেন ৷ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সঙ্গে ৷ কী নিয়ে বৈঠক, সেই নিয়েই চলছে জল্পনা ৷

2.Shraddha Murder Case: আফতাবের প্রিজন ভ্যানে হামলায় আটক একাধিক, বাজেয়াপ্ত অস্ত্র

আফতাব আমিন পুনাওয়ালাকে (Aftab Amin Poonawalla) লক্ষ করে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজনের বিরুদ্ধে ৷ সোমবার সন্ধ্য়ায় ঘটনাটি ঘটে রোহিনীর (Rohini) ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটির (Forensic Science Laboratory) বাইরে ৷

3.Santanu-Sukanta: 'টুইট যুদ্ধ' অব্যাহত শান্তনু-সুকান্তর, মেয়েকে আতঙ্কিত করার অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের

ইস্যু শান্তনু সেনের মেয়ের এমবিবিএ পড়ার সুযোগ পাওয়া ৷ আর তাই নিয়ে দু'দিন ধরে টুইট যুদ্ধ অব্যাহত শান্তনু-সুকান্তের (tweet war between Santanu Sen and Sukanta Majumdar continues) ৷

4.FIFA World Cup 2022: কাতারে পর্যটকদের উন্মাদনায় নাজেহাল 'মরুভূমির জাহাজ'

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) আবহে পর্যটনের রমরমা কাতারে ৷ সাধারণ সময়ের থেকে কয়েকগুণ বেড়েছে উপার্জন ৷ তবে, পর্যটকদের উন্মাদনার জেরে নাজেহাল উটরা (World Cup Frenzy Puts Strain on Qatars Camels) ৷

5.D.EL.ED Exam Question Leak: পর্ষদ ও সরকারের সম্মানহানির চেষ্টা ! ডিএলএড পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে সরব পর্ষদ সভাপতি

পর্ষদ ও সরকারের সম্মানহানির চেষ্টা করা হচ্ছে ! ডিএলএড পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের (D.EL.ED Exam Question Leak) অভিযোগ ওঠায় এ কথা বললেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল (Board President of Primary Education)।

6.Rahul Gandhi: অশোক-শচীন দু’জনেই কংগ্রেসের সম্পদ, গদ্দার বিতর্কে প্রতিক্রিয়া রাহুলের

কংগ্রেসের অশোক গেহলত (Ashok Gehlot) ও শচীন পাইলটের (Sachin Pilot) দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ দুই নেতাই কংগ্রেসের সম্পদ বলে জানালেন ৷ অশোক-শচীন কোন্দল ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) প্রভাব ফেলবে না বলে তিনি জানিয়েছেন ৷

7.Amitabh Bachchan: বাবার কবিতার বইয়ের মতো দেখতে বেঞ্চ এল পোল্যান্ড থেকে, বসল জলসায়; ছবি শেয়ার অমিতাভের

বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের কবিতার বইয়ের মতো দেখতে পাথরের বেঞ্চ (Bench shaped like book) এল পোল্যান্ড থেকে (Bench installed at Jalsa)৷ তা বসানো হয়েছে জলসার লনে ৷ সেই ছবি শেয়ার করলেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan)৷

8.FIFA World Cup 2022: ম্যাচের পর মেসিকে হুমকি মেক্সিকান বক্সারের !

লিওনেল মেসিকে হুমকি মেক্সিকান বক্সার সাউল চ্যান্সেলো আলভারেজের (Leonel Messi Gets in Trouble With Mexican Boxer Canelo) ৷ মেক্সিকো ম্যাচের পর, এক্সচেঞ্জ করা জার্সি লকাররুমে পা দিয়ে সরানোয় এই হুমকি ৷

9.Right to Freedom of Religion: প্রতারণার আড়ালে ধর্মান্তকরণ কখনই ধর্মীয় স্বাধীনতা হতে পারে না, জানাল কেন্দ্র

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের (Right to Freedom of Religion) অর্থ কখনই কোনও ব্যক্তিকে ভুল বুঝিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার মৌলিক অধিকার হতে পারে না ৷ সোমবার সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) একথা বলল কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) ৷

10.Baharail Forest Tourism: বাহারাইলের জঙ্গলে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির দাবি স্থানীয়দের

উত্তর দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ব্লক হেমতাবাদ ৷ সেখানকার বাহারাইল জঙ্গলে শীতের সময় পর্যটকদের ভিড় হয় ৷ কিন্তু, পরিকাঠামো গত উন্নতি না হওয়ায় সেভাবে জনপ্রিয় নয় এই জঙ্গল ৷ তাই বাহারাইল জঙ্গলকে কেন্দ্র করে নতুন পর্যটন শিল্পের দাবি জানালেন হেমতাবাদের বাসিন্দারা (Locals Demand Tourism in Baharail Forest North Dinajpur) ৷