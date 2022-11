1. Baba Ramdev in Controversy: নারীদের নিয়ে কুমন্তব্য, একাধিক প্রশ্ন রেখেই ক্ষমা চাইলেন রামদেব

মহারাষ্ট্রের থানেতে একটি যোগা ক্যাম্পে গিয়ে রামদেব জানান, কিছু না পরলেও তাঁর চোখে নারীরা সুন্দর ৷ এমন মন্তব্যের পরই তোলপাড় ওঠে সারা দেশ (Baba Ramdev women statement controversy) ৷

2. Father Kills Daughter: 'খাওয়ানোর টাকা নেই', দু'বছরের শিশুকে খুন বাবার !

ফের শিশু হত্যার ঘটনা ৷ এবার বেঙ্গালুরুর এক প্রযুক্তিবিদ খাওয়ানোর টাকা না থাকায় দু'বছরের ছোট্ট মেয়েকে হত্যা করলেন (Man Kills Daughter) ৷ এমনটাই অভিযোগ উঠেছে 45 বছর বয়সি বাবার বিরুদ্ধে ৷ পরে তিনি নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে ৷

3. BBC Journalist Beaten in China: চিনে জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, মারধর-গ্রেফতার বিবিসির সাংবাদিককে

চিনে জিরো কোভিড নীতির (Zero Covid policy) বিরুদ্ধে বিক্ষোভের খবর করতে গিয়ে (Protest in China) গ্রেফতার করে মারধর করা হয়েছে বিবিসির সাংবাদিককে (BBC Journalist Beaten in China)৷ এমনই দাবি করে এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (BBC journalist beaten handcuffed)৷

4. Azam Khan: দেশ থেকে বের করে দেওয়াই বাকি, ভোট প্রচারে চোখে জল সপার আজমের

আগামী 5 ডিসেম্বর উপ-নির্বাচন উত্তরপ্রদেশের রামপুর বিধানসভা আসনে (Rampur By-Election) ৷ রবিবার ওই আসনে সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে যান আজম খান (Azam Khan) ৷ সেখানে তিনি জানান, তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেওয়াই বাকি রয়েছে ৷

5. Road Accident in Bankura: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত 2 যুবক, গুরুতর আহত 1

বাইক ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মৃত 2 যুবক ৷ বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ 60 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গোস্বামীগ্রাম মোড় এলাকার ঘটনা (2 Youth Died In Accident) ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক যুবক ।

6. PT Usha IOA President: নয়া ইতিহাস লিখে আইওএ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন পিটি ঊষা

ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন পিটি ঊষা (PT Usha Unopposed as IOA President) ৷ রবিবার শেষদিনে তিনি মনোনয়ন পেশ করেন ৷ তবে, তাঁর বিপক্ষে কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি ৷

7. Niladri Sekhar Dana: বাংলা ভাগ নিয়ে সরব বাঁকুড়ার বিধায়িক নীলাদ্রি শেখর

গ্রামের মানুষদের সমস্যা সরেজমিনে দেখতে বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রি শেখর দানা পাড়ায়-পাড়ায় গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভ শুনলেন (Niladri Sekhar Dana Slam Bengal Government) ৷ সেখানেই বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে সরব হন বিধায়ক ।

8. Shraddha Murder Case: আফতাব 'ঘনিষ্ঠ' মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার পুলিশের

আফতাব 'ঘনিষ্ঠ' এক মাদক ব্যবসায়ীকে সুরাত থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তি আফতাবকে মাদক সরবরাহ করতেন (Shraddha Murder Case) ।

9. Cirkus Teaser Out: সকাল সকাল ডাবল ধামাকা, হাজির দুই রণবীরের 'সার্কাস'-এর টিজার

তাঁর আসন্ন ছবি 'সার্কাস'-এর জন্য ফের একবার রোহিত শেট্টির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন রণবীর সিং ৷ এখন ছবির প্রমোশনের জন্য় তৈরি হচ্ছেন তাঁরা ৷ এবার সোমবার তিনি সামনে আনলেন এই ছবির টিজার ৷

10. Web Series iti memories: ওয়েবে এবার তিনশো বছরের কলকাতার অলিগলি, আসছে 'ইতি মেমোরিজ'

আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'ইতি মেমোরিজ' ৷ পরিচালনায় সমদর্শী দত্ত ৷ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ক্লিক-এ আগামী মাসেই আসবে এই সিরিজ।