1. FIFA World Cup: ভরসা দিল মেসির পা, স্বপ্ন দেখা শুরু আর্জেন্তিনার

কাতারে আবারও মেসি-ম্যাজিক দেখা গেল। প্রথম ম্যাচে দল হারলেও গোল করেছিলেন । আর এদিন মরণ বাঁচন ম্যাচে দলের হয়ে প্রথম গোল করলেন তিনিই । 2-0 গোলে মেক্সিকোকে হারাল আর্জেন্তিনা (Messi Scored against Mexico)।

2. Mahua Takes on BJP: সৌরাষ্ট্রে হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট না দিলে কী হবে ? টুইট মহুয়ার

গুজরাতে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার নিয়ে টুইট করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ জার্মানি থেকে অনার্যদের তাড়াতে হিটলার যা করেছিলেন, সৌরাষ্ট্রে বিজেপিকে ভোট না দিলে হিন্দুদের অবস্থাও তেমনটাই হবে (Mahua Moitra says replace Aryan with Hindu in Gujarat) ৷

3. CV Ananda Bose: বিশ্বভারতীর রেক্টর হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

প্রথা মেনে বিশ্বভারতীর রেক্টর (প্রধান) হলেন পশ্চিম্বঙ্গের রাজ্যপাল ড: সিভি আনন্দ বোস (Governor CV Ananda Bose) ৷

4. FIFA World Cup 2022: ডেনমার্কের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে নায়ক এমবাপে

শিল্পের দেশ ফ্রান্সে তিনিও একজন শিল্পী । হাতে তুলি দিয়ে নয়, পায়ে বল নিয়ে যিনি সবুজ গালিচায় নয়া ইতিহাস লেখেন রোজ। তাঁর ক্যারিশমায় ডেনমার্ককে 2-0 ফলে হারাল গতবারের বিশ্বজয়ীরা (France beats Denmark in FIFA World Cup) ।

5. Kolkata Market Price: ঠান্ডা পড়তেই কমল বাজরদর, জেনে নিন বিশদে

শীতের পড়তেই বাজারে এসেছে মরশুমি সবজি ৷ পাশাপাশি দেখা মিলেছে বিভিন্ন রকমের মাছের ৷ বাজার যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷

6. West Bengal Weather Update: কলকাতা জুড়ে হালকা শীতের আমেজ, এখনই পড়বে না ঠান্ডা

আপাতত হালকা শীতের আমেজেই সন্তুষ্ঠ থাকতে হবে কলকাতাবাসীকে (Weather Update In Kokata) ৷ শীতের আমেজ থাকলেও, ঠান্ডা এখনই পড়বে না ৷ তবে উত্তরবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে ৷

7. Kakdwip Short Circuit: কাকদ্বীপে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত 10 ছাত্রী

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গুরুতর আহত 10 জন ছাত্রী (Kakdwip Short Circuit) । আহত ছাত্রীদের কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

8. Jawans Killed in Gujarat: গুজরাতে ভোটের কাজে গিয়ে সহকর্মীর গুলিতে মৃত 2 জওয়ান

1 ডিসেম্বর গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্বের প্রথম দফা ৷ শনিবার পোরবন্দরে (Gujarat Assembly Election) ভোটের নিরাপত্তার কাজে গিয়ে সহকর্মীর গুলিতে মৃত্যু হল 2 আধাসেনা জওয়ানের (Jawans Killed in Gujarat) ৷

9. Birbaha Hansda: 'বাচ্চা বলে ভুল করছেন, শুধরে দেব', শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ বীরবাহার

রামনগরের জনসভায় বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন বীরবাহা হাঁসদা (Birbaha Hansda over Suvendu Adhikari) ৷ বললেন, "বাচ্চা বলে আপনি যে ভুলটা করছেন, সেই ভুলটা আপনার ভাঙাব ।"

10. Gujarat Election 2022: মোদি রাজ্যেও 'খেলা হবে' ! বিজেপি'র সংকল্প পত্রে 2036 অলিম্পিক

অমিত শাহ বলেছিলেন যে সর্দার প্যাটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে এটি ভবিষ্যতে অলিম্পিক গেমস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গেমস আয়োজন করতে পারে । বিজেপির সংকল্প পত্রেও তাই জানানো হল (Gujarat will assist in hosting the Olympic Games in 2036) ।