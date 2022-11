1.FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপ ! মরক্কোর কাছে হারল বেলজিয়াম

মরক্কোর কাছে হেরে গেল বেলজিয়াম (FIFA World Cup 2022) । টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট দেশকে হারিয়ে কার্যত ইতিহাস লিখে ফেলল 'অ্যাটলাস লায়ন্স'রা (Morocco beat Belgium) ।

2.Drug Smuggling: 50 কোটির মাদক-সহ গ্রেফতার জিম্বাবোয়ের 2 নাগরিক

মুম্বইয়ের (Mumbai) ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) থেকে মাদক পাচারের (Drug Smuggling) অভিযোগে গ্রেফতার জিম্বাবোয়ের দুই নাগরিক (Two Zimbabweans were Arrested) ৷ তাঁদের কাছে থেকে উদ্ধার হয় 50 কোটি টাকার হেরোইন ৷

3.Rishi Sunak: জনগণের করের টাকায় বাগানে বসল বহুমূল্যের মূর্তি, বিতর্কে ঋষি সুনাক

বিতর্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক (Rishi Sunak) ৷ নেপথ্যে রয়েছে এক মহামূল্যবান মূর্তি ! ঘটনাটি ঠিক কী ?

4.Uniform Civil Code: ইউনিফর্ম সিভিল কোড জাতীয় ইস্যু, বিভিন্ন রাজ্যে বাস্তবায়িত হবে: নাড্ডা

ইউনিফর্ম সিভিল কোড (Uniform Civil Code) জাতীয় ইস্যু (National issue)৷ যত বেশি সম্ভব রাজ্যে বাস্তবায়িত করা হবে ৷ গুজরাত নির্বাচনের প্রাক্কাল এ কথা বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP president JP Nadda)৷

5.FIFA World Cup 2022: টুর্নামেন্ট ফেভারিট নন, তবু পর্তুগালকে বিশ্বসেরা করার স্বপ্ন দেখছেন রোনাল্ডো !

সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) খেলছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কিন্তু, মহাতারকার শেষ বিশ্বকাপে তাঁর দলকে কেউ ফেভারিটদের মধ্যে রাখছেন না ৷ কিন্তু, রোনাল্ডো তা মনে করেন না ৷ ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচের পর, সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন সিআর সেভেন (Cristiano Ronaldo Eyes World Cup Glory) ৷

6.FIFA World Cup 2022: ইরানের জাতীয় পতাকা থেকে ‘ইসলামিক রিপাবলিক’ চিহ্ন মুছল মার্কিন ফুটবল

বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) ইরানের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে এক অভিনব পদক্ষেপ মার্কিন ফুটবল ফেডারেশনের ৷ ইরানের মহিলাদের হিজাব বিরোধী আন্দোলন (Anti-Hijab Movement) এবং মৌলিক অধিকারের আন্দোলনকে সমর্থন জানাল মার্কিন ফুটবল ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্ট করে জাতীয় পতাকা থেকে ‘ইসলামিক রিপাবলিক’-এর চিহ্ন সরাল তারা (US Soccer Scrubs Islamic Republic Emblem from Iran Flag) ৷

7.Russia Ukraine War: কড়া শীত-লোডশেডিং-পুতিনের বোমা ! ত্রিমুখী নিশানার মুখেও স্বাধীনতার স্বপ্নে অবিচল ইউক্রেন

কড়া শীত, লোডশেডিং ও রাশিয়ার (Russia-Ukraine War) পরপর বোমা বিস্ফোরণ - এই ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার স্বপ্নে অবিচল গোটা ইউক্রেন (Hardship of Ukraine People)৷

8.Nisith on CAA: বাংলা-সহ গোটা দেশে খুব শীঘ্রই সিএএ চালু হবে, কোচবিহারে বললেন নিশীথ

শিগগিরই বাংলা-সহ গোটা দেশে সিএএ (Nisith on CAA) বাস্তবায়িত হবে ৷ কোচবিহারে রবিবার এমনই (CAA will soon be implemented) দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik)৷

9.Son of Puffed Rice Seller to go to NASA: তরঙ্গ নিয়ে গবেষণায় নাসায় ডাক পেলেন মেদিনীপুরের মুড়ি বিক্রেতার ছেলে

তরঙ্গ (Son of Puffed Rice Seller to go to NASA) নিয়ে গবেষণায় নাসায় (NASA) ডাক পেলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের (West Midnapur News) মুড়ি বিক্রেতার ছেলে বিশ্বজিৎ ওঝা (Son of Puffed Rice Seller)৷ তাঁর গবেষণার বিষয়, সোলার উইন্ড কন্ট্রোল অফ ওয়েভ অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (Solar Wind Control of Wave Activity in the Magnetosphere)৷

10.Widowed Daughter Marriage: শোক ভুলে বিধবা পুত্রবধূর ফের বিয়ে দিলেন শ্বশুর-শাশুড়ি

ছেলের মৃত্যুর পর কন্যাসম সদ্য বিধবা পুত্রবধূর ভবিষ্যত জীবন নিয়ে ভাবনা হয়েছিল শ্বশুর-শাশুড়ির ৷ সেই ভাবনা থেকেই ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য বিধবা পুত্রবধূকে রাজি করান তাঁরা ৷ পাত্র খুঁজে নিজ কন্যার মতো ফের বিয়ে দিলেন পুত্রবধূর (Widowed Daughter Marriage)৷