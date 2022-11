1. Father Kills Daughter: 'খাওয়ানোর টাকা নেই', দু'বছরের শিশুকে খুন বাবার !

ফের শিশু হত্যার ঘটনা ৷ এবার বেঙ্গালুরুর এক প্রযুক্তিবিদ খাওয়ানোর টাকা না থাকায় দু'বছরের ছোট্ট মেয়েকে হত্যা করলেন (Man Kills Daughter) ৷ এমনটাই অভিযোগ উঠেছে 45 বছর বয়সি বাবার বিরুদ্ধে ৷ পরে তিনি নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে ৷

2. Road Accident in Bankura: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত 2 যুবক, গুরুতর আহত 1

বাইক ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মৃত 2 যুবক ৷ বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ 60 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গোস্বামীগ্রাম মোড় এলাকার ঘটনা (2 Youth Died In Accident) ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক যুবক ।

3. Unique Fame for Purulia Girl: সচিনের সঙ্গে ফুটবল খেলে বিখ্যাত পুরুলিয়ার গোলাপি

সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar played football with this girl from Purulia) সঙ্গে ফুটবল ময়দানে নেমে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাক বিড়রা গ্রামের গোলাপি বাস্কে ।

4. Ayushmaan Outside Mannat: মন্নতের বাইরে থেকে ছবি শেয়ার আয়ুষ্মানের, ভালোবাসায় ভরালেন এসআরকে ভক্তরা

বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা রবিবার মন্নতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শাহরুখ ভক্তদের সঙ্গে একটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছেন ৷ তাঁর এই পোস্ট এসআরকে ফ্য়ানেদের মন জিতে নিয়েছে (Ayushmaan Khurrana outside SRK bungalow ) ৷

5. FIFA World Cup 2022: সামনে সুইৎজারল্যান্ড, নেইমার-পর্ব সরিয়ে টিম গেমে জোর তিতের

নেইমার জুনিয়র (Neymar Jr)-এর চোট পর্ব ভুলে এবার দলগত ফুটবল খেলে বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) নকআউট পর্বে যাওয়া নিশ্চিত করতে চাইছেন ব্রাজিল কোচ তিতে ৷ আজ সুইৎজারল্যান্ডের (Brazil vs Switzerland) বিরুদ্ধে তাই কোন ফরমেশনে দল নামাবেন তিতে, সেদিকেই নজর ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ৷

6. Mithun Chakraborty: মোবাইলে দেখছেন বিশ্বকাপ, কাকে সমর্থন করছেন মহাগুরু?

স্পেন এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে 7-0 গোলে কার্যত উড়িয়ে দেয় কোষ্টারিকাকে । আর তাতেই মোহিত মিঠুনদা (Mithun Chakraborty) । এবারের বিশ্বকাপে তাঁর পছন্দের দল স্পেন (Spain is my Favorite Team Says Mithun Chakraborty) ৷

7. Rajdeep Gupta: পাক্কা 6 বছর পর টেলিভিশনে ফিরে কেমন লাগছে রাজদীপ গুপ্তর?

নানা চরিত্রে অভিনয় করলেও রাজদীপকে সবাই ঈশান নামেই বেশি চেনেন। আর সেটাকে নিজের প্রাপ্তি বলে মনে করেন অভিনেতা (Rajdeep Gupta Shares His Thoughts )। পাক্কা 6 বছর পর টেলিভিশনে ফিরছেন (Rajdeep Gupta on His New Serial)৷ এই মুহূর্তে 'পঞ্চমী' ধারাবাহিকেই মনোনিবেশ করতে চান তিনি। সেখানে একজন প্রাণবন্ত ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। কেমন লাগছে এতদিন পর 14 ঘণ্টার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে? ইটিভি ভারতকে জানালেন রাজদীপ ।

8. FIFA World Cup 2022: কাতার বিশ্বকাপে দ্রুততম গোলের নজির গড়েও ক্রোয়েশিয়ার কাছে হার কানাডার

মাত্র 68 সেকেন্ডে গোল করে এগিয়ে যায় কানাডা । কিন্তু পিছিয়ে পড়ে দ্রুত ম্যাচে ফেরে ক্রোয়েশিয়া । শেষমেশ 4-1 গোলে ম্য়াচ হারতে হল জাস্টিন ট্রুডোর দেশকে (Croatia beat Canada in FIFA World Cup)

9. Jai Prakash Majumdar:'সিপিএম-বিজেপির তৈরি বোমায় শিশুরা আহত হচ্ছে', দাবি জয়প্রকাশের

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সভার পর রবিবার বিকেলে তৃণমূলের তরফ থেকে একটি পালটা সভার আয়োজন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, দেবাংশু ভট্টাচার্য, সমীর চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা। জনসভা থেকে জয়প্রকাশ মজুমদার (Jai Prakash Majumdar blamed CPIM and BJP over Violence) জানান, সিপিএম ও বিজেপি বোমা তৈরি করে মাঠে মাঠে ছড়িয়ে দিচ্ছে ৷ আর শিশুরা বল ভেবে খেলতে গিয়ে আহত হচ্ছে ।

10. West Bengal Weather Update: ঠান্ডা-গরমে শীতের লুকোচুরি, তবুও আশার কথা শোনাচ্ছে আলিপুর

উত্তরবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা ৷ কিন্তু শহর কলকাতায় শুধুই শীতের আগমনী । জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে নতুন মাসের মাঝামাঝি অবধি অপেক্ষা করতেই হবে (Weather Update for West Bengal)।