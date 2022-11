1.Coal Minister Slams TMC Govt: 'কয়লা চুরি বন্ধ করতে হবে রাজ্য সরকারকেই', দাবি প্রহ্লাদ জোশির

ইসিএলের খনি পরিদর্শন ও খনির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে বুধবার দুর্গাপুরে আসেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী (Coal Minister) । আর দুর্গাপুরে দাঁড়িয়েই প্রহ্লাদ জোশি (Union Minister Pralhad Joshi) কয়লা চুরি (coal smuggling) নিয়ে তোপ দাগলেন রাজ্য সরকারের দিকে ৷

2.Dipendu Biswas Biopic Dipu: হাজির হল 'দীপু'তে দীপেন্দুর লুক

বসিরহাটের দীপেন্দু এবার বন্দি হতে চলেছেন বায়োপিকে । ছবিতে কেমন হতে চলেছে তাঁর নতুন লুক ৷ হাজির হল ছবির একটি নতুন পোস্টার (Dipendu Biswas First Look in His Biopic ) ৷

3.Kamal Haasan in Hospital: হাসপাতালে ভর্তি দক্ষিণী সুপারস্টার কমল হাসান

হাসপাতালে ভর্তি দক্ষিণী অভিনেতা কমল হাসান ৷ বুধবার শ্রী রামচন্দ্র মেডিকেল সেন্টারে (SRMC) ভর্তি করা হয় তাঁকে । খবর অনুযায়ী, তাঁকে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Kamal Haasan in Hospital) ।

4.TMC Meating in purulia: মহাগুরুর মাঠেই পালটা জনসভার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

বুধবার পুরুলিয়ার লধুড়কার মাঠে কর্মিসভা করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী (TMC Meating in purulia) ৷ এই মাঠেই আগামী 1 ডিসেম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ৷ সভায় উপস্থিত থাকবেন বাবুল সুপ্রিয় ও মহুয়া মৈত্র ৷

5.40 Injured in Firecrackers Blast: বিজর্সনের শোভাযাত্রায় বাজি ফাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, আহত 40

জানা গিয়েছে, স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির মধ্যে বাজির লড়াই চলছিল । আচমকা জমিয়ে রাখার বাজির উপরে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে । আর তার জেরেই একের পর এক বাজি ফাটতে শুরু করে । আহত হন প্রায় 40 জন (At least 40 people sustained burn injuries)।

6.Assam Orders CBI Probe: অসম-মেঘালয়ে সীমান্তে সংঘর্ষ, সিবিআইকে তদন্তভার

সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার পাশাপাশি অসম পুলিশের জন্য কয়েকটি নির্দেশিকা জারি হয়েছে । পুলিশকে সেই এসওপি মেনেই কাজ করতে হবে । অভিযোগ, মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকার একটি গ্রামের 5 বাসিন্দাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অসমের পুলিশ । আর তাতে তাঁদের মৃত্যু হয় । প্রাণ যায় এক পুলিশ কর্মীরও (Assam govt issued SOP for police)।

7.News Today: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Today) ৷

8.Student Protest In Visva Bharati: প্রায় 10ঘন্টা পর ঘেরাও মুক্ত উপাচার্য, পড়ুয়াদের আন্দোলনে উত্তাল বিশ্বভারতী

প্রায় 10 ঘণ্টা পর ঘেরাও মুক্ত হলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী (Student Protest In Visva Bharati)৷ শান্তিনিকেতন ও বোলপুর থানার পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করেছে ৷ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ উাপাচার্যর ৷

9.ATK Mohun Bagan: জনি কাউকোর চোট গুরুতর, বড় ধাক্কা বাগানে

এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর এমনিতেই কিছুটা থমকে গিয়েছে এটিকে মোহনবাগান(ATK Mohun Bagan)৷ তার উপর জনি কাউকোর চোট সমস্যা আরও বাড়াল সবুজ মেরুনে ৷

10.Elephant Attack: বন্য হাতির সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু গোপালস্বামীর

বন্য হাতির আক্রমণে মারা গেল গোপালস্বামী (Jumbo Gopalaswamy) ৷ বুধবার সন্ধ্যায় কোলুভিজের কাছে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷