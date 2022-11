1. FIFA World Cup 2022: পরিবর্তেই বাজিমাত, স্পেনের বিরুদ্ধে ড্র করে টিকে রইল জার্মানি

ইউরোপের অন্যতম দুই শক্তিশালী দলের লড়াই শেষ হল 1-1 ফলে। কোস্তারিকার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার ছাড়পত্র পাবে জার্মানরা (Germany can qualify for the next round by beating Costa Rica)

2. FIFA World Cup 2022: কাতার বিশ্বকাপে দ্রুততম গোলের নজির গড়েও ক্রোয়েশিয়ার কাছে হার কানাডার

মাত্র 68 সেকেন্ডে গোল করে এগিয়ে যায় কানাডা । কিন্তু পিছিয়ে পড়ে দ্রুত ম্যাচে ফেরে ক্রোয়েশিয়া । শেষমেশ 4-1 গোলে ম্য়াচ হারতে হল জাস্টিন ট্রুডোর দেশকে (Croatia beat Canada in FIFA World Cup)

3. Mithun Chakraborty: মোবাইলে দেখছেন বিশ্বকাপ, কাকে সমর্থন করছেন মহাগুরু?

স্পেন এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে 7-0 গোলে কার্যত উড়িয়ে দেয় কোষ্টারিকাকে । আর তাতেই মোহিত মিঠুনদা (Mithun Chakraborty) । এবারের বিশ্বকাপে তাঁর পছন্দের দল স্পেন (Spain is my Favorite Team Says Mithun Chakraborty) ৷

4. West Bengal Weather Update: ঠান্ডা-গরমে শীতের লুকোচুরি, তবুও আশার কথা শোনাচ্ছে আলিপুর

উত্তরবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা ৷ কিন্তু শহর কলকাতায় শুধুই শীতের আগমনী । জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে নতুন মাসের মাঝামাঝি অবধি অপেক্ষা করতেই হবে (Weather Update for West Bengal)।

5. Unique Fame for Purulia Girl : সচিনের সঙ্গে ফুটবল খেলে বিখ্যাত পুরুলিয়ার গোলাপি

সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar played football with this girl from Purulia) সঙ্গে ফুটবল ময়দানে নেমে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাক বিড়রা গ্রামের গোলাপি বাস্কে ।

6. Intruders Arrested in Nepal Border: নেপাল সীমান্তে বিশেষ অভিযান, ধৃত 2 অনুপ্রবেশকারী

ভুয়ো পরিচয় পত্র-সহ গ্রেফতার 2 অনুপ্রবেশকারী ৷ এসএসবির অভিযানে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে এই দু'জনকে গ্রেফতার হয় ৷ ধৃতদরে কাছ থেকে ভুয়ো ভারতীয় আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও ড্রাইভইং লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছে (Intruders arrested with fake Aadhar card and other documents) ৷

7. Kolkata Market Price: সপ্তাহের প্রথম দিন কেমন বাজারদর, দেখে নিন এক নজরে

একনজরে দেখে নিন বাজারে মাছ, মাংস, ডিমের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

8. Narendra Modi: প্রথম দফার ভোটের আগে গুজরাতে 31 কিলোমিটার রোড শো মোদির

প্রথম দফার ভোটের আগে সুরাতে মেগা রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Road Show of PM Modi At Surat Gujarat) ৷ 1 ডিসেম্বর গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷

9. FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপ ! মরক্কোর কাছে হারল বেলজিয়াম

মরক্কোর কাছে হেরে গেল বেলজিয়াম (FIFA World Cup 2022) । টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট দেশকে হারিয়ে কার্যত ইতিহাস লিখে ফেলল 'অ্যাটলাস লায়ন্স'রা (Morocco beat Belgium) ।

10. FIFA World Cup 2022: টুর্নামেন্ট ফেভারিট নন, তবু পর্তুগালকে বিশ্বসেরা করার স্বপ্ন দেখছেন রোনাল্ডো !

সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) খেলছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কিন্তু, মহাতারকার শেষ বিশ্বকাপে তাঁর দলকে কেউ ফেভারিটদের মধ্যে রাখছেন না ৷ কিন্তু, রোনাল্ডো তা মনে করেন না ৷ ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচের পর, সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন সিআর সেভেন (Cristiano Ronaldo Eyes World Cup Glory) ৷