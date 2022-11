1. Adani on Prannoy Roy: এনডিটিভির প্রধান থাকুন প্রণয়ই, ইচ্ছা গৌতম আদানির

এশিয়ার ধনীতম শিল্পপতি কিনছেন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ৷ গুজরাতের মোদি-ঘনিষ্ঠ ধনকুবের সংবাদমাধ্যম কিনলে কী হবে (Gautam Adani to takeover NDTV) ?

2. CP Vineet Goyal: নিজেদের পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পিছপা হই না: নগরপাল

একের পর এক শহর কলকাতার ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা ৷ এবার এসবেরই জবাব দিলেন নগরপাল বিনীত গোয়েল (CP Vineet Goyal) ৷

3. Mahua Takes on BJP: সৌরাষ্ট্রে হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট না দিলে কী হবে ? টুইট মহুয়ার

গুজরাতে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার নিয়ে টুইট করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ জার্মানি থেকে অনার্যদের তাড়াতে হিটলার যা করেছিলেন, সৌরাষ্ট্রে বিজেপিকে ভোট না দিলে হিন্দুদের অবস্থাও তেমনটাই হবে (Mahua Moitra says replace Aryan with Hindu in Gujarat) ৷

4. Kunal Ghosh: ক্ষমা না চাইলে শুভেন্দুকে দিয়ে বীরবাহার জুতো পালিশ করানোর হুঁশিয়ারি কুণালের

"যে জুতোগুলো পড়ে বীরবাহা হাঁটছেন পুরনো হয়ে গেলে ফেলে দেবেন না । যদি শুভেন্দু ক্ষমা না চায় তাহলে আপনার জুতো পালিশ করিয়ে ছাড়ব (Kunal Ghosh Slam Suvendu Adhikari)।" পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে পথযাত্রায় এসে এমনই বললেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷

5. CV Ananda Bose: বিশ্বভারতীর রেক্টর হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

প্রথা মেনে বিশ্বভারতীর রেক্টর (প্রধান) হলেন পশ্চিম্বঙ্গের রাজ্যপাল ড: সিভি আনন্দ বোস (Governor CV Ananda Bose) ৷

6. Swastika Dutta: 'তোমার খোলা হাওয়া' নিয়ে ধারাবাহিকে ফিরছেন স্বস্তিকা

আবারও ছোট পর্দায় ফিরছেন স্বস্তিকা দত্ত ৷ ‘কি করে বলব তোমায়’-এর পর ‘তোমার খোলা হাওয়া’ ধারাবাহিকের তাঁকে পর্দায় দেখ যাবে ৷ এই পর্দায় তাঁর বিপরীতে জুটি বেঁধেছেন শুভঙ্কর সাহা (Swastika Dutta returns with new serial tomar khola haoya) ৷

7. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে ফুটবলের রাজপুত্রকে স্পর্শ মেসির

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে শনিবার মাঝরাতে নয়া কীর্তি স্থাপন করলেন লিওনেল মেসি ৷ মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গোল করে ছুঁয়ে ফেললেন দিয়েগো মারাদোনাকে (Leonel Messi Touches Prince of Football Diego Maradona) ৷

8. FIFA World Cup: ভরসা দিল মেসির পা, স্বপ্ন দেখা শুরু আর্জেন্তিনার

কাতারে আবারও মেসি-ম্যাজিক দেখা গেল। প্রথম ম্যাচে দল হারলেও গোল করেছিলেন । আর এদিন মরণ বাঁচন ম্যাচে দলের হয়ে প্রথম গোল করলেন তিনিই । 2-0 গোলে মেক্সিকোকে হারাল আর্জেন্তিনা (Messi Scored against Mexico)।

9. FIFA World Cup 2022: ডেনমার্কের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে নায়ক এমবাপে

শিল্পের দেশ ফ্রান্সে তিনিও একজন শিল্পী । হাতে তুলি দিয়ে নয়, পায়ে বল নিয়ে যিনি সবুজ গালিচায় নয়া ইতিহাস লেখেন রোজ। তাঁর ক্যারিশমায় ডেনমার্ককে 2-0 ফলে হারাল গতবারের বিশ্বজয়ীরা (France beats Denmark in FIFA World Cup) ।

10. Vikram Gokhale Passes Away: প্রয়াত অভিনেতা বিক্রম গোখলে, শোকের ছায়া বলিউডে

প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা বিক্রম গোখলে । দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর শনিবার 77 বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেতা । দশকের পর দশক ধরে হিন্দি ছবি থেকে শুরু করে মারাঠি নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি । তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সব মহল (Vikram Gokhale Passes Away) ।