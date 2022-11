1. WB Migrant Labor Accused of Rape : আড়াই বছরের শিশুকে 'ধর্ষণ', অভিয়ুক্ত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

পুলিশ জানিয়েছে কোটাবাগ এলাকায় একটি রিসর্ট তৈরির কাজ হচ্ছে । অভিযুক্ত সেখানেই কাজ করে । নির্যাতিতার বাবা-মাও সেই কাজের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁরা আদতে বিহারের বাসিন্দা (Police said the accused is from WB) ।

2. FIFA World Cup 2022: নেদারল্যান্ডস ইকুয়েডর ম্যাচ ড্র, ছিটকে গেল আয়োজক কাতার, আটকে গেল ইংল্যান্ডও

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ইকুয়েডর শেষমেশ রুখেই দিল ডাচদের। ম্যাচের ফল 1-1। এখন সমীকরণ যা তাতে নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতলেই নেদারল্যান্ডস এবং ইকুয়েডরের সামনে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ মিলবে (Both the teams may qualify for the next round by wining their last match )।

3. West Bengal Weather Update: থমকে ঠান্ডা, জাঁকিয়ে শীত দূরেই

দক্ষিণবঙ্গের আগামী পাঁচদিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই । পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

4. K. K. Shailaja: 'বন্যা-করোনায় পর্যাপ্ত সাহায্য করেনি কেন্দ্র', মমতার সুর কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রীর গলায়

শুক্রবার কলকাতার আরবিআই ক্যান্টিনে ব্যাংক কর্মীদের একটি অনুষ্ঠানে ছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী কেকে শৈলজা (KK Sailaja In Bank Employees meeting)৷ সেখান থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হন এই বাম নেত্রী ।

5. Turtle Rescued in Baruipur: উদ্ধার 6টি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ, গ্রেফতার 1

বাজারে বিক্রি হচ্ছিল বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপ ৷ খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ মাছ বাজারে গিয়ে 6টি বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে (Rare Turtle Rescued) । গ্রেফতার করা হয়েছে ওই মাছ ব্যবসায়ীকে ।

6.Kolkata Market Price: শীতের সবজি উঠছে, বাজারদর নিম্নমুখী

শীতের পড়তেই বাজারে এসেছে মরশুমি সবজি (Market Price in Kolkata) ৷ পাশাপাশি দেখা মিলেছে বিভিন্ন রকমের মাছের ৷ বাজার যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর ৷

7. Mamata Meets Suvendu: বিধানসভায় শুভেন্দুকে ঘরে ডাকলেন মমতা ! সৌজন্য সাক্ষাতে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি

বিধানসভায় শুভেন্দুর বক্তব্য পেশের পর, তাঁকে নিজের ঘরে ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Suvendu Adhikari in Mamata Banerjees Cabin at Assembly) ৷ সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল ৷

8. TMC Members Join BJP: বিজেপিতে যোগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-সহ 5 তৃণমূল সদস্যের

তুফানগঞ্জে তৃনমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-সহ 5 সদস্যের বিজেপিতে যোগ (tmc grampanchayat pradhan join BJP)। এদিনই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন হাজারের বেশী কর্মীর দাবি বিজেপির। বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁরা ৷

9. Mamata vs Suvendu: দলতন্ত্র বনাম এজেন্সিরাজ ! সংবিধান নিয়ে আলোচনায় তরজা মমতা-শুভেন্দুর

সংবিধান (Constitution Day) নিয়ে আলোচনায় বিধানসভায় (Mamata vs Suvendu) তরজায় জড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)৷

10. FIFA World Cup 2022: 'দিয়েগো'হীন বিশ্বকাপ ! অক্সিজেনের অভাবই ভোগাচ্ছে লা আলবেসেলেস্তাকে ?

দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা নেই । নাকি প্রবলভাবে আছেন ? নায়ককে ছাড়াই মঞ্চস্থ হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে চর্চিত নাটক । কিন্তু বাঁশিওয়ালার মহাপ্রস্থানে যে সুরটাই হারিয়ে ফেলেছে আর্জেন্তাইনরা । ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে প্রাক্তনের অভাবই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে বর্তমানদের (FIFA World Cup without Maradona) ।