1.CBI Quizzes Lottery Winner: 5 লাখ দিয়ে এক কোটি জেতা লটারির টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন !

5 লাখ টাকা দিয়ে এক কোটি টাকা জেতা লটারির টিকিট বিজেতার (CBI Quizzes Lottery Winner) থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন ! সিবিআইয়ের জেরার মুখে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন এক লটারি বিজেতার বাবা ৷

2.Darjeeling Municipal Corporation: পাহাড়ে পৌরসভায় দলবদলের জের, ক্ষমতায় এলেন অনিত থাপারা

শীতের শুরুতেই উত্তাপ বাড়ল পাহাড়ে ! দলবদলের জেরে দার্জিলিং পৌরসভার (Darjeeling Municipal Corporation) ক্ষমতা দখল করল অনিত থাপার (Anit Thapa) নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha) ৷

3.Darjeeling Municipality: দার্জিলিং পৌরসভায় হামরো পার্টির ঘর ভাঙতে প্রলোভন অনিতের, অভিযোগ অজয় এডওয়ার্ডের

প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে নেমেই দার্জিলিং পৌরসভায় (Darjeeling Municipality) বোর্ড গড়েছে হামরো পার্টি ৷ কিন্তু সেই দলের কাউন্সিলরদের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগ উঠেছে বিজিপিএম (BGPM)-এর অনিত থাপার বিরুদ্ধে ৷ এমনই অভিযোগ হামরো পার্টির (Hamro Party) অজয় এডওয়ার্ডের ৷

4.Coal Minister Slams TMC Govt: 'কয়লা চুরি বন্ধ করতে হবে রাজ্য সরকারকেই', দাবি প্রহ্লাদ জোশির

ইসিএলের খনি পরিদর্শন ও খনির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে বুধবার দুর্গাপুরে আসেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী (Coal Minister) । আর দুর্গাপুরে দাঁড়িয়েই প্রহ্লাদ জোশি (Union Minister Pralhad Joshi) কয়লা চুরি (coal smuggling) নিয়ে তোপ দাগলেন রাজ্য সরকারের দিকে ৷

5.Suspicious Packet Recovered: সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোন এসে সন্দেহজনক প্যাকেট ফেলল ভূস্বর্গে !

সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোন (Suspicious packet dropped by drone) এসে সন্দেহজনক প্যাকেট ফেলে গেল জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় (Jammu and Kashmir)৷ একটি প্যাকেট (Suspicious Packet Recovered) উদ্ধার হওয়ার পর এমনই সন্দেহ পুলিশের ৷

6.Sanghasri and Arijita on Sohag Chand: টেলিভিশনে প্লাস সাইজের গল্প নিয়ে আলাপচারিতায় সঙ্ঘশ্রী এবং অরিজিতা

বহু স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে পাত্রপক্ষ বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা আকছারই ঘটে। একই কথা শ্যামলা মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এহেন সব বিষয় নিয়ে গল্পও বাঁধা হয় সিনেমা, সিরিয়ালে। 'সোহাগ চাঁদ' তারই মধ্যে একটি। এই গল্প সমাজে ঠিক কীরকম প্রভাবে ফেলতে পারে, তা নিয়ে একান্ত আড্ডায় অভিনেত্রী অরিজিতা মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্ঘশ্রী সিনহা মিত্র(Sanghasri and Arijita on Sohag Chand)।

7.Dipendu Biswas Biopic Dipu: হাজির হল 'দীপু'তে দীপেন্দুর লুক

বসিরহাটের দীপেন্দু এবার বন্দি হতে চলেছেন বায়োপিকে । ছবিতে কেমন হতে চলেছে তাঁর নতুন লুক ৷ হাজির হল ছবির একটি নতুন পোস্টার (Dipendu Biswas First Look in His Biopic ) ৷

8.Kamal Haasan in Hospital: হাসপাতালে ভর্তি দক্ষিণী সুপারস্টার কমল হাসান

হাসপাতালে ভর্তি দক্ষিণী অভিনেতা কমল হাসান ৷ বুধবার শ্রী রামচন্দ্র মেডিকেল সেন্টারে (SRMC) ভর্তি করা হয় তাঁকে । খবর অনুযায়ী, তাঁকে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Kamal Haasan in Hospital) ।

9.TMC Meeting in purulia: মহাগুরুর মাঠেই পালটা জনসভার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

বুধবার পুরুলিয়ার লধুড়কার মাঠে কর্মিসভা করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী (TMC Meating in purulia) ৷ এই মাঠেই আগামী 1 ডিসেম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ৷ সভায় উপস্থিত থাকবেন বাবুল সুপ্রিয় ও মহুয়া মৈত্র ৷

10.Royal Bengal Tiger: জোড়া বাঘের দর্শন সুন্দরবনে! খুশি পর্যটকরা

শীতের মরশুম পড়তে না-পড়তেই সুন্দরবনে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় (Tiger Find out at sundarbans) ৷ সুন্দরবন ঘুরতে আসা পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ ঘুরতে এলেই যে ভাগ্যে তার দেখা মিলবে তা নয় ৷ তবে এবার পর্যটকদরে আর নিরাশ হয়ে ফিরতে হল না ৷ একজোড়া বাঘের দর্শন পেয়েছেন পর্যটকরা ৷ সেই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দিও করেছন পর্যটকরা ৷ বাঘের সংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্যটকরা বাঘ দেখতে পেয়েছন ৷ শীতের শুরুতেই ঘন ঘন বাঘের দেখা মেলায় পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে সুন্দরবন ট্যুরিজিয়ামের পক্ষ থেকে ৷