1. Vikram Gokhale Passes Away: প্রয়াত অভিনেতা বিক্রম গোখলে, শোকের ছায়া বলিউডে

প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা বিক্রম গোখলে । দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর শনিবার 77 বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেতা । দশকের পর দশক ধরে হিন্দি ছবি থেকে শুরু করে মারাঠি নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি । তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সব মহল ( Vikram Gokhale Passes Away) ।

2. Suvendu Adhikari: বাংলায় অতি জরুরি অবস্থা চলছে, রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

নিয়োগ দুর্নীতির (Bengal Recruitment Scam) জেরে যাঁদের বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের পুনর্বহাল করতে চেয়েছিল সরকার ৷ এই নিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় অতি জরুরি অবস্থা চলছে ৷

3. Subrata Dutta: 'প্রয়োজন হলে বোম মারতে হবে, পুলিশকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে কংগ্রেস' ! হুঁশিয়ারি নেত্রীর

পুলিশকে বোম মারার, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার নিদান দিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের (West Bengal Pradesh Mahila Congress) সভানেত্রী (President) সুব্রতা দত্ত (Subrata Dutta) ৷ শনিবার বীরভূমের (Birbhum) হাঁসন বিধানসভা এলাকার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের (Sahapur Gram Panchayat) বেসিক মোড়ে আয়োজিত পথসভায় তাঁর মন্তব্য ঘিরে ছড়াল নয়া বিতর্ক ৷

4. 26/11 Anniversary: ‘সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য বিপজ্জনক’, 26/11-র 14 বছরে টুইট বিদেশমন্ত্রীর

আজ মুম্বই হামলার (26/11 Anniversary) 14 বছর পূরণ হল ৷ এদিনটিতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ জানালেন, সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য বিপজ্জনক (Terrorism Threatens Humanity) ৷

5. Stray Dogs Mauled Girl: হিমাচলে কুকুরের কামড়ে প্রাণ গেল তিন বছরের শিশুর

পথকুকুরের কামড়ে মৃত্যু হল 3 বছরের এক শিশুকন্যার (3 Years Old Girl Mauled to Death by Stray Dogs) ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে ৷

6. Dilip Ghosh: কেউ কালীঘাটে প্রণাম করেন, উনি বিধানসভায় করেছেন, শুভেন্দু-মমতা সাক্ষাৎ নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ও শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সৌজন্য সাক্ষাৎ নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ(Dilip Ghosh) ৷

7. Gujarat Assembly Election 2022: গুজরাতে বিজেপি-এর 'ডাবল ইঞ্জিন' কি লাইনচ্যুত করতে পারবেন বিরোধীরা ?

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat Assembly Election 2022) কি পালাবদল হবে গুজরাতে ? বিজেপি-এর 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার' (Double Engine Government)-কে কি উৎখাত করতে পারবে বিরোধীরা ? উঠছে প্রশ্ন ৷

8. Sisir Adhikari on Mamata: মমতা ভালো থাকুন, বিধানসভায় সৌজন্য প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া শিশিরের

বাংলার রাজনীতিতে বর্তমান চর্চার বিষয় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সৌজন্য সাক্ষাৎ ৷ যা নিয়ে কাঁথির সাংসদ তথা শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারীর প্রতিক্রিয়া, ভালো থাকুন মমতা (Sisir Adhikari on Mamata Banerjee in Assembly Courtesies) ৷

9. Leopard Caged on a Tea Garden: অবাক কান্ড! ভাল্লুকের খাঁচায় চিতাবাঘ

ভাল্লুক ধরার জন্য চা বাগানের রাখা হয়েছিল খাঁচা (Leopard Caged on a Tea Garden) ৷ সেই খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ ৷ মালবাজারের মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ঘটনা ৷

10. Satyendra Jain: কারাকক্ষে জেল সুপারের সঙ্গে বৈঠকে সত্যেন্দ্র, ফের প্রকাশ্যে ভিডিয়ো

আর্থিক তছরূপ মামলায় ইডি (ED) গ্রেফতার করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের (Arvind Kejriwal) মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে (Satyendra Jain) ৷ তিনি আপাতত তিহাড় জেলে বন্দি ৷ সেখানেই জেল সুপারের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷