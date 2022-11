1. Presidency University: 2 বছর বন্ধ থাকার পর আবারও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি প্রেসিডেন্সিতে

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Presidency University) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে মিছিলের ডাক দিল পড়ুয়ারা (Students Union Election) ।

2. Kolkata Municipal Corporation: পুরনো বাড়ি সংস্কার, বিধানসভায় পেশ সংশোধনী বিল

জীর্ন বাড়ি সংস্কার করতে বিধানসভায় সংশোধনী বিল আনল রাজ্য সরকার (Kolkata Municipal Corporation) ৷ বাড়ি মালিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করেই বাড়ি সংস্কার হবে ৷ নতুন সংশোধনী আইনে মালিক পক্ষের অধিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে ৷

3. FIFA World CUP 2022: স্বপ্নের গোল রিচার্ডলিসনের, সার্বিয়াকে হেলায় হারাল ব্রাজিল

রিচার্ডলিসনের স্বপ্নের গোলের সৌজন্যে সার্বিয়াকে হেলায় হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ব্রাজিল । শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ হাত রেখে 2-0 গোলে ম্যাচ জিতলেন নেইমাররা (Brazil registered 2-0 win against Serbia)।

4. Padman of Bengal: রেশনে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার দাবি বাংলার প্যাডম্যানের

সংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে পর্দার প্যাডম্যানকে তো আমরা কম বেশি সবাই চিনি ৷ এবার দেখে নিন বাস্তবে বাংলার প্যাডম্যানকে(Padman of Bengal)৷

5. Sentence of Imprisonment: তেলাঙ্গানায় নাবালিকার যৌন নির্যাতন মামলায় দোষীকে 20 বছরের কারাদণ্ড

নাবালিকার যৌন নির্যাতনের মামলায় দোষীকে 20 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ তেলাঙ্গানার পকসো আদালতের (20 Years of Imprisonment Under POCSO Act) ৷ 2016 সালের ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছে আদালত ৷

6. Supreme Court on Jallikattu: জালিকাট্টু কি থাকবে ? বড় প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

জালিকাট্টু থাকবে নাকি উঠে যাবে তা নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের । মানুষ আর ষাঁড়ের লড়াই বহুকাল ধরে চলে আসছে তামিলনাড়ুতে । শুধু চলতি প্রথা হিসেবে ব্যাপারটাকে দেখার অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি হয়ে থাকে । প্রশ্ন উঠেছে সেই বিষয়টিকে নিয়েই । মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মোটামুটি এক (Controversy Regarding Jallikattu is Going on for Long) ।

7. Rituparna on FIFA World Cup: সবুজ মাঠে ঋতুপর্ণার পছন্দের নায়ক মেসি, ভালোবাসেন নেইমার-রোনাল্ডোকেও

ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়েও সমান উৎসাহ রয়েছে টলিকুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর। তাঁর ভালোবাসা মেসিদের প্রতি । অভিনেত্রী বলেন, "আমি মেসির একজন বড় অনুরাগী । তাই ওদের সমর্থন করি আমি । পাশাপাশি জার্মানি, ব্রাজিল আর ইটালিকেও সমর্থন করছি এবার (Rituparna Sengupta on Fifa World Cup 2022) ।"

8. Body of Mother and Daughter Recovered: পুকুর থেকে উদ্ধার মা ও শিশু কন্যার দেহ, আটক 3

মা ও চার বছরের শিশু কন্যার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য কোচবিহারের মাথাভাঙায় ৷ ঘটনায় স্বামী-সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ (Two Deadbody Recovered at Mathabhanga) ৷

9. Jalandhar Incident: ধর্ষণে অভিযুক্ত চার মহিলা, কিছুই জানা নেই দাবি পুলিশের

এক ব্যক্তিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল চার মহিলার বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় জলন্ধরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে তবে পুলিশের কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই (Four girls allegedly raped a man in Jalandhar ) ।

10. FIFA World Cup 2022: নজির রোনাল্ডোর, জয় দিয়ে অভিযান শুরু পর্তুগালের

2006 থেকে 2022, পরপর পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করার বিরল নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পাশাপাশি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় প্রবীণতম ফুটবলার হিসেবে গোল করার কৃতিত্ব দেখালেন (Cristiano Ronaldo Scripted History)।