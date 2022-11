1. Jama Masjid: মহিলা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ! নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্কে জামা মসজিদ

একা বা একত্রে একাধিক মহিলাদের মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে জামা মসজিদে (Jama Masjid bans entry of girls)। বিজ্ঞপ্তি জারি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পরেই শাহি ইমাম জানিয়ে দিয়েছেন, 'যেই মহিলারা প্রার্থনা করতে আসবেন, তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবেন না ।'

2. Lottery Seller Statement: ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর মারফৎ নূরের থেকে টিকিট নেন অনুব্রত, বিস্ফোরক দাবি লটারি বিক্রেতার

ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় মারফৎ এক কোটি জেতা নূর আলির থেকে টিকিট নিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal)৷ সিবিআই জেরার পর এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন লটারি বিক্রেতা (Lottery Seller Statement) বাপি গঙ্গোপাধ্যায় ।

3. Mamata to Attend G-20 Meeting: মুখ্যমন্ত্রী নয়, দলনেত্রী হিসেবে জি-টোয়েন্টি বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন মমতা

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, দলনেত্রী হিসেবে জি-টোয়েন্টি (G20) বৈঠকে (Mamata to Attend G-20 Meeting) যোগ দিতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আগামী 5 ডিসেম্বর তিনি দিল্লি যাচ্ছেন ৷

4. KIFF 2022: বছর শেষেই 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব', উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন সস্ত্রীক বিগ বি

আগামী 15 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 28তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' । এবার এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে আগামী 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত (Kolkata International Film Festival will start from December 15) ।

5. CBI Quizzes Lottery Winner: 5 লাখ দিয়ে এক কোটি জেতা লটারির টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন !

5 লাখ টাকা দিয়ে এক কোটি টাকা জেতা লটারির টিকিট বিজেতার (CBI Quizzes Lottery Winner) থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন ! সিবিআইয়ের জেরার মুখে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন এক লটারি বিজেতার বাবা ৷

6. Love jihad in Lucknow: নাবালিকাকে অপহরণের পর জোর করে ধর্ম পরিবর্তন-বিয়ে ! লাভ জিহাদের অভিযোগে ধৃত সলমন

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) লখনউতে লাভ জিহাদের (Love Jihad) অভিযোগে মহম্মন সলমন নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

7. Mamata on Duare Ration: দুয়ারে রেশন চালু রাখতে যতদূর যাওয়ার যাব, বিধানসভায় জানালেন মমতা

দুয়ারে রেশন (Duare Ration Project) চালু রাখতে যতদূর যাওয়ার যাব ৷ বিধানসভায় (Mamata at Assembly) এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তিনি আরও বলেন যে, জনগণের সুবিধের জন্যই দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু হয়েছে ।

8. Employees Demand for DA: ডিএ-র জন্য বিক্ষোভে গ্রেফতার হাইকোর্টের কর্মচারীরা, প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ কর্মী সংগঠনগুলি

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে (Demand for Pending DA) বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন হাইকোর্টের কর্মচারীরা (Calcutta High Court)৷ তাঁদের জামিনের দাবিতে প্রধান বিচারপতির (Chief Justice of HC) দ্বারস্থ হল কর্মচারী সংগঠনগুলি (Employees Demand for DA)৷

9. Siliguri Road Accident: পড়ুয়াকে পিষে দিল তেলের ট্যাঙ্কার, প্রতিবাদে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দিদির সঙ্গে স্কুটি চেপে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল বছর দশের খুদে পড়ুয়া অঙ্কিত ৷ মাঝপথে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় তার (Siliguri Road Accident)৷ বেহাল রাস্তার ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

10. Birthday in Crematorium: কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে শ্মশানে জন্মদিন পালন প্রৌঢ়ের

কুসংস্কারের (Superstitions) বিরুদ্ধে বার্তা দিতে শ্মশানে (Crematorium) জন্মদিন পালন ৷ মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) থানের কল্যাণ শহরের ঘটনা ৷