1. Suvendu Adhikari: বাংলায় অতি জরুরি অবস্থা চলছে, রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

নিয়োগ দুর্নীতির (Bengal Recruitment Scam) জেরে যাঁদের বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের পুনর্বহাল করতে চেয়েছিল সরকার ৷ এই নিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় অতি জরুরি অবস্থা চলছে ৷

2. 26/11 Anniversary: ‘সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য বিপজ্জনক’, 26/11-র 14 বছরে টুইট বিদেশমন্ত্রীর

আজ মুম্বই হামলার (26/11 Anniversary) 14 বছর পূরণ হল ৷ এদিনটিতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ জানালেন, সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য বিপজ্জনক (Terrorism Threatens Humanity) ৷

3. Malda Accident: বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ভাই-বোন, গুরুতর আহত 12

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভাই ও বোন ৷ গুরুতর আহত হএকই পরিবারের প্রায় 12-13 জন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার আদমপুর এলাকায় (Brother And Sister Died in Road Accident) ৷

4. Bickram Ghosh: সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হল পণ্ডিত বিক্রম ঘোষকে (Bickram Ghosh wins the Sangeet Natak Akademi Award) ৷

5. Boat Capsized in Varanasi: 40 পুণ্যার্থী নিয়ে বারাণসীতে ডুবে গেল নৌকো

সাত সকালে বড় দুর্ঘটনার সাক্ষী বারাণসী । দক্ষিণ ভারত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের একটি নৌকো ডুবে গেল দশাশ্বমেধ ঘাটে । তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় কারও প্রাণহানি হয়নি । ঘটনার অভিঘাতে দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (Boat carrying 40 pilgrims capsized in varanasi ).

6. Brazil School Shootout: ব্রাজিলের 2টি স্কুল 16 বছরের বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 3

ব্রাজিলের দু’টি স্কুলে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল এক 16 বছরের কিশোর (Shootout at Two Schools in Espirito Santo of Brazil) ৷ ঘটনায় 3 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 11 জন ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে স্পিরিতো সান্তো শহরের পুলিশ ৷

7. Barcelona on Ranbir Alia Baby: 'নতুন বার্সা ফ্যানের আগমন', রণলিয়াকে শুভেচ্ছা স্প্যানিশ ক্লাবের

স্প্যানিশ ফুটবল দল বার্সেলোনার ভীষণই ভক্ত অভিনেতা রণবীর কাপুর ৷ এবার বার্সা কতৃপক্ষ তরফেও শুভেচ্ছা জানানো হল রণবীর-আলিয়া এবং তাঁদের কন্যা রাহাকে (Barcelona congratulates Ranbir and Alia on birth of Raha)৷

8. Farakka Accident: স্করপিওর চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু 11 মাসের শিশুর

স্করপিও গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল 11 মাসের এক শিশুর (11 month old baby road Accident at Farakka) । গাড়িটির চালক ও খালাসি পলাতক ।

9. WB Migrant Labor Accused of Rape : আড়াই বছরের শিশুকে 'ধর্ষণ', অভিযুক্ত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

পুলিশ জানিয়েছে কোটাবাগ এলাকায় একটি রিসর্ট তৈরির কাজ হচ্ছে । অভিযুক্ত সেখানেই কাজ করে । নির্যাতিতার বাবা-মাও সেই কাজের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁরা আদতে বিহারের বাসিন্দা (Police said the accused is from WB) ।

10. FIFA World Cup 2022: নেদারল্যান্ডস ইকুয়েডর ম্যাচ ড্র, ছিটকে গেল আয়োজক কাতার, আটকে গেল ইংল্যান্ডও

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ইকুয়েডর শেষমেশ রুখেই দিল ডাচদের। ম্যাচের ফল 1-1। এখন সমীকরণ যা তাতে নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতলেই নেদারল্যান্ডস এবং ইকুয়েডরের সামনে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ মিলবে (Both the teams may qualify for the next round by wining their last match )।