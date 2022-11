1. SSC Recruitment Case: অতিরিক্ত পদ তৈরি করে এসএসসি'র নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের

অতিরিক্ত পদ তৈরি করে এসএসসি'র নিয়োগ ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার ৷ তাদের আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে আদালত (Division Bench of Cal HC rejects WB Govt Plea on SSC Recruitment Probe) ৷

2. SC on Polygamy-Nikah Halala: বহুবিবাহ ও নিকাহ হালালার বিরুদ্ধে আবেদন শুনতে সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন সুপ্রিম কোর্টের

বহুবিবাহ ও নিকাহ হালালার (SC on Polygamy-Nikah Halala) বিরুদ্ধে আবেদন শুনতে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)৷ যে বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল তার দু জন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেছেন ৷

3. Suvendu Adhikari: 'এনআইএ এখনও জীবিত আছে, দেশদ্রোহীরা সাবধান', খেঁজুয়ারিতে হুুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) মুখে ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির কথা ৷ বৃহস্পতিবার খেজুরিতে তাঁর মুখে এনএইএ'র নাম করে হুঁশিয়ারির সুর শোনা গিয়েছে (NIA is still alive in Khejuri says Suvendu Adhikari) ৷

4. Mamata Banerjee: 'জঙ্গলের অধিকার জঙ্গলের বাসিন্দাদের হাতেই সুরক্ষিত', বিধানসভায় বললেন মমতা

"জঙ্গলের অধিকার জঙ্গলের বাসিন্দাদের হাতেই সুরক্ষিত ৷" বৃহস্পতিবার বিধানসভায় (West Bengal Assembly) দাঁড়িয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ কোন প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করলেন তিনি ?

5. Sexual Assault: দশম শ্রেণির ছাত্রকে যৌন হেনস্থা, সহপাঠীদের বিরুদ্ধে অকথ্যা অত্যাচারের অভিযোগ

কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলে (Central Government School) দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে (Class 10 Male Student) লাগাতার হেনস্থা ও যৌন নিগ্রহের (Sexual Assault) অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় তারই কয়েকজন সহপাঠী ! চেন্নাইয়ের (Chennai) অশোকনগরের ঘটনা নিয়ে পর পর টুইট সঙ্গীতশিল্পীর ৷

6. Anit Thapa: তৃণমূলের হাত ধরে শৈলরানিতে আরও ক্ষমতাবৃদ্ধি অনিত থাপার

দার্জিলিং পৌরসভায় ক্ষমতাচ্যূত হামরো পার্টি (Hamro Party) ৷ এবার সেখানে বোর্ড গড়তে চলেছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (BGPM) ।

7. Jama Masjid: মহিলা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ! নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্কে জামা মসজিদ

একা বা একত্রে একাধিক মহিলাদের মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে জামা মসজিদে (Jama Masjid bans entry of girls)। বিজ্ঞপ্তি জারি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পরেই শাহি ইমাম জানিয়ে দিয়েছেন, 'যেই মহিলারা প্রার্থনা করতে আসবেন, তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবেন না ।'

8. CJI DY Chandrachud: শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের কাজের চাপ নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধান বিচারপতি

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের (Judges of Supreme Court) প্রবল চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় (CJI DY Chandrachud) ৷

9. Drishyam 2 Box Office Collection: একশো কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল অজয়ের 'দৃশ্যম 2'

একশো কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল অজয় দেবগণ এবং শ্রীয়া শরণ অভিনীত নতুন ছবি 'দৃশ্যম 2' ৷ অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহেই বাজেটের দ্বিগুণ আয় করেছে ছবিটি (Ajay Movie Drishyam 2 in 100 Crore Club) ।

10. Mamata to Attend G-20 Meeting: মুখ্যমন্ত্রী নয়, দলনেত্রী হিসেবে জি-টোয়েন্টি বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন মমতা

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, দলনেত্রী হিসেবে জি-টোয়েন্টি (G20) বৈঠকে (Mamata to Attend G-20 Meeting) যোগ দিতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আগামী 5 ডিসেম্বর তিনি দিল্লি যাচ্ছেন ৷