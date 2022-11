1. Bank Manager Fired: হিজাবহীন মহিলাকে পরিষেবা, ইরানে চাকরি গেল ব্যাংক ম্য়ানেজারের

হিজাবহীন মহিলা গ্রাহককে (Unveiled Woman) পরিষেবা দিয়েছেন ৷ এই 'অপরাধে' চাকরি খোয়াতে হল এক ব্যাংক ম্য়ানেজারকে ! ইরানের (Iran) ঘটনায় বাড়ছে ক্ষোভ ৷

2. Calcutta High Court: রাজ্য বার কাউন্সিলের পরিচয়পত্রে মায়ের নাম কি থাকা উচিত ? জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

আইনজীবীদের পেশাগত নথিভুক্তির আবেদনপত্র বা ফর্মে (Enrolment Application Forms for Advocates) মায়ের নাম, পরিচয়ও লিখতে হবে ৷ এই দাবিতে জনস্বার্থ মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ সেই মামলায় ভারতীয় বার কাউন্সিল (Bar Council of India) এবং তাদের রাজ্য শাখার মতামত চাইল আদালত ৷

3. Sukanta Majumdar: 'মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি'র কাছে নাকে খত দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন !' দাবি সুকান্তর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) নাকি বাধ্য হয়েই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ! কোন প্রেক্ষিতে এমন বার্তা দিলেন বিজেপি-এর রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ?

4. BCCI Guinness World Record: একটি টি-20 ম্যাচে সর্বাধিক দর্শক, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলল মোতেরা

কোনও টি-20 ম্যাচে সর্বাধিক দর্শকের উপস্থিতি (Guinness World Record for Largest Attendance at a T20 Match) ৷ আর কীর্তির জেরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলল গুজরাতের মোতেরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (GCA Motera) ৷

5. GST Council Meeting: 5 মাস পর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক কেন্দ্রের

বিরোধী রাজ্যগুলির লাগাতার চাপে কার্যত বাধ্য হয়েই জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক (48th Meeting of GST Council will be held on 17th December) ৷ জিএসটি কাউন্সিলের তরফে টুইটে একথা জানানো হয়েছে ৷

6. Uniform Civil Code: ইউনিফর্ম সিভিল কোড জাতীয় ইস্যু, বিভিন্ন রাজ্যে বাস্তবায়িত হবে: নাড্ডা

ইউনিফর্ম সিভিল কোড (Uniform Civil Code) জাতীয় ইস্যু (National issue)৷ যত বেশি সম্ভব রাজ্যে বাস্তবায়িত করা হবে ৷ গুজরাত নির্বাচনের প্রাক্কাল এ কথা বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP president JP Nadda)৷

7. Ramdev Controversy: নারীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, মহিলা কমিশনের নোটিশ পেলেন রামদেব

মহারাষ্ট্রের থানেতে একটি যোগাক্যাম্পে বাবা রামদেব জানান, মহিলারা কিছু না পরলেও তাঁর চোখে নারীরা সুন্দর ৷ এমন মন্তব্যে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে দেশে (Baba Ramdev women statement controversy) ৷

8. Panchami: সাপকে নিয়ে গল্প, আসছে নতুন ধারাবাহিক পঞ্চমী

আসছে নতুন বাংলা ধারাবাহিক (New Bengali Serial) পঞ্চমী (Panchami)৷ সাপকে নিয়ে এগোবে এই ধারাবাহিকের গল্প ৷ পঞ্চমীর চরিত্রে দেখা যাবে সুস্মিতা দেবকে ৷

9. Russia Ukraine War: কড়া শীত-লোডশেডিং-পুতিনের বোমা ! ত্রিমুখী নিশানার মুখেও স্বাধীনতার স্বপ্নে অবিচল ইউক্রেন

কড়া শীত, লোডশেডিং ও রাশিয়ার (Russia-Ukraine War) পরপর বোমা বিস্ফোরণ - এই ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার স্বপ্নে অবিচল গোটা ইউক্রেন (Hardship of Ukraine People)৷

10. Nursing Student Body Recovered: ঘর থেকে নার্সিং পড়ুয়ার নলিকাটা দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন ছাত্র ৷ পরে খাটের নিচ থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে (Nursing Student Body Recovered) ৷ মৃত ছাত্রের নাম উদ্ভব সরকার ৷