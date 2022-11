1. Amit over Rahul: 'ক্যাথলিক মা-পার্সি বাবার ছেলে হিন্দু ?' রাহুল গান্ধিকে নিয়ে টুইট মালব্যর

মধ্যপ্রদেশের ওমকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে আরতি করেন রাহুল গান্ধি ৷ কিন্তু তিনি কি আদৌ হিন্দু ? প্রশ্ন অমিত মালব্যর (Amit Malviya over Rahul Gandhi) ৷

2. Adani on Prannoy Roy: এনডিটিভির প্রধান থাকুন প্রণয়ই, ইচ্ছা গৌতম আদানির

এশিয়ার ধনীতম শিল্পপতি কিনছেন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ৷ গুজরাতের মোদি-ঘনিষ্ঠ ধনকুবের সংবাদমাধ্যম কিনলে কী হবে (Gautam Adani to takeover NDTV) ?

3. Jagaddal Bombing: জগদ্দলে সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি, আহত 4

বিয়ে বাড়িতে সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি জগদ্দলে (Bombing in Jagaddal Over Playing Sound Box) ৷ ঘটনায় 4 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 1 জন আরজি কর হাসপাতালে ভরতি ৷

4. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে ফুটবলের রাজপুত্রকে স্পর্শ মেসির

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে শনিবার মাঝরাতে নয়া কীর্তি স্থাপন করলেন লিওনেল মেসি ৷ মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গোল করে ছুঁয়ে ফেললেন দিয়েগো মারাদোনাকে (Leonel Messi Touches Prince of Football Diego Maradona) ৷

5. Pakistani Intruder: গুলি চালাল বিএসএফ! রাজস্থানে জখম পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী

ভারত-পাক সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে বহু পাকিস্তানি নাগরিক ৷ শনিবার এমন একটি ঘটনায় গুলি চালাতে বাধ্য হল বিএসএফ (BSF shot Pakistani civilian at Indo Pak Border) ৷

6. FIFA World Cup: ভরসা দিল মেসির পা, স্বপ্ন দেখা শুরু আর্জেন্তিনার

কাতারে আবারও মেসি-ম্যাজিক দেখা গেল। প্রথম ম্যাচে দল হারলেও গোল করেছিলেন । আর এদিন মরণ বাঁচন ম্যাচে দলের হয়ে প্রথম গোল করলেন তিনিই । 2-0 গোলে মেক্সিকোকে হারাল আর্জেন্তিনা (Messi Scored against Mexico)।

7. CP Vineet Goyal: নিজেদের পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পিছপা হই না: নগরপাল

একের পর এক শহর কলকাতার ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা ৷ এবার এসবেরই জবাব দিলেন নগরপাল বিনীত গোয়েল (CP Vineet Goyal) ৷

8. Mahua Takes on BJP: সৌরাষ্ট্রে হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট না দিলে কী হবে ? টুইট মহুয়ার

গুজরাতে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার নিয়ে টুইট করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ জার্মানি থেকে অনার্যদের তাড়াতে হিটলার যা করেছিলেন, সৌরাষ্ট্রে বিজেপিকে ভোট না দিলে হিন্দুদের অবস্থাও তেমনটাই হবে (Mahua Moitra says replace Aryan with Hindu in Gujarat) ৷

9. Kunal Ghosh: ক্ষমা না চাইলে শুভেন্দুকে দিয়ে বীরবাহার জুতো পালিশ করানোর হুঁশিয়ারি কুণালের

"যে জুতোগুলো পড়ে বীরবাহা হাঁটছেন পুরনো হয়ে গেলে ফেলে দেবেন না । যদি শুভেন্দু ক্ষমা না চায় তাহলে আপনার জুতো পালিশ করিয়ে ছাড়ব (Kunal Ghosh Slam Suvendu Adhikari)।" পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে পথযাত্রায় এসে এমনই বললেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷

10. Prasun Banerjee slams Suvendu: শুভেন্দুকে হনুমান বলে কটাক্ষ প্রসূনের, পালটা দিল বিজেপিও

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হনুমান বলে কটাক্ষ করলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (tmc mp Prasun Banerjee slams Suvendu Adhikari) ৷ সাংসদের এই কটাক্ষের পালটা দিয়েছেন বিজেপি নেতা উমেশ রাইও ৷ শনিবার বালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে শুভেন্দুকে 'হনুমান' বলে কটাক্ষ করলেন প্রসূন। এদিন তিনি জানান, আগামী 100 বছর তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে এবং আগামী 25-30 বছরের মধ্যে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছবি রাজ্যের সমস্ত বাড়িতে টাঙানো থাকবে। এরই পালটা দেয় বিজেপি ।