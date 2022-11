1. Mamata Banerjee: 'আমি যদি মোবাইলে নজরদারি করতে পারি, স্বাস্থ্য দফতর পারবে না কেন !' প্রশ্ন মমতার

শুক্রবার বিধানসভার (West Bengal Assembly) অন্দরেই সরকারি হাসপাতালগুলিতে (Government Hospitals) দালাল চক্রের (Tout Racket) দাপট নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ কী বললেন তিনি ?

2. FIFA World Cup 2022: গোড়ালিতে চোট, নেইমারকে নিয়ে আশঙ্কা ব্রাজিল শিবিরে

নেইমারের গড়ালির (Neymar Jr Ankle Injury) চোটে আশঙ্কার কালো মেঘ ব্রাজিল শিবিরে ৷ আগামী ম্যাচের আগে ফিট হবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ৷

3. TMC Leader Murdered : তৃণমূল নেতা খুনে নিশানায় দলীয় সাংসদের ভাগনে !

নওদায় তৃণমূল নেতা মতিরুল ইসলাম খুনে নাম জড়াল তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ আবু তাহেরের ভাগনে হাবিব শেখের নাম (TMC Leader Killed) ৷

4. Amitabh Files Suit: নিজের ব্যক্তিত্বের অধিকারের সুরক্ষা চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা অমিতাভের

নিজের ব্যক্তিত্বের অধিকারের সুরক্ষা চেয়ে প্রবীণ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) মামলা করলেন দিল্লি হাইকোর্টে (Delhi High Court)৷ তাঁর পক্ষের আইনজীবী হরিশ সালভে (Amitabh Files Suit)৷

5. Man throws out Mother: বন্ধ বার্ধক্য ভাতা, তাড়ালেন ছেলে-বৌমা ! বৃদ্ধার ঠাঁই গাছের নিচে ত্রিপলের তাঁবুতে

মুমূর্ষু বৃদ্ধার বার্ধক্য ভাতা বন্ধ হতেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন ছেলে ও বৌমা (Man throws out Mother) ৷ এমনটাই অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ৷ কয়েক মুঠো মুড়ি খেয়ে দিনযাপন করছেন বছর 84'র ওই বৃদ্ধা ৷ কনকনে ঠান্ডায় স্থানীয়দের তৈরি করে দেওয়া গাছের নিচে ত্রিপলের তাবুই এখন তাঁর আশ্রয় ।

6. Jagdeep Dhankhar: উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবেন বীরবাহা হাঁসদা এবং জোৎস্না মান্ডি

নভেম্বরের শেষে রাজ্য আসছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় (Vice President Jagdeep Dhankhar is Coming to West Bengal) ৷ তাঁকে বিমানবন্দরে সরকারের তরফে স্বাগত জানাবেন রাজ্য মন্ত্রিসভার দুই আদিবাসী প্রতিনিধি বীরবাহা হাঁসদা (Birbaha Hansda) এবং জোৎস্না মান্ডি (Jyotsna Mandi) ৷ এমনটাই সূত্রের খবর ৷

7. IND vs NZ 1st ODI: টপ অর্ডারের ব্যাটে রান, কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে-তে ভারতের স্কোর 306

অকল্যান্ডে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে 306 রান করল ভারত (India vs New Zealand First ODI) ৷ অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান, ওপেনার শুভমান গিল এবং শ্রেয়স আইয়ার হাফ সেঞ্চুরি করেছেন ৷

8. Akshay on Richa: 'তাঁরা আছেন বলেই আমরা আছি', টুইটে রিচাকে বিঁধলেন অক্ষয়

গালওয়ান উপত্যকা নিয়ে টুইট করে ইতিমধ্য়েই নেটিজেনদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী রিচা ৷ এবার এই নিয়ে টুইটে তাঁকে বিঁধলেন অক্ষয়ও ৷ তিনি জানান সেনাবাহিনী আছে বলেই আমরা আছি (Akshay Kumar Tweet on Richa Chadha)৷

9. Presidency University: 2 বছর বন্ধ থাকার পর আবারও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি প্রেসিডেন্সিতে

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Presidency University) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে মিছিলের ডাক দিল পড়ুয়ারা (Students Union Election) ।

10. Kolkata Municipal Corporation: পুরনো বাড়ি সংস্কার, বিধানসভায় পেশ সংশোধনী বিল

জীর্ন বাড়ি সংস্কার করতে বিধানসভায় সংশোধনী বিল আনল রাজ্য সরকার (Kolkata Municipal Corporation) ৷ বাড়ি মালিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করেই বাড়ি সংস্কার হবে ৷ নতুন সংশোধনী আইনে মালিক পক্ষের অধিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে ৷