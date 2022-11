1. Bomb Threat in Delhi School: দিল্লির স্কুলে বোমাতঙ্ক, ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড

দিল্লির একটি স্কুলে বোমা (Bomb Threat) রাখা আছে বলে ইমেল এসেছে পুলিশের কাছে ৷ ওই স্কুলে বম্ব স্কোয়াড (Bomb Disposal Squad) পৌঁছেছে ৷ তল্লাশি চলছে ৷ আতঙ্কিত স্কুল কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়া ও অভিভাবকরা ৷

2. Murder: প্রথমপক্ষের ছেলেকে নিয়ে স্বামীকে 10 টুকরো করলেন স্ত্রী ! ফের ঘটনাস্থল দিল্লি

প্রথমপক্ষের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়পক্ষের স্বামীকে খুনের (Murder) অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ৷ খুনের পর মৃতদেহের 10 টুকরো করা হয় ৷ পুনম ও দীপক নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ (Delhi Police) ৷

3. Suvendu Adhikari: 'গোটা মন্ত্রিসভারই জেলে যাওয়া উচিত !' তোপ শুভেন্দুর

নিয়োগ দুর্নীতির (WB Teacher Recruitment Scam) প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য মন্ত্রিসভার (WB Cabinet of Ministers) সব সদস্যকে জেলে পাঠানো উচিত বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ! কেন একথা বললেন তিনি ?

4. Calcutta HC on 100 Days Work: 100 দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, রাজ্যের হলফনামা তলব হাইকোর্টের

কেন্দ্রের দেওয়া একশো দিনের কাজের টাকা ও পাকা বাড়ি নির্মাণ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই বিষয়ে রাজ্যের হলফনামা (Calcutta HC asks state to submit affidavit) তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

5. Controversial Comment: শূর্পণখা'র জবাব ! মোদিকে 'দুর্যোধন' আর শাহকে 'দুঃশাসন' সম্বোধন তৃণমূল বিধায়কের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য মালদার তৃণমূলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রর (Malda TMC leader Sabitri Mitra) ৷

6. Richa Chadha Tweet Row: মোদির নেতৃত্বে ভারত ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে, রিচার টুইট বিতর্কে মন্তব্য আরএসএস নেতার

রিচা চাড্ডার টুইট বিতর্কে (Richa Chadha Tweet Row) মুখ খুললেন আরএসএস নেতা (RSS Leader) রাম মাধব (Ram Madhav) ৷ রাজস্থানের অনুষ্ঠানে কী বললেন তিনি ?

7. Ruturaj Gaikwad: এক ওভারে 7টি ছক্কা ও 43 রান তুলে বিশ্বরেকর্ড রুতুরাজের

1 ওভারে 7টি ছয় মেরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (Ruturaj Gaikwad Smashes List A Record with Seven Sixes in an Over) ৷ বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে এই রেকর্ড করেছেন তিনি ৷

8. Car Catches Fire: রাজাবাজারে গাড়িতে আগুন, চোখের নিমেষে পুড়ে ছাই

ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ কলকাতার রাজপথে গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল (Car Catches Fire) ৷ দমকলের দশ মিনিটের চেষ্টায় নেভে আগুন ৷ হতাহতের কোনও খবর নেই ৷

9. Aunt Sets Niece on Fire: 15 ইঞ্চি জমি নিয়ে বিবাদ, দেওরের মেয়ের গায়ে আগুন ধরালেন জেঠিমা !

জমি বিবাদের (Land Dispute) জেরে দেওরের মেয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার (Aunt Sets Niece on Fire) অভিযোগ উঠল জেঠিমার বিরুদ্ধে ! বিহারের (Bihar) সমস্তিপুরের (Samastipur) ঘটনা ৷

10. NRS Hospital Cancer App: মুঠোফোনেই মিলবে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা, নয়া অ্যাপ আনছে এনআরএস

এ বার মুঠোফোনেই (NRS Hospital Cancer App) পাওয়া যাবে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা (APP for Cancer Patients)৷ নয়া অ্যাপ আনছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (NRS hospital)৷