1. Abhishek Banerjee: বাহুবল নয়, সংগঠনের জোরে বীরভূমে ভোটে জয়ে জোর দিতে বার্তা অভিষেকের

বৃহস্পতিবার বীরভূমের চারজন নেতাকে জেলার সংগঠন দেখার ভার দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ শুক্রবার ওই জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷ তিনিই সকলকে একসঙ্গে বীরভূমের সংগঠন সামলানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷

2. FIFA World Cup 2022: নিষ্প্রভ মেসি, দাপিয়ে বেড়ালেন রোনাল্ডো-নেইমার !

মেসি-রোনাল্ডো-নেইমার, কাতার বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) প্রথম ম্যাচের পর কতটা প্রভাব ফললেন বিশ্ব ফুটবলের 3 মহাতারকা (How Much Impact The Big Trio had in The World Cup) ! সেই নিয়ে ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

3. Kunal Ghosh: 'অবসরের পর রাজনীতি করার জমি তৈরি করছেন !' বিচারপতির মন্তব্যের জবাব কুণালের

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্বীকৃতি ও প্রতীক বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷ তার পালটা কী বললেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ?

4. Gaming App Fraud Case: এবার ইডি হেফাজতে আমির খান, টাকার উৎস ও খরচ জানতে চান গোয়েন্দারা

মোবাইল গেমিং অ্য়াপ প্রতারণা মামলায় (Gaming App Fraud Case) মূল অভিযুক্ত আমির খানকে (Aamir Khan) নিজেদের হেফাজতে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED) ৷

5. Mamata vs Suvendu: দলতন্ত্র বনাম এজেন্সিরাজ ! সংবিধান নিয়ে আলোচনায় তরজা মমতা-শুভেন্দুর

সংবিধান (Constitution Day) নিয়ে আলোচনায় বিধানসভায় (Mamata vs Suvendu) তরজায় জড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)৷

6. Firhad Hakim: ইএম বাইপাসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছে কলকাতা পৌরনিগম, জানালেন মেয়র

ইএম বাইপাসের দায়িত্ব এবার থেকে কলকাতা পৌরনিগমের (KMC will maintain EM Bypass) ৷ একথা জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Kolkata Mayor Firhad Hakim) ৷

7. Kalyan Banerjee: তৃণমূলের স্বীকৃতি বাতিলের হুঁশিয়ারি নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে পালটা চ্যালেঞ্জ কল্যাণের

চাকরিহারাদের পুনর্বহাল করতে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) স্বীকৃতি বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷

8. FIR Against 10 Year Old Boy: অস্ত্র ব্যবহারে উস্কানি, 10 বছরের বালকের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর !

অস্ত্র ব্যবহারে উস্কানি (Promoting Gun Culture) দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত 10 বছরের বালক ! তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল (FIR Against 10 Year Old Boy) পঞ্জাবের (Punjab) অমৃতসর পুলিশ (Amritsar Police) !

9. Mithun Chakraborty: মিঠুনের কাছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বাঁকুড়ার জনতা

বাঁকুড়ার (Bankura) মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেন অভিনেতা তথা বিজেপি (BJP) নেতা মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷ শুক্রবার বাঁকুড়ার নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেট সংলগ্ন ময়দানে একটি কর্মিসভায় যোগদান করেন তিনি ।

10. Kolkata Parking Problem: শহরে পার্কিং সমস্যা মেটাতে কলকাতা পুলিশের নয়া দাওয়াই

কলকাতায় যত্রতত্র পার্কিং নতুন কোনও সমস্যা নয় ৷ এই সমস্যা মেটাতে 100 নম্বর ডায়ালের পরামর্শ পুলিশের (new initiative of Kolkata police to solve parking problem) ৷