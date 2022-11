1. Ramdev Controversy: নারীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, মহিলা কমিশনের নোটিশ পেলেন রামদেব

মহারাষ্ট্রের থানেতে একটি যোগাক্যাম্পে বাবা রামদেব জানান, মহিলারা কিছু না পরলেও তাঁর চোখে নারীরা সুন্দর ৷ এমন মন্তব্যে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে দেশে (Baba Ramdev women statement controversy) ৷

2. Sukanya Mondal: ফের দিল্লির দফতরে সুকন্যাকে তলব ইডি-এর, তৈরি নয়া প্রশ্নমালা

আগামী 1 ডিসেম্বর ফের একবার দিল্লির সদর কার্যালয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে (Sukanya Mondal) তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED) ৷ তাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছে নয়া প্রশ্নমালা ৷ কী রয়েছে তাতে ?

3. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে তিকিতাকার বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই জার্মানির

বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) আজ মহারণ ৷ স্পেনের সঙ্গে ম্যাচে মরণবাচন লড়াই জার্মানদের ৷ অন্যদিকে, আজকের ম্যাচ জিতলেই নক আউটে পৌঁছে যাবে স্প্যানিশরা (Spain vs Germany Match Preview) ৷

4. Bappi Lahiri Birth Anniversary: 'ইয়াদ আ রাহা হ্যায় তেরা পেয়ার', জন্মদিনে স্মরণে বাপ্পিদা

আজ 70তম জন্মদিন বাপ্পি লাহিড়ীর (Bappi Lahiri)৷ এ বার প্রথম জন্মদিন, যে দিন তিনি আর এই পৃথিবীতে নেই ৷ তবে তাঁর (Bappi Lahiri Birth Anniversary) গানে গানেই তাঁকে স্মরণ করছেন অনুরাগীরা ৷

5. Child Death: বিদেশি চকলেট গলায় আটকে মৃত্যু 8 বছরের নাবালকের

মাত্র 8 বছর বয়সে মারা গেল এক নাবালক ৷ তাও বাবার আনা বিদেশি চকলেট খেতে গিয়ে প্রাণ গেল একরত্তির (Minor died after choking on chocolate in Telangana) ৷

6. Suvendu on CAA: রাজ্যে সিএএ কার্যকর হবে, সাহস থাকে আটকান; মমতাকে চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

রাজ্যে সিএএ (Suvendu on CAA) কার্যকর হবে ৷ নাগরিকত্ব দেওয়া হবে মতুয়াদের ৷ ঠাকুরনগরের সভায় এমনই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)৷

7. Rare Fish in Kalaburagi: কালাবুর্গির জলাধারে মিলল নিউজিল্যান্ডের মাছ

মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কালাবুর্গির এক মৎস্যজীবী ৷ কে জানত, জালে ধরা পড়বে 6 ফুট দীর্ঘ একটি মাছ (Giant fish found in Kalaburagi Karnataka) ?

8. Modi in Mann Ki Baat: 'জি20-এর সভাপতিত্ব ভারতের কাছে বিরাট সুযোগ', দেশবাসীকে 'মনের কথা' বললেন মোদি

জি20 গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব (G20 Presidency) পেতে চলেছে ভারত ৷ যা দেশবাসীর কাছে এক বিরাট সুযোগ হতে চলেছে ৷ রবিবার তাঁর 'মন কি বাত' (Mann Ki Baat) অনুষ্ঠানে একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

9. Amit over Rahul: 'ক্যাথলিক মা-পার্সি বাবার ছেলে হিন্দু ?' রাহুল গান্ধিকে নিয়ে টুইট মালব্যর

মধ্যপ্রদেশের ওমকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে আরতি করেন রাহুল গান্ধি ৷ কিন্তু তিনি কি আদৌ হিন্দু ? প্রশ্ন অমিত মালব্যর (Amit Malviya over Rahul Gandhi) ৷

10. Bomb Recover: আমডাঙায় মিলল তাজা বোমা, এলাকায় চাঞ্চল্য

পঞ্চায়েত ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজ্যে বোমা উদ্ধারের ঘটনা বাড়ছে (bomb recover at Amdanga) ৷ কয়েকদিন আগেই ভাটপাড়ায় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয় ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আমডাঙাতে উদ্ধার হল দু‘টি তাজা বোমা ৷